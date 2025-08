Corrida ao Senado em MS tem quatro candidatos praticamente empatados

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A corrida pelas duas vagas para o Senado nas eleições gerais do próximo ano em Mato Grosso do Sul está embolada, com quatro nomes praticamente empatados, conforme a segunda pesquisa do Correio do Estado com o Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul (Ipems), que ouviu 1.611 eleitores, distribuídos por 53 municípios, no período de 22 de julho a 1º de agosto, tendo grau de confiança de 95%, com margem de erro de 2,44 pontos porcentuais para mais ou para menos.

De acordo com o levantamento estimulado, quando são apresentadas as opções com os nomes aos eleitores, o ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB), o senador Nelsinho Trad (PSD), o ex-deputado estadual Capitão Contar (PRTB) e a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), estão todos com dois dígitos.

Em primeiro lugar, aparece Azambuja, com 18,64%, seguido por Nelsinho, com 16,39%, Contar, com 15,86%, e Simone Tebet, com 13,97%, ou seja, levando em consideração a margem de erro de 2,44 pontos porcentuais para mais ou para menos, o quarto candidato está empatado com o terceiro, que está empatado com o segundo, que, por sua vez, está empatado com o primeiro candidato.

O quadro também se repete entre os outros quatro candidatos citados na pesquisa. Neste caso, todos estão tecnicamente empatados: a senadora Soraya Thronicke (Podemos), com 4,10%, deputado federal Vander Loubet (PT), com 3,95%, a vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira (PL), com 2,86%, e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Gerson Claro (PP), com 2,25%.Dos entrevistados, 22,08% não sabem, não votariam em nenhum deles ou não responderam.

A pesquisa Correio do Estado/Ipems ainda fez um segundo cenário em que os quatro últimos citados no primeiro cenário foram excluídos e, desta forma, Azambuja ficou isolado em primeiro lugar, com 21,46%, tendo logo atrás Nelsinho, com 18,07%, que está empatado com Contar, com 17,02%, que, por sua vez, está empatado com Tebet, com 15,34%, e 28,11% não sabem, não votariam em nenhum deles ou não responderam.

ESPONTÂNEA

No levantamento Correio do Estado/Ipems na modalidade espontânea, ou seja, quando é feita a pergunta aos entrevistados e não é dada nenhuma alternativa para resposta, os citados pelos entrevistados foram Azambuja, com 1,24%, Nelsinho, com 0,42%, Simone Tebet, com 0,37%, Soraya, com 0,13%, Vander, com 0,09%, Contar, com 0,09%, e Gerson, com 0,03%. Nesta pesquisa, 49,20% não sabem ou não opinaram, 46,23% não falaram sobre o primeiro voto ao Senado e 2,20% citaram outros nomes.

REJEIÇÃO

A pesquisa Correio do Estado/Ipems também levantou a rejeição para o Senado, cuja liderança ficou com a senadora Soraya Thronicke, com 81,75%, seguida pelo deputado federal Vander Loubet, com 80,63%, pelo deputado estadual Gerson Claro, com 73,43%, e pela vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira, com 70,61%.

Mais atrás aparecem a ministra Simone Tebet, com 59,41%, o senador Nelsinho Trad, com 49,55%, o ex-governador Reinaldo Azambuja, com 45,59%, e o ex-deputado estadual Capitão Contar, com 43,92%.

