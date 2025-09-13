Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

análise

Condenação de Bolsonaro não altera os planos da direita em Mato Grosso do Sul

Analistas políticos acreditam que Riedel e Azambuja até poderão se beneficiar com afastamento do ex-presidente do PL

Daniel Pedra

Daniel Pedra

13/09/2025 - 08h00
A condenação do ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PL) a mais de 27 anos de prisão em regime fechado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) não altera os planos políticos da direita em Mato Grosso do Sul para as eleições gerais do próximo ano.

Esse pelo menos é o entendimento dos cientistas políticos Daniel Miranda, professor do curso de Ciências Sociais da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), e Tércio Albuquerque.

Para eles, tanto no caso do ex-governador Reinaldo Azambuja, que trocou o PSDB pelo PL para disputar uma cadeira no Senado, quanto no do governador Eduardo Riedel, que deixou o ninho tucano pelo PP para buscar a reeleição, não serão afetados pelo afastamento político de Bolsonaro.

Na avaliação de Daniel Miranda, a inelegibilidade de Bolsonaro já foi declarada há meses.

“Ele sabe, seus apoiadores sabem, todo mundo sabe que ele será como Lula em 2018: não importa o que ocorra, não será candidato em 2026. Logo, o desespero dos filhos dele, Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos, e Carlos Bolsonaro, aqui no Brasil, é que a força eleitoral do sobrenome do pai seja usada sem o controle da família”, pontuou.

Conforme o professor, essa condenação agora em setembro já era dada como certa também e nenhum observador minimamente atento à esquerda ou à direita se surpreendeu. 

“Talvez a única surpresa tenha sido não no voto, mas na argumentação e duração do voto do ministro Luiz Fux durante o julgamento na Primeira Turma do STF”, afirmou.

Dessa forma, de acordo com ele, “as movimentações que já estão em curso há meses, nacionalmente, com os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), e de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), ou localmente, com o ex-governador Reinaldo Azambuja no PL e o governador Eduardo Riedel no PP, seguem o curso que está sendo planejado desde as eleições de 2022”.

“A dupla Azambuja e Riedel nunca precisou, efetivamente, de Bolsonaro para se eleger aqui no Estado, pelo contrário, os dois até enfrentaram os bolsonaristas mais radicais, como em 2022, contra o ex-deputado estadual Capitão Contar (PRTB), pelo cargo de governador, ou em 2024, contra Beto Figueiró (Novo), pelo cargo de prefeito de Campo grande”, recordou.

MAIS CONFORTÁVEL

O cientista político acrescentou que, no PL, Azambuja terá mais conforto em dizer que se alinha a Bolsonaro, que discorda da condenação dele e tudo isso sem precisar da mediação da senadora Tereza Cristina (PP), afinal de contas, agora, o ex-governador e o ex-presidente da República estão no mesmo partido.

“E, se Bolsonaro for preso mesmo, aí é que não vai poder atrapalhar, como no fim do 1° turno de 2022, quando declarou voto no Capitão Contar aos 45 minutos do segundo tempo aqui no Estado”, assegurou.

Daniel Miranda argumentou que é improvável que a prisão altere muito o cenário em Mato Grosso do Sul. 

“Aqui, os bolsonaristas mais radicais até podem atacar Azambuja, mas o farão estando no mesmo partido que ele? E os de fora do PL terão força ou expressão política para incomodá-lo ano que vem? Eu tenho minhas dúvidas”, apostou.

Já o cientista político Tércio Albuquerque destacou que é possível afirmar que a reação à condenação de Bolsonaro de parte da direita foi totalmente contrária ao que se esperava.

“Todos estavam dizendo que, diante da condenação, haveria reação, protesto, quebra-quebra e manifestação de rua. Não houve nada, houve um silêncio absoluto”, apontou.

Isso demonstra, conforme ele, que não tem mais aquele exagero, aquela radicalização da direita vinculada ao Bolsonaro. 

“Nesse sentido, quem estiver em Mato Grosso do Sul vai precisar trabalhar com moderação. Não vai se radicalizar porque vai perder muito eleitor. E a gente observa que há uma posição clara de Azambuja indo para o PL de, justamente, capitalizar o bolsonarista mais light”, avaliou.

