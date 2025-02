Criação da CPI do Consórcio Guaicurus ainda é tabu na Câmara da Capital

Política

Senadores escolheram composição para biênio 2025-2027; Davi Alcolumbre (União-AP) foi eleito como presidente

Eleição no Senado ocorreu durante a manhã deste sábado (1) Foto: Reprodução

A nova composição da mesa diretora do Senado foi definida neste sábado (1), após votação entre os senadores da casa. A sessão começou às 10h (horário de Mato Grosso do Sul) e concluída às 14h18.

De início, ocorreu a definição de Davi Alcolumbre (União-AP) como presidente da casa até 2027. Na sequência, foram definidos os demais integrantes da Mesa.

Além de Alcolumbre, os senadores Marcos do Val (Podemos-ES), Eduardo Girão (Novo-CE), Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), e a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) também registraram candidaturas.

De última hora, Soraya e Do Val decidiram retirar suas candidaturas antes da votação. “Não foi desistência, foi estratégia”, justificou Soraya.

Ao todo, Davi Alcolumbre recebeu 73 votos, Girão recebeu quatro votos e Marcos Pontes também quatro votos.

1ª e 2ª vice-presidências

A primeira vice-presidência ficou com Eduardo Gomes (PL-TO), garantindo a presença do partido na direção do Senado após não ter participado da gestão anterior.

Já a segunda vice-presidência será ocupada por Humberto Costa (PT-PE), consolidando ao PT um posto na Mesa. Anteriormente, a legenda estava na primeira secretaria, com Rogério Carvalho (PT-SE).

Entre os secretários, as vagas ficaram distribuídas desta forma:

1ª Secretaria: Daniela Ribeiro (PSD-PB);

2ª Secretaria: Confúcio Moura (MDB-RO);

3ª Secretaria: Ana Paula Lobato (PDT-MA);

4ª Secretaria: Laércio Oliveira (PP-SE).

Entre suplentes, ficaram, na sequência, os senadores: Chico Rodrigues (PSB-RR), Mecias de Jesus (Republicanos-RR), Styvenson Valentim (PSDB-RN) e Soraya Tronicke (Podemos-MS).

'Que seja uma gestão equilibrada'

A senadora de Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina (PP), que segue líder do Partido Progressistas no Senado, desejou sorte tanto a Rodrigo Pacheco, que deixa a presidência, como a Alcolumbre.

“Esperamos que seja uma gestão equilibrada, atuante em defesa do Poder Legislativo, e que ouça muito o colégio de líderes”, disse.

“Quero lhe dizer que nós precisamos de um Congresso cada vez mais altivo, cumprindo o papel que os brasileiros esperam dessa casa, com coisas importantes que nós temos que colocar na pauta. Presidente Pacheco fez a pauta econômica dessa casa acontecer, mas nós ainda temos pela frente um volume de projetos que o nosso país precisa.”, enfatizou.

Assim como na gestão anterior, Tereza Cristina integrará as principais comissões permanentes da Casa. A senadora destacou ainda que o licenciamento ambiental, da qual é relatora na Comissão de Agricultura (CRA), será a pauta prioritária deste ano para destravar a infraestrutura e logística do país.

“É urgentíssimo e importantíssimo este tema; é preciso desburocratizar sem precarizar, com atenção à sustentabilidade e ao meio ambiente, mas não podemos ter travas que impeçam o desenvolvimento do país”, disse. “Vamos votar o licenciamento neste primeiro semestre”, previu.

“Nós somos da oposição crítica, mas propositiva, que trabalha não contra, mas a favor do país”, concluiu. A senadora também integrará, como na gestão anterior, as principais comissões permanentes do Senado.

O que faz a Mesa Diretora?

A Mesa Diretora tem papel central na organização do Senado, sendo responsável pela administração da Casa, definição de pautas e condução das atividades legislativas.

O presidente do Senado também exerce a função de presidente do Congresso Nacional, comandando sessões conjuntas das duas Casas.

Essas sessões são cruciais para a análise de vetos presidenciais e para a aprovação de matérias orçamentárias. Confira a responsabilidade de cada cargo:

Presidente: o nome eleito também vai presidir o Congresso Nacional. Entre as atribuições do cargo, estão: comandar reuniões entre líderes partidários, decidir a pauta de votação de cada sessão do Senado e do Congresso e impedir propostas de parlamentares que contrariem a Constituição.

o nome eleito também vai presidir o Congresso Nacional. Entre as atribuições do cargo, estão: comandar reuniões entre líderes partidários, decidir a pauta de votação de cada sessão do Senado e do Congresso e impedir propostas de parlamentares que contrariem a Constituição. 1º vice-presidente: responsável por substituir o presidente em caso de falta ou impedimento.

responsável por substituir o presidente em caso de falta ou impedimento. 2º vice-presidente: substitui o primeiro vice-presidente em caso de falta ou impedimento.

substitui o primeiro vice-presidente em caso de falta ou impedimento. 1º secretário: o posto é direcionado para funções institucionais ligadas a serviços administrativos e supervisão.

o posto é direcionado para funções institucionais ligadas a serviços administrativos e supervisão. 2º secretário: tem responsabilidade de escrever e registrar oficialmente tudo o que é discutido e decidido em sessões secretas, fazer a leitura dos documentos e assiná-los após o primeiro secretário.

tem responsabilidade de escrever e registrar oficialmente tudo o que é discutido e decidido em sessões secretas, fazer a leitura dos documentos e assiná-los após o primeiro secretário. 3º e 4º secretários: responsáveis pela contagem de votos dentro do Senado, além de auxiliar o presidente em apuração de eleições, anotando nomes e organizando listas.

Com informações da Agência Senado