Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Articulações

De olho na reeleição, Nelsinho Trad faz jantar para tentar recompor suas bases

O senador reuniu mais de 300 pessoas, incluindo Azambuja, Barbosinha, deputados estaduais, prefeitos e vereadores

Daniel Pedra

Daniel Pedra

23/10/2025 - 08h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Preocupado com o efeito que o fato de os dois irmãos estarem em partidos da esquerda podem fazer na sua candidatura à reeleição, o senador Nelsinho Trad (PSD) promoveu, na noite de terça-feira, um jantar para mais de 300 pessoas, no Buffet La Riviera, em Campo Grande (MS), com o objetivo de recompor suas bases políticas.

Com a presença do vice-governador José Carlos Barbosa (PSD), o “Barbosinha”, e do ex-governador Reinaldo Azambuja (PL), o jantar político teve ainda a participação de 49 prefeitos e prefeitas, 15 primeiras-damas, 15 vice-prefeitos, secretários municipais e vereadores que estão em Campo Grande para o 3º Congresso dos Municípios.

Também estavam presentes os deputados estaduais Pedro Caravina (PSDB), Renato Câmara (MDB), Mara Caseiro (PSDB) e Lia Nogueira (PSDB). “Fui estimulado pelos prefeitos e vice-prefeitos a fazer uma confraternização e, dessa forma, dar seguimento às tratativas de se reforçar ações para os municípios”, disse Nelsinho Trad ao Correio do Estado. 

De acordo com o parlamentar, os discursos dos participantes destacaram o trabalho conjunto realizado em prol dos municípios e a importância da parceria institucional entre lideranças políticas do Estado e da bancada federal.

“Faço questão de ressaltar o valor das alianças construídas ao longo da vida pública ouvindo os discursos dessas pessoas que são capazes de ensinar a gente quando falam. O encontro serviu para renovar essas velhas alianças, pois alianças a gente faz com quem a gente gosta e com quem gosta da gente. Eu estou do lado de quem eu gosto e não vou abrir mão, não vou ficar do lado de quem eu nunca estive. Eu estou ao lado de quem eu gosto, esse é o meu lado”, declarou.

A fala do senador foi um recado claro de que não vai abrir mão de tentar a reeleição, mesmo com Fábio Trad tendo grandes chances de disputar o cargo de governador pelo PT e Marquinhos Trad de concorrer a deputado estadual pelo PDT, dois partidos de esquerda, ou seja, totalmente antagônicos à linha de centro-direita adotada por Nelsinho.

Tal situação vira um verdadeiro empecilho para que o parlamentar possa subir nos palanques do governador Riedel, que também buscará à reeleição, e do ex-governador Azambuja, que tentará uma vaga ao Senado Federal, entretanto, Nelsinho, mais uma vez, acredita que possa repetir a aliança com ambos.
 
REPERCUSSÃO

Já Barbosinha recordou o histórico político do senador e destacou o reconhecimento de seu trabalho. “Essa presença de todos é o sinal de que o senador Nelsinho arou a terra, plantou, colheu e continua colhendo, porque a semeadura foi muito boa”, comentou.

O ex-governador Azambuja justificou a ausência do governador Eduardo Riedel (PP), que estava atendendo à mãe após uma queda, e manifestou satisfação em participar de uma confraternização que reuniu lideranças dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

“A gente fica muito feliz de ter uma oportunidade de estar com vocês. O congresso dos municípios une todas as 79 cidades e a gente tem uma alegria, né, Nelsinho, porque nós já estivemos juntos em várias batalhas. Desde quando você concorreu à prefeitura da Capital, em 2004, nós já tivemos ali uma passagem importante juntos”, recordou.

Ele acrescentou que, em 2014, foi candidato a governador, assim como Nelsinho Trad, mas só ele foi para o segundo turno. “O Nelson me apoiou e a gente ganhou a eleição juntos. Em 2018, disputamos juntos e a gente tem uma história. Agora, acho que a história mais importante é que nós temos, em Brasília, um senador que traz resultados”, destacou.

Azambuja também citou as eleições de 2022, quando o senador ajudou a construir a vitória do governador Eduardo Riedel no segundo turno. “Eu fico muito feliz por estar em um grupo de amigos. A gente aqui é um time que trabalha pelos municípios. Gratidão, Nelsinho, pela nossa parceria. Você sabe o carinho que tenho por você”, concluiu.

