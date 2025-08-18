Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

A ÚLTIMA CEIA

De saída do PSDB, Azambuja e Riedel têm encontro com Perillo na Capital

Presidente do diretório nacional tucano tenta convencer caciques de MS a ficarem no partido; encontro terá ares de despedida

Daniel Pedra

Daniel Pedra

18/08/2025 - 08h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O presidente nacional dos tucanos terá reunião com o governador, o ex-governador e deputados do partido.
Pela segunda vez neste ano – e provavelmente última –, o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, vem a Campo Grande hoje para tentar convencer o governador, Eduardo Riedel, e o ex-governador Reinaldo Azambuja a não deixarem o ninho tucano para ingressarem no PP e PL, respectivamente, com o objetivo de disputarem as eleições gerais do próximo ano.

A tentativa de Perillo, contudo, tem tudo para ser infrutífera, pois os destinos de Riedel e Azambuja já estão definidos. O encontro tem tudo para ser uma despedida de correligionários, a “última ceia” enquanto ainda são tucanos.

O Correio do Estado apurou que a visita terá, ainda, a participação dos deputados federais e estaduais tucanos e que, após a reunião fechada com os detentores de mandatos pelo PSDB em Mato Grosso do Sul, por volta das 12h, eles vão almoçar no Churrascaria Bezerro de Ouro, o que muitos parlamentares do partido já estão chamando de “última ceia”, antes do fim da legenda no Estado.

Oficialmente, conforme a reportagem foi informada, será mais um encontro para definir o futuro da legenda para as eleições de 2026, porém, na verdade, é a última cartada de Marconi Perillo para não deixar o PSDB perder o único governador da legenda e, consequentemente, ser praticamente extinto em Mato Grosso do Sul, com as saídas de Riedel e Azambuja.

Se, na primeira reunião realizada em fevereiro deste ano, o presidente nacional do PSDB deixou bem claro que o legado da legenda não poderia desaparecer, o que aconteceria em uma incorporação com o PSD, e por isso foi descartada, agora, neste segundo encontro, Marconi Perillo chega em momento mais desesperador, pois, conforme apurado pelo Correio do Estado, as saídas do governador e do ex-governador para PP e PL são irreversíveis.

O ex-governador de Goiás sabe que o fim das negociações para fazer uma fusão ou até uma federação partidária com Podemos, Republicanos e MDB colocaram o PSDB em um cadafalso, e que dificilmente a sigla conseguirá descer, decretando praticamente o fim de uma legenda, que foi uma das mais poderosas do Brasil, chegando à Presidência do País por meio de Fernando Henrique Cardoso.

A reunião de hoje com os dois principais caciques dos tucanos em Mato Grosso do Sul, e com os deputados federais e estaduais do partido, será mais em tom de despedida do que em tom de reconciliação, para que possam caminhar próximos em mais uma eleição.

Azambuja já está extraoficialmente no comando do PL no Estado, inclusive definindo os integrantes das possíveis chapas para disputar as oitos vagas na Câmara dos Deputados, e para concorrer às 24 cadeiras da Assembleia Legislativa, pois ao Senado a vaga será dele mesmo e para governador a nova legenda vai apoiar a reeleição de Riedel, que embarcará no PP da senadora Tereza Cristina.

Uma fonte do Correio do Estado informou que a “prepotência” do deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) em não deixar que o partido fosse incorporado pelo poderoso PSD, de Gilberto Kassab, ou fizesse uma fusão com o Podemos, deixou a missão de Marconi Perillo hoje, em Campo Grande