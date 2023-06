Com Tereza Cristina contra e Nelsinho e Soraya à favor, Senado aprova MP dos Ministérios de Lula

CASA NOVA

A convite da senadora Tereza Cristina, prefeita de Campo Grande deixa a legenda Patriota

Evento atraiu políticos com mandatos e uma multidão de partidários do PP Alison Silva

Cerimônia da filiação da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, no PP, comoeçou há pouco com o salão de eventos do Clube Estoril, já lotado.

Até então, a prefeita integra a legenda Patriota. Estima-se a presença de ao menos duas mil pessoas no ato político.

Compareceram ao evento, a senadora Tereza Cristina, que convidou a prefeita a filiar-se ao PP, o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do partido, os deputados Luiz Ovando (federal) e Barbosinha (estadual) e prefeitos do interior de Mato Grosso do Sul, Alan Guedes, de Dourados, um deles.

Antes de anunciar sua ida para o PP, Adriane foi sondada por dirigentes do PL, partido do ex-presidente Bolsonaro.

Adriane é casada com o deputado estadual Lídio Lopes, do Patriota. Ainda não se sabe se ele segue o rumo político da prefeita.

Em discurso, o deputado Barbosinha, do novo partido de Adriane, também vice-governador de MS, disse que "seria uma alegria ter também sua filiação, Lidio. Fica aí a missão, Adriane. Nossa missão é trabalhar para progredir".

A troca de sigla da prefeita tem a ver com as eleições municipais do ano que vem.

TEREZA

Senadora Tereza Cristina mostrou entusiasta com a filiação da prefeita:

"Esse lugar aqui [Estoril], Ciro Nogueira [presidente nacional da legenda], adoro estar no PP. Esse lugar deu muita sorte para nós na campanha. Adriane. Hoje você é muito bem recebida no PP. Queria cumprimentar o Fufuca. líder do prtido, em Brasília, junto com o Ovando [deputado federal], que integra esse time do bem de MS. Carlão [presidente da Câmara dos Vereadores de Campo Grande] só não tá no PP [ele é filiado ao PSB] porque não quer. Seremos o maior partido do Brasil. Partido do equilibrio e que tem responsabilidade com o Brasil, nas grandes pautas nacionais, o PP é equilíbrio".

A senadora convidou também o marido de Adriane, deputado estadual Lídio Lopes, para fialiar-se ao PP.

"Ciro, tenho certeza que o partido vai ficar turbinado não só aqui, mas em todo o Brasil. Vamos trabalhar juntos para ela [Adriane] fazer o melhor de si por Campo Grande, nossa Cidade Morena. Quero convidar o Lidio para que possa integrar nosso time do PP, acho que comprometer a todos. Nossa missão em Brasília será grande. Prefeita, fico muito feliz da senhora ter vindo para nosso partido. Apoiaremos a Adriane em tudo o que pudermos e daqui pra frente só vitória".