O prefeito de Vicentina, Cleber Dias (MDB), elogiou o trabalho do senador e a atuação conjunta com as prefeituras de Mato Grosso do Sul. “Vamos continuar divulgando as ações e resultados que têm contribuído para o desenvolvimento dos municípios”, afirmou.
 

Assine o Correio do Estado 

Discussão

Boulos anuncia que discutirá regulamentação com trabalhadores de apps no Planalto

Três eixos que serão discutidos com os trabalhadores de aplicativos, destacou ministro

22/10/2025 21h00

Compartilhar
Ministro Guilherme Boulos

Ministro Guilherme Boulos Reprodução / Instagram

Continue Lendo...

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, anunciou, como uma das primeiras medidas à frente da pasta, a criação de um grupo, em parceria com o Ministério do Trabalho, para discutir com trabalhadores de aplicativos a regulamentação das plataformas. A declaração do novo ministro foi feita em entrevista à GloboNews nesta quarta-feira, 22.

"Recebi como demanda deles (trabalhadores de aplicativo) e vou dialogar e criar um grupo de trabalho na Secretaria-Geral da Presidência, junto com o Ministério do Trabalho porque o ministro Marinho já tem feito isso lá, que é sobre a transparência do algoritmo. Hoje esses trabalhadores são dirigidos por algoritmos, mas não tem nenhuma transparência de como isso funciona e é essencial que isso seja feito", declarou Boulos.

Segundo o ministro, são três eixos que serão discutidos com os trabalhadores de aplicativos: a remuneração mínima, a instituição de um grau de seguro e vínculo previdenciário e a transparência dos algoritmos utilizados pelas plataformas. Boulos admitiu que a esquerda erra ao dialogar com grupo, querendo empurrar uma "visão de legislação trabalhista" sem escutar as demandas deles.

"É plenamente possível dialogar com esses trabalhadores a partir da realidade deles e a partir de pontos concretos da sua pauta. Muitas vezes, o erro que nós, do campo progressista, cometemos foi querer colocar a nossa visão de legislação trabalhista para esses trabalhadores sem escutá-los. Acho que é isso que precisamos ajustar no discurso e na prática", declarou.

Segundo Boulos, as regulamentações podem ser aprovadas no Congresso ainda no terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a depender da atuação dos movimentos sociais A principal função da Secretaria-Geral é justamente fazer o meio-campo entre o Planalto e os setores da sociedade.

Boulos voltou a dizer que Lula o convidou para a Esplanada para colocar "o governo na rua" e declarou que os movimentos sociais são importantes para o embate contra o Congresso, destacando as mobilizações contra a PEC da Blindagem e o PL da Anistia, realizados no mês passado em todas as 27 capitais do País.

"Ali estava com força a pauta pelo fim da escala 6x1, para zerar o Imposto de Renda de 90% da população que foi a proposta do governo Lula de taxar os super-ricos. Esse debate começou a esquentar na rua e vai esquentar ainda mais no ano que vem", disse Boulos.

Na entrevista para a GloboNews, Boulos disse que tem a perspectiva de permanecer no governo até o final do mandato, mas não cravou que não será candidato em 2026. Como mostrou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) o PSOL conta com o nome dele em eventual disputa para o Senado por São Paulo.

"Eu entrar no governo agora em outubro para sair agora em abril, que é o prazo para desincompatibilizar para ser candidato, que trabalho você consegue fazer com começo, meio e fim? O presidente me deu a missão de rodar todos os Estados do País, conversar com o povo, escutar as pessoas", disse Boulos.
 

Assine o Correio do Estado

Política

Comissão de Ética da Câmara arquiva representação contra Eduardo Bolsonaro

Conselho de Ética da Câmara dos Deputados arquivou, nesta quarta-feira, 22, representação feita pelo PT que pedia a cassação do deputado Eduardo Bolsonaro

22/10/2025 17h22

Compartilhar

Crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil

Continue Lendo...

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados arquivou, nesta quarta-feira, 22, representação feita pelo PT que pedia a cassação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Há ainda outras quatro representações contra o mesmo parlamentar que estão na direção da Mesa da Câmara aguardando envio para o Conselho de Ética.

O relator da representação, Delegado Marcelo Freitas (União-MG), apresentou voto pedindo a rejeição do texto. O placar terminou com 11 votos favoráveis ao parecer e 7 contra.

o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), afirmou que o partido recorrerá da decisão do Conselho de Ética no plenário da Câmara.

Na representação feita ao Conselho de Ética, o PT diz que, em declarações, Eduardo incitou a ruptura do processo eleitoral, tentou submeter a jurisdição nacional ao escrutínio de potências estrangeiras e cometeu atos de hostilidade à ordem constitucional e ao estado democrático de direito.

