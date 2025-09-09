Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Mato Grosso do Sul

Com títulos irregulares, 88 mil eleitores correm risco de não votar em 2026; veja lista

Eleitor com título cancelado deve comparecer a uma unidade da Justiça Eleitoral, ou acessar o aplicativo "e-título"

Alison Silva

Alison Silva

09/09/2025 - 13h35
A Justiça Eleitoral cancelou 88.124 títulos eleitorais em Mato Grosso do Sul, o que corresponde a 4,33% do eleitorado do estado. No Brasil, o total de documentos cancelados chega a 5.042.047, representando 3,17% dos eleitores.

Quem não regularizar sua situação pode ficar impedido de votar nas eleições de 2026, quando serão escolhidos presidente e vice da República, dois senadores, oito deputados federais, governador e vice, além de 24 deputados estaduais.

Além da impossibilidade de votar, a situação irregular pode gerar suspensão de benefícios sociais, dificuldades para emissão de documentos como passaporte e carteira de identidade, restrição para assumir cargos públicos e renovar matrícula em instituições de ensino, além de entraves para a realização de atos que dependem de quitação eleitoral ou do serviço militar.

De acordo com o Código Eleitoral, o título é cancelado quando o cidadão com voto obrigatório deixa de comparecer a três eleições consecutivas, considerando cada turno como uma eleição, sem apresentar justificativa em até 60 dias nem pagar as multas correspondentes. O processo de cancelamento foi concluído em 2 de junho de 2025 e já afeta milhões de brasileiros.

Para evitar transtornos, a Justiça Eleitoral recomenda que todos os eleitores consultem sua situação. A verificação pode ser feita pela internet, no sistema Autoatendimento Eleitoral disponível no site do TSE, pelo aplicativo e-título no celular ou presencialmente em cartórios eleitorais, centrais de atendimento e postos de atendimento ao eleitor. Se o título estiver cancelado, é necessário iniciar imediatamente a regularização.

O procedimento de reativação também pode ser feito online ou presencialmente. Nos casos em que o eleitor ainda não possui dados biométricos cadastrados, será preciso comparecer ao cartório em até 30 dias após o pedido.

Se a biometria já estiver registrada e válida, a regularização pode ser concluída inteiramente pela internet. Uma resolução do TSE ainda estabelece que eleitores com biometria coletada há mais de dez anos e que não tenha sido utilizada nesse período precisarão realizar nova coleta.

A Justiça Eleitoral reforça que manter o título em situação regular é fundamental para garantir o pleno exercício da cidadania, evitar restrições na vida civil e assegurar o direito ao voto. "Não deixe para a última hora", recomenda o órgão, que conclama todos os eleitores a regularizarem sua situação o quanto antes.

Confira a lista de títulos cancelados por município

Município Títulos
Cancelados		 Município Títulos
Cancelados		 Município Títulos
Cancelados
Água Clara 905 Coxim 1050 Nova Alvorada do Sul 973
Alcinópolis 78 Deodápolis 438 Nova Andradina 1856
Amambai 1022 Dois irmãos do Buriti 282 Novo Horizonte do Sul 74
Anastácio 877 Douradina 51 Paranaíba 1368
Anaurilândia 164 Dourados 4948 Paranhos 349
Angélica 457 Eldorado 436 Paraíso das Águas 131
Antônio João 178 Figueirão 36 Pedro Gomes 160
Aparecida do Taboado 881 Fátima do Sul 589 Ponta Porã 2702
Aquidauana 1536 Glória de Dourados 245 Porto Murtinho 558
Aral Moreira 131 Guia Lopes da Laguna 352 Ribas do Rio Pardo 961
Bandeirantes 247 Iguatemi 568 Rio Brilhante 1203
Bataguassu 788 Inocência 378 Rio Negro 127
Batayporã 299 Itaporã 231 Rio Verde de Mato Grosso 545
Bela Vista 688 Itaquiraí 855 Rochedo 147
Bodoquena 144 Ivinhema 817 Santa Rita do Pardo 199
Bonito 829 Japorã 149 Selvíria 164
Brasilândia 540 Jaraguari 196 Sete Quedas 256
Caarapó 786 Jardim 1023 Sidrolândia 1560
Camapuã 369 Jateí 114 Sonora 551
Campo Grande 33308 Juti 264 São Gabriel do Oeste 1144
Caracol 59 Ladário 421 Tacuru 297
Cassilândia 525 Laguna Carapã 65 Taquarussu 117
Chapadão do Sul 1008 Maracaju 1290 Terenos 313
Corguinho 68 Miranda 785 Três Lagoas 4020
Coronel Sapucaia 221 Mundo novo 687 Vicentina 143
Corumbá 2315 Naviraí 2078 Mato Grosso do Sul 88124
       
