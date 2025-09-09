Com títulos irregulares, 88 mil eleitores correm risco de não votar em 2026; veja lista

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Justiça Eleitoral cancelou 88.124 títulos eleitorais em Mato Grosso do Sul, o que corresponde a 4,33% do eleitorado do estado. No Brasil, o total de documentos cancelados chega a 5.042.047, representando 3,17% dos eleitores.

Quem não regularizar sua situação pode ficar impedido de votar nas eleições de 2026, quando serão escolhidos presidente e vice da República, dois senadores, oito deputados federais, governador e vice, além de 24 deputados estaduais.

Além da impossibilidade de votar, a situação irregular pode gerar suspensão de benefícios sociais, dificuldades para emissão de documentos como passaporte e carteira de identidade, restrição para assumir cargos públicos e renovar matrícula em instituições de ensino, além de entraves para a realização de atos que dependem de quitação eleitoral ou do serviço militar.

De acordo com o Código Eleitoral, o título é cancelado quando o cidadão com voto obrigatório deixa de comparecer a três eleições consecutivas, considerando cada turno como uma eleição, sem apresentar justificativa em até 60 dias nem pagar as multas correspondentes. O processo de cancelamento foi concluído em 2 de junho de 2025 e já afeta milhões de brasileiros.

Para evitar transtornos, a Justiça Eleitoral recomenda que todos os eleitores consultem sua situação. A verificação pode ser feita pela internet, no sistema Autoatendimento Eleitoral disponível no site do TSE, pelo aplicativo e-título no celular ou presencialmente em cartórios eleitorais, centrais de atendimento e postos de atendimento ao eleitor. Se o título estiver cancelado, é necessário iniciar imediatamente a regularização.

O procedimento de reativação também pode ser feito online ou presencialmente. Nos casos em que o eleitor ainda não possui dados biométricos cadastrados, será preciso comparecer ao cartório em até 30 dias após o pedido.

Se a biometria já estiver registrada e válida, a regularização pode ser concluída inteiramente pela internet. Uma resolução do TSE ainda estabelece que eleitores com biometria coletada há mais de dez anos e que não tenha sido utilizada nesse período precisarão realizar nova coleta.

A Justiça Eleitoral reforça que manter o título em situação regular é fundamental para garantir o pleno exercício da cidadania, evitar restrições na vida civil e assegurar o direito ao voto. "Não deixe para a última hora", recomenda o órgão, que conclama todos os eleitores a regularizarem sua situação o quanto antes.

Confira a lista de títulos cancelados por município

Município Títulos

Cancelados Município Títulos

Cancelados Município Títulos

Cancelados Água Clara 905 Coxim 1050 Nova Alvorada do Sul 973 Alcinópolis 78 Deodápolis 438 Nova Andradina 1856 Amambai 1022 Dois irmãos do Buriti 282 Novo Horizonte do Sul 74 Anastácio 877 Douradina 51 Paranaíba 1368 Anaurilândia 164 Dourados 4948 Paranhos 349 Angélica 457 Eldorado 436 Paraíso das Águas 131 Antônio João 178 Figueirão 36 Pedro Gomes 160 Aparecida do Taboado 881 Fátima do Sul 589 Ponta Porã 2702 Aquidauana 1536 Glória de Dourados 245 Porto Murtinho 558 Aral Moreira 131 Guia Lopes da Laguna 352 Ribas do Rio Pardo 961 Bandeirantes 247 Iguatemi 568 Rio Brilhante 1203 Bataguassu 788 Inocência 378 Rio Negro 127 Batayporã 299 Itaporã 231 Rio Verde de Mato Grosso 545 Bela Vista 688 Itaquiraí 855 Rochedo 147 Bodoquena 144 Ivinhema 817 Santa Rita do Pardo 199 Bonito 829 Japorã 149 Selvíria 164 Brasilândia 540 Jaraguari 196 Sete Quedas 256 Caarapó 786 Jardim 1023 Sidrolândia 1560 Camapuã 369 Jateí 114 Sonora 551 Campo Grande 33308 Juti 264 São Gabriel do Oeste 1144 Caracol 59 Ladário 421 Tacuru 297 Cassilândia 525 Laguna Carapã 65 Taquarussu 117 Chapadão do Sul 1008 Maracaju 1290 Terenos 313 Corguinho 68 Miranda 785 Três Lagoas 4020 Coronel Sapucaia 221 Mundo novo 687 Vicentina 143 Corumbá 2315 Naviraí 2078 Mato Grosso do Sul 88124

Fonte/ TRE