Segundo o relator, a representação parte de uma premissa "equivocada", e o deputado do PL não foi responsável por sanções impostas ao Brasil e a autoridades do País.

"A representação parte de uma premissa equivocada: a que o representado seria de alguma forma responsável por uma eventual adoção de medidas coercitivas ou sanções por parte dos Estados Unidos contra o Brasil. Tal raciocínio é factualmente insustentável e juridicamente improcedente, pois confunde atos de Estado soberano com manifestações individuais de natureza política. A decisão de um país estrangeiro de adotar ou não sanções econômicas, diplomáticas ou políticas, é, em essência, ato de soberania", diz.

Nesse mesmo relatório, Freitas também diz que as declarações de Eduardo nos Estados Unidos continuam protegidas com base na prerrogativa parlamentar de inviolabilidade de opinião, palavras e votos e que ele exerce o "direito de crítica política".

"Esta prerrogativa não se circunscreve apenas ao âmbito interno ou aos pronunciamentos formais em plenário; ela se projeta para o contexto internacional, refletindo a natureza supraindividual da representação política, que transcende limites geográficos", afirma o relator.

Oposicionistas elogiaram o trabalho de Freitas. "Não cabe o prosseguimento (da representação). Não acho que isso aqui é um campo de batalha ideológica e política", disse Sóstenes Cavalcante (RJ), líder do PL na Câmara.

Parlamentares do Centrão manifestaram apoio à decisão do arquivamento. "Acabou a era das inquisições", afirmou José Rocha (União-BA). "A Constituição nos garante esse direito: de opinião, palavra e voto. Não cabe a nós parlamentares estarmos julgando colegas que através de palavras, opiniões e voto."

Governistas protestaram. "Qual a diferença de quem entrou e apedrejou o Supremo (no 8 de Janeiro) e o que esse senhor fez nos Estados Unidos?", questionou Lindbergh Farias (RJ), líder do PT na Câmara.

O PT chegou pedir para tirar Freitas da relatoria. O deputado do União já chamou Eduardo Bolsonaro de "amigo". O presidente do Conselho de Ética, Fabio Schiochet (União-SC) rejeitou o pedido

Freitas foi vice-líder do governo de Jair Bolsonaro. Recentemente, o deputado votou a favor a proposta de emenda à Constituição (PEC) da Blindagem, da anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro, da sustação da ação penal do colega parlamentar Alexandre Ramagem (PL-RJ), agora condenado por fazer parte do plano que tentou um golpe de Estado no País, e contra a prisão de Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), acusado de ser o mandante da ex-vereadora do Rio Marielle Franco.

O relator da representação contra Bolsonaro respondeu a argumentos de governistas "Estou buscando a independência do Parlamento brasileiro, que tem sido usurpado em suas competências constitucionais como nunca se viu na história dessa República", disse Freitas.

"Essa Casa do povo abriu vários precedentes e permitiu que o Parlamento fosse reduzido a um papel secundário", prosseguiu o relator. "Chegou o momento de fazermos pairar na Câmara dos Deputados o direito mais do que legítimo que o parlamentar possa se manifestar em território nacional ou no estrangeiro."

Eduardo foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR), no fim de setembro, por "coação" no processo da trama golpista. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, concluiu que ele e o blogueiro Paulo Figueiredo articularam sanções nos Estados Unidos contra o Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar pressionar os ministros a não condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em nota conjunta, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo disseram ser alvo de "perseguição política", atribuíram a denúncia a "lacaios" do ministro Alexandre de Moraes, disseram que vão continuar a campanha nos Estados Unidos e informaram que vão aguardar a notificação formal para se manifestar no processo.
 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1131, terça-feira (21/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1131, terça-feira (21/10)

2

Dracco faz devassa em frigorífico que sonegou R$ 779 milhões
POLÍCIA

/ 1 dia

Dracco faz devassa em frigorífico que sonegou R$ 779 milhões

3

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 296, quarta-feira (22/10)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 296, quarta-feira (22/10)

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3518, terça-feira (21/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3518, terça-feira (21/10): veja o rateio

5

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1131, terça-feira (21/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1131, terça-feira (21/10): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Diferenças, requisitos e prazos do inventário em cartório e inventário judicial
Exclusivo para Assinantes

/ 9 horas

Leandro Provenzano: Diferenças, requisitos e prazos do inventário em cartório e inventário judicial
Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 14/10/2025

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.