Política

CONFLITO AGRÁRIO

De autoria de Rodolfo Nogueira, CCJ da Câmara aprova criação de cadastro de invasor de propriedades

Com a aprovação, o Projeto de Lei nº 4432/23 segue agora para apreciação no Senado Federal

Daniel Pedra

Daniel Pedra

01/10/2025 - 12h04
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (1°), por 37 votos a favor e 15 contra, o Projeto de Lei nº 4432/2023, de autoria do deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) e que institui a criação do Cadastro Nacional Unificado de Invasores de Propriedade, ferramenta que reunirá informações sobre pessoas físicas e jurídicas envolvidas em invasões de imóveis rurais e urbanos.
 
De acordo o parlamentar sul-mato-grossense, que é presidente da Comissão de Agricultura e Pecuária da Casa de Leis, com a aprovação pela CCJ, agora o Projeto de Lei nº 4432/23 segue agora para apreciação no Senado Federal e será uma resposta ao avanço de invasões ilegais promovidas por movimentos organizados, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), “que colocam em risco a segurança jurídica, a produção de alimentos e o desenvolvimento do País”.
 
“O direito de propriedade é um pilar da Constituição Federal e da democracia brasileira. Não podemos admitir que grupos como o MST continuem violando a lei e atacando quem trabalha e produz. Este cadastro vai expor quem insiste em invadir propriedades e dar mais instrumentos ao Estado e à sociedade para coibir essas práticas criminosas. Estamos defendendo o produtor, o trabalhador e a economia nacional”, declarou o deputado federal.
 
Rodolfo Nogueira ainda acrescentou que a aprovação do Cadastro Nacional de Invasores é vista como crucial para proporcionar segurança jurídica ao setor rural. 

“Atualmente, há uma grande insegurança no campo brasileiro, que inibe investimentos e a coragem dos produtores de investir em suas propriedades. A atuação do MST é a principal causadora dessa insegurança, pois eles provocam invasões de terras, depredações e terrorismo psicológico contra produtores rurais”, argumentou.
 
Ele explicou que, com o cadastro, será possível identificar e alinhar informações sobre os invasores, bem como fornecer aos órgãos de segurança a liberdade de ter conhecimento de todos os invasores de terras pelo país. 

“Quero agradecer à deputada federal Bia Kicis (PL-DF), que foi a relatora do projeto na CCJ, à atuação da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) e, também, ao Coronel Fraga (PL-DF) pela sua atuação na Comissão de Segurança, bem como a todos os deputados federais que contribuíram para a aprovação do projeto para permitirá aos órgãos de segurança terem o conhecimento de todos os invasores de terras pelo Brasil afora”, comentou.

Política

Congresso aprova proposta que aumenta fundo eleitoral para quase R$ 5 bilhões em 2026

Na prática, o dinheiro do fundo eleitoral sairá do recurso destinado a políticas públicas como saúde, educação e assistência social

30/09/2025 22h00

Justiça Eleitoral/ Divulgação

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso Nacional aprovou uma proposta que aumenta o fundo eleitoral para R$ 4,96 bilhões em 2026, ano de eleições presidenciais, repetindo a cifra destinada às últimas eleições municipais, conforme a Coluna do Estadão antecipou.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mandou o Orçamento de 2026 para o Congresso com R$ 1 bilhão para o fundo eleitoral. A comissão aprovou uma instrução normativa colocando mais R$ 2,93 bilhões das emendas de bancada estadual e mais R$ 1,01 bilhão das despesas não obrigatórios do Poder Executivo para aumentar a cifra.

Na prática, o dinheiro do fundo eleitoral sairá do recurso destinado a políticas públicas como saúde, educação e assistência social. O valor deverá entrar no Orçamento, que ainda não foi votado pelo Congresso Nacional. O deputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL) é o relator do Orçamento e também foi relator da instrução normativa.

A proposta não precisa passar pelo plenário do Congresso Nacional e já está valendo. Mesmo que parte do dinheiro saia das emendas parlamentares, os líderes partidários concordaram com a medida, pois, em ano de eleições, nem todas as emendas são pagas por conta de vedações da legislação eleitoral. O dinheiro do fundo eleitoral, por sua vez, é obrigatório e garantido às legendas.

