Conflito no Oriente Médio torna retorno de ex-vereador incerto

Devido à escalada militar no Oriente Médio envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã, no dia 28 de fevereiro, os Emirados Árabes Unidos (EAU) fecharam seu espaço aéreo, adiando o retorno do ex-vereador Sandro Benites, que está em Dubai.
Em conversa com o Correio do Estado, o ex-vereador, que atualmente atua como secretário municipal de Esportes de Campo Grande (Funesp), contou que está “exercendo a paciência”.
Por enquanto, Sandro relatou que não ouviu mais bombardeios e que não ocorreram novas situações em que tenham sido chamados para adentrar o bunker do hotel onde está hospedado, por segurança.
O secretário saiu de férias no dia 19 de fevereiro e viajou para Dubai no dia 25, com amigos, para participar de um meeting (encontro). Desde domingo (1º), tenta retornar, mas o aeroporto está fechado.
A próxima tentativa de retorno será nesta quinta-feira (5). Enquanto isso, ele segue acompanhando os informes da empresa aérea, que atualiza o site com possíveis mudanças.
“Todos os voos programados da Emirates com destino a Dubai e partindo de Dubai permanecem suspensos até as 23h59 (horário dos Emirados Árabes Unidos) do dia 7 de março, devido ao fechamento do espaço aéreo na região.
A Emirates continua operando uma programação limitada de voos. Estamos priorizando clientes com reservas anteriores nesses voos limitados. Passageiros em conexão em Dubai só serão aceitos para viagem se o voo de conexão estiver operando.
Por favor, não se dirija ao aeroporto, a menos que tenha sido notificado diretamente pela Emirates ou possua reserva confirmada para esses voos.
A Emirates continua monitorando a situação e ajustará sua programação operacional conforme necessário.
As atualizações mais recentes sobre os voos serão publicadas em nosso site.
Os clientes são orientados a verificar o status do voo, consultar as últimas atualizações operacionais em emirates.com e conferir o e-mail para eventuais notificações sobre alterações ou cancelamentos antes de se dirigirem ao aeroporto.
Gostaríamos de agradecer aos nossos clientes pela compreensão e paciência.
A segurança de nossos passageiros e tripulantes continua sendo nossa maior prioridade”, diz o informe.
Incerteza
Hoje completam-se quatro dias de espera, com informações desencontradas da empresa aérea. O secretário relatou que alguns amigos compraram passagens de retorno para as 2h da manhã de quinta-feira (5). Ele espera que o voo não seja cancelado.
Até o momento, Sandro relatou que não tem recebido suporte da empresa e que pode ter de comprar outra passagem para tentar retornar a Campo Grande.
“Por enquanto, não estão prestando auxílio. Parece que vou ter que comprar outra passagem ou aguardar mais um tempo aqui. Não sei o que faço. Estamos na dúvida, todo mundo está na dúvida”, contou Sandro.
Entenda
Após não chegarem a um acordo em relação às armas nucleares que os Estados Unidos afirmam que o Irã possui, em ação conjunta com Israel, no dia 28 de fevereiro, iniciaram ataques aéreos contra alvos nucleares e militares iranianos.
A ofensiva recebeu o nome de “Operação Gênesis”, por Israel, e “Leão Rugidor”, pelos Estados Unidos. O bombardeio matou o líder supremo do Irã, Ali Khamenei.
Logo após os ataques, o Irã respondeu enviando drones e mísseis contra os Emirados Árabes Unidos (Dubai). Também houve tentativas de atingir a Embaixada dos EUA na Arábia Saudita. Bahrein, Omã, Catar e Kuwait também foram alvos.