O cientista político acredita que o ex-governador vai tentar agregar um bolsonarismo mais equilibrado, sem os exageros dos mais radicais e, sem dúvida nenhuma, que são esses que vão permanecer. 

“O radicalismo vai perder força a partir de agora ante a reação que nós observamos após a condenação de Bolsonaro”, apontou.

Tércio Albuquerque lembrou, ainda, que a defesa do ex-presidente deve ingressar com recurso contra a condenação, mas, “sem dúvida nenhuma, já ficou claro que houve uma aceitação por parte dos mais radicais que estão migrando para a posição de uma direita mais equilibrada”. 

“Então vai ficar melhor, sem dúvida, para uma direita mais light”, ponderou o analista político.

Mudança?

Dagoberto não descarta trocar ninho tucano pelo PP ou PL

Eventual decisão de deixar o partido está atrelada a um "chamado" de Riedel ou Azambuja

12/09/2025 16h45

Deputado Federal Dagoberto Nogueira

Deputado Federal Dagoberto Nogueira Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

Apesar de manter cautela sobre seu futuro, o deputado federal tucano, Dagoberto Nogueira, não descartou deixar o PSDB para atender um "chamado" de Eduardo Riedel ou mesmo de Reinaldo Azambuja em 2026. 

Em entrevista ao Correio do Estado, o deputado destacou que apesar de estar alinhado com o ninho tucano, a decisão final sobre seu futuro político depende da orientação e dos projetos de seus aliados mais próximos, Reinaldo Azambuja e Riedel, que migraram respectivamente para o PL e o PP. 

"Estrategicamente, o Reinaldo tá indo já pro PL, como o Ridel foi pro PP. Então, ele tem que usar nós, deputados federais, para segurar os partidos políticos também, neste mometo, o projeto maior é a reeleição do Riedel", disse. 

Além disso, Dagoberto menciona sua nova função, a partir da próxima semana, como coordenador da bancada, onde terá a responsabilidade de coordenar as discussões sobre a distribuição dos recursos provenientes da emenda de bancada, no valor de 540 milhões de reais. Para ele, esse trabalho de articulação com os outros deputados e seus assessores será crucial para garantir que os recursos sejam alocados de forma estratégica e eficaz.

"Eu assumo a partir da semana que vem a coordenação da bancada, então a gente agora tem que começar a trabalhar as emendas de bancada, sentar com os deputados, para ver onde nós vamos começar a discutir a distribuição desses recursos.", declarou. 

A fala do deputado reflete a típica dinâmica política de alinhamento partidário e de articulação de recursos, além de mostrar a influência das decisões de líderes regionais no rumo das estratégias individuais dos parlamentares.

No último mês, Eduardo Riedel, filiou-se oficialmente no Partido Progressistas (PP). O anuncio oficial ocorreu no último dia 19, durante Convenção Nacional do PP, realizada no auditório Petrônio Portela, no Senado Federal, em Brasília.

Conforme adiantado pelo Correio do Estado, o chefe do executivo estadual se filiou ao partido e conseguiu uma cadeira na vice-presidência nacional junto com a senadora Tereza Cristina.

Na mesma linha, o ex-governador Reinaldo Azambuja se filia ao PL, no próximo dia 21 de setembro em Campo Grande.

Política

Contrato com empresa de limpeza será suspenso em Terenos

Convênios celebrados com empresas investigadas, conforme apontou o Gaeco, ultrapassam R$ 15 milhões

12/09/2025 15h33

Crédito: Paulo Ribas / Correio do Estado

Após a posse, o prefeito interino de Terenos, Arlindo Landolfi (Republicanos), afirmou que irá suspender os contratos e os pagamentos de empresas envolvidas no escândalo de corrupção, entre eles o contrato com a empresa de limpeza que presta serviço ao município.

Durante entrevista coletiva, no final da manhã desta sexta-feira (12), Arlindo informou que irá se reunir com o setor jurídico da prefeitura para analisar a situação de cada contrato.