Fonte/ TRE

Polícia/política

PF deflagra Operação Assédio contra stalking a Soraya Thronicke

Parlamentar tem sido alvo de mensagens de cunho sexual, perseguição e ameaça de morte; mandado de busca e apreensão foi cumprido em Duque de Caxias (RJ)

09/09/2025 11h15

Senadora da República por MS, Soraya Thornicke

Senadora da República por MS, Soraya Thornicke MARCELO VICTOR

Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta terça-feira (9), a Operação Assédio contra crimes de stalking e violência política de gênero contra a senadora de Mato Grosso do Sul, Soraya Thronicke (Podemos), uma deputada federal e outras mulheres.

A parlamentar tem sido alvo de mensagens de cunho sexual, perseguição e ameaça de morte. O caso reflete atitudes sexistas e criminosas contra mulheres em cargos públicos.

A PF cumpriu mandado de busca e apreensão em Duque de Caxias (RJ). O investigado carioca, acusado de perturbar a senadora, está proibido de acessar a internet, contatar as vítimas e deixar a região metropolitana do Rio de Janeiro sem autorização judicial.

De acordo com a assessoria de imprensa da senadora, Soraya confia no trabalho investigativo da PF, mas ressalta que o enfrentamento a esses crimes não é responsabilidade apenas da polícia, mas também do Legislativo.

STALKING

Stalking, também conhecido como perseguição, é o ato de perseguir alguém de forma persistente, seja virtualmente (internet, celular ou redes sociais) ou presencialmente (casa, trabalho, escola, universidade, shopping ou qualquer outro lugar).

Isso ocorre quando uma pessoa cria obsessão por outra e passa a persegui-la repetidamente, com envio mensagens excessivas, monitoramento de redes sociais e até mesmo aparecer em locais que a vítima frequenta.

O perseguidor (stalker) passa a monitorar constantemente a vida da pessoa, coletando todas as informações sobre ela, ameaçando sua integridade física ou psicológica, restringindo sua liberdade de locomoção ou invadindo sua privacidade.

Como se proteger?

  • Colete todas as provas. Tire print de todas as mensagens, e-mail e ligações.
  • Avise seus conhecidos - é importante não se sentir sozinha nessas situações.
  • Caso o autor esteja te seguindo, tente fotografar, filmar ou obter testemunhas que possam atestar a situação e chame por ajuda.
  • Denuncie o stalking, dirija-se a uma delegacia de polícia munida das provas que possuir e registre um boletim de ocorrência.
  • Procure orientação de um advogado, que poderá auxiliar com um pedido de medidas protetivas de urgência.
  • Bloqueie o contato do stalker em suas redes sociais e o denuncie no próprio serviço.

POLÍTICA

Prefeito de Terenos é preso em operação do Gaeco

Informações preliminares indicam que Henrique Wancura (PSDB) é acusado de fraude em licitação

09/09/2025 09h36

Henrique Wancura (PSDB)

Henrique Wancura (PSDB) FOTO: Divulgação

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul - (MPMS), confirmou preliminarmente, que na manhã desta segunda-feira (9), o prefeito de Terenos, Henrique Wancura (PSDB), foi preso durante uma operação do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado - (Gaeco).

De acordo com informações preliminares, a operação mira fraude em licitações, e também estão sendo cumpridos mandados de prisão em Campo Grande.

Henrique tem 37 anos, é casado e foi reeleito no ano passado com 53,69% dos votos válidos, ou seja, 5.885 votos.

A reportagem do Correio do Estado aguarda mais informações sobre a operação para a atualização da matéria.

Cidade já é alvo de investigação

No ano passado, Ministério Público Estadual, por intermédio da 1ª Promotoria de Justiça de Terenos, com o apoio do Grupo Especial de Combate à Corrupção, deflagrou a Operação Velatus, que apurou a existência de um esquema de corrupção na atividade administrativa do município de Terenos destinado à obtenção de vantagens ilícitas por meio de fraudes em licitações.

Segundo a investigação, o grupo criminoso, que contava com a participação de servidores públicos municipais, utilizando-se de pessoas jurídicas existentes, bem como criando CNPJS sem qualquer tipo de experiência, estrutura e capacidade financeira, desviou dinheiro público reservado para execução dos contratos celebrados.

A operacionalização da busca e apreensão contou com o auxílio do Gaeco, que cumpriu 9 mandados na cidade de Terenos, 5 na cidade de Campo Grande e 1 na cidade de Santa Fé do Sul, no Estado de São Paulo. Além de um mandado de prisão preventiva na Capital do Estado do Mato Grosso do Sul.

