Conselho dos Povos Indígenas é contra indicação de Lindomar Terena em MS

O Conselho Municipal de Defesa e Direitos dos Povos Indígenas (CMDDI) de Campo Grande manifestou-se contra o aceno das lideranças em indicarem Lindomar Terena ao Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) de Mato Grosso do Sul.

O documento foi endereçado à ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, ao governador do Estado, Eduardo Riedel, assim como aos políticos das esferas federal e estadual do Partido dos Trabalhadores (PT).

Conforme o manifesto, o encaminhamento foi impulsionado por uma reportagem do Correio do Estado na qual o PT já teria delegado nomes e cargos aos políticos de MS.

Na ocasião, o Diretório Nacional do PT indicou que o diretório estadual do partido em Mato Grosso do Sul alinhasse com os três deputados estaduais - Amarildo Cruz, Pedro Kemp e Zeca - e com os dois federais – Vander Loubet e Camila Jara – os nomes da legenda para ocupar os cargos de órgãos federais no estado.

Dirigente nacional do PT, Kátia Guimarães, explicou ao Correio do Estado que a legenda estaria na fase de discussão dos nomes para indicação, sendo a primeira reunião nesse sentido, realizada na semana passada e, nos próximos dias, com um novo encontro para bater o martelo.

Além de Lindomar Terena, o ex-deputado federal e estadual João Grandão, Lairson Palermo, Gisele Marques, Tiago Botelho, Gleice Jane, Humberto Amaducci e Marina Ricardo Nunes Viana também podem assumir cargos.

Abaixo segue o documento formulado pela CMDDI

(...)Ficamos alegres e orgulhosos evidentemente, pois se trata de um parente do povo terena, mas também surpresos, pois esse partido que Vossa Senhoria tão bem lidera, tem como um dos seus princípios na consulta prévia, item basilar do partido, e fundamentado principalmente ao buscar atuação através do espaço público, para consecução coletiva dos seus interesses partidários.

E verdade e de imediato afirmamos, reconhecer também, que o Partido dos Trabalhadores atuou fortemente para a eleição do Presidente Lula, mas é imperioso afirmar ainda que muitos brasileiros, filiados ou não, principalmente no segundo turno se alinharam não apenas aos propósitos do partido, mas, sobretudo defender uma conquista de todos os povos brasileiros em 1988 que é a manutenção da Democracia que se encontrava em risco.

Como é do Vosso conhecimento, partidário importante dos quadros desta sigla, é conhecedor de que os partidos políticos possuem conceito próprio de atuação e de poder, inegavelmente importante para o crescimento e fortalecimento dos propósitos partidários.

Mas importante também, como democrata e cidadão, conhecer e reconhecer, sobretudo oferecer oportunidade para que o segmento indígena tenha também oportunidade de exercer suas formas de decisão, reconhecidos inclusive pelas leis nacionais a saber consulta pública e fundamentada instrumento exatamente para a qualificada inserção na máquina pública dos assuntos indígenas reivindicados há tempos pelos povos indígenas do Brasil.

Para isso Senhor Presidente, solicitamos respeitosamente que o Partido dos Trabalhadores de MS, convoquem uma Plenária (Sessão) indígena e específica de consulta e de decisão, sempre buscando a unidade dos povos indígenas e, sobretudo atribuindo àquele indicado a responsabilidade de galgar a esse posto importante acompanhado das verdadeiras pautas indígenas.

Com todo respeito, aguardaremos a vossa importante orientação, assina o Presidente do Conselho Municipal de Defesa e Direitos dos Povos Indígenas de Campo Grande (CMDDI).

Colaborou Daniel Pedra*