“A parte de limpeza da cidade, inclusive agora, vai ficar a cargo da prefeitura até que a gente resolva. Eu já conversei com o pessoal das obras e vamos assumir a limpeza das ruas, a roçada e a sinalização, até resolver essa situação e garantir a continuidade do trabalho”, explicou o prefeito interino.

Em conversa com o Correio do Estado, o prefeito informou que acredita tratar-se da RS Construções & Serviços LTDA, a responsável pelo serviço de limpeza.

Em consulta ao portal da transparência do município, no entanto, o contrato consta como sendo de uma empresa especializada em serviços de instalação e ampliação de iluminação pública.

Sobre isso, Arlindo informou que, provavelmente, trata-se de uma empresa que cria vários CNPJs.
 

Posse

Após a prisão do chefe do Executivo do município de Terenos, Henrique Budke (PSDB), durante uma operação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), o vice Arlindo Landolfi (Republicanos) assumiu, nesta sexta-feira (12) em uma cerimônia rápida na Câmara Municipal.

"Hoje mais que nunca vou precisar da ajuda de cada um de vocês. Façam o seu melhor. Eu quero fazer essa prefeitura uma prefeitura humanizada, então deem o seu melhor. Eu já sei que vocês trabalham muito bem, mas hoje estou pedindo ajuda de cada um de vocês, pessoal das nossas escolas, infraestrutura, façam o melhor de vocês. As professoras, eu sei do excelente trabalho que vocês já tem feito, mas eu quero que vocês deem aula como se estivessem dando aula para seus próprios filhos. Meus amigos da saúde, cuidem dos nossos pacientes como se estivessem cuidando de um familiar seu", solicitou o novo prefeito.

Operação
 

A ordem judicial, expedida em 29 de agosto deste ano, foi assinada pelo desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) Jairo Roberto de Quadros. Entre os 59 alvos estão a sede da Prefeitura Municipal de Terenos, secretarias, residências e empresas de servidores e empresários em Terenos e Campo Grande.

Até o fim da tarde de ontem, dois mandados de prisão dos 16 totais ainda não haviam sido cumpridos.

Dos mandados de prisão, nove eram em Terenos, contra: o prefeito Eduardo Henrique Wancura Budke (PSDB); o dono da Construtora e Empreiteira Real, Sansão Inácio Rezende; o servidor Valdecir Alves Batista; o proprietário da Base Construtora e Logística Genilton da Silveira Moreira; a dona da Lopes Construtora e Empreiteira Ltda, Nádia Mendonça Lopes; o dono da HG Empreiteira & Negócios Ltda Hander Luiz Correa Grote Chaves; o sócio da Construtora Kurose Fernando Seiji Alves Kurose; o empresário da Conect Construções; e Orlei Figueiredo Lopes, ex-proprietário da Cerealista Terenos Eduardo Schoier.

Esquema

A estrutura do grupo criminoso indicava ser dividida em dois núcleos principais, um político e outro empresarial. 


O primeiro é o núcleo político-administrativo, representado pelo ex-secretário de obras Isaac Cardoso Bisneto e pelo servidor Valdecir Batista Alves, que possuíam a capacidade de direcionar editais e simular a concorrência em processos licitatórios.


O segundo é o núcleo empresarial, composto por empreiteiros como Genilton da Silva Moreira, Arnaldo Santiago, Hander Luiz Correa Grote Chaves e Sandro José Bortoloto, que se beneficiavam dos contratos fraudados.

A Operação Velatus também apontou para a criação de empresas sem estrutura ou experiência, demonstrando um esforço deliberado para criar fachadas para as atividades ilícitas.

Conversas obtidas pela investigação de 2024 mostram o ex-secretário de Obras de Terenos, Isaac Cardoso Bisneto, questionando Genilton da Silva Moreira, que foi preso preventivamente em março deste ano, sobre quais empreiteiros participariam do certame.

Segundo o MPMS, as mensagens sugerem um acerto prévio entre os concorrentes. Em outro diálogo, um dos envolvidos menciona que uma nova licitação seria publicada e indica que o resultado já estaria definido.

*Saiba: Budke é investigado por corrupção ativa, fraude em licitação e liderar organização criminosa, segundo informações do Correio do Estado.