Corrupção em MS

MP denuncia prefeito tucano de Terenos e 25 por fraude em licitações

Grupo dominou contratos da prefeitura e desviou mais de R$ 16,5 milhões desde 2021

30/09/2025 18h07

Prefeito de Terenos, Henrique Budke

Prefeito de Terenos, Henrique Budke Divulgação

A Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) denunciou 26 pessoas, incluindo o prefeito de Terenos, Henrique Wancura Budke (PSDB), por formarem uma “robusta organização criminosa” que, segundo as investigações, transformou a prefeitura em balcão de negócios desde 2022 para fraudar licitações e desviar dinheiro público. A denúncia é resultado da “Operação Spotless”, que, em setembro de 2025, levou à prisão de 16 envolvidos, entre eles o próprio prefeito, reeleito em 2024.

As investigações, conduzidas pelo GAECO (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado), revelaram o domínio quase absoluto do grupo sobre os contratos públicos. Entre 2021 e 2023, as empresas da organização venceram 94% das licitações na modalidade Tomada de Preços. Nas Cartas-Convite, o domínio foi de 85% em 2021, 80% em 2022 e chegou a 100% em 2023.

De acordo com a denúncia, a organização era liderada por Budke e atuava desde 2021, primeiro ano de sua gestão, de forma sistemática para direcionar licitações de obras de engenharia. O grupo, composto por servidores públicos de alto escalão, um policial militar e 22 empresários, operava um esquema de “rodízio”, no qual as empresas combinavam quem venceria cada certame, enquanto as outras participavam como “cobertura”, simulando uma falsa concorrência.

O procedimento investigatório teve início a partir de uma denúncia anônima enviada ao MPMS em julho de 2022, que citava o fato de Tiago Lopes de Oliveira, ex-chefe de gabinete, ter pedido exoneração e montado uma empresa para participar de licitações — a D’aco Construções e Logística, junto de Hander Grote, com a HG Empreiteira.

Investigação

A denúncia detalha minuciosamente como as fraudes eram arquitetadas. Em um dos casos, referente à reforma de uma escola no valor de R$ 1,1 milhão, os empresários Sandro José Bortoloto e Cleberson José Chavoni, em conluio com o então chefe de gabinete Tiago Lopes de Oliveira e o secretário de Obras Isaac Cardoso Bisneto, teriam montado todo o processo licitatório 20 dias antes de sua publicação oficial. O esquema incluía a contratação de uma engenheira para elaborar os projetos como se fossem da prefeitura.

Conversas interceptadas e dados de quebras de sigilo bancário e telemático comprovam, segundo o MP, o pagamento de propina ao prefeito Henrique Budke. Em um dos episódios, após o pagamento de uma medição de obra, o empresário Sandro Bortoloto sacou R$ 30 mil em espécie no mesmo dia e se encontrou com o prefeito.

Uma mensagem de áudio enviada ao seu sócio confirma o repasse: “Você viu que eu mandei os trinta do ‘homi’, né?” A investigação aponta que o prefeito recebeu R$ 60 mil em propina neste contrato.

A denúncia ressalta que, mesmo após a deflagração da “Operação Velatus”, a organização criminosa continuou a firmar contratos e aditivos com a Prefeitura de Terenos, movimentando mais de R$ 16,5 milhões.

Durante o cumprimento da Operação Spotless, foram apreendidos cheques de R$ 200 mil na casa de um dos empresários e R$ 11,3 mil em espécie na casa do prefeito.

Os 26 denunciados responderão pelos crimes de organização criminosa, fraude à licitação, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de capitais.

Lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito

Além da corrupção, a denúncia aponta para um elaborado esquema de lavagem de dinheiro chefiado por Henrique Budke. A investigação revela um aumento patrimonial incompatível com sua renda. Em 2020, ele declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 776 mil. Já em 2024, ano de sua reeleição, o valor saltou para R$ 2,4 milhões.

No entanto, a apuração do MPMS indica que o patrimônio real do prefeito, considerando bens subavaliados e ocultos, ultrapassa os R$ 6,1 milhões — um crescimento de 691%.

Entre os bens está uma fazenda em Aquidauana, avaliada em R$ 4,3 milhões, mas declarada por apenas R$ 1,5 milhão. Para justificar a origem do dinheiro, o prefeito utilizaria contratos simulados de parcerias pecuárias com familiares, como o sogro e o pai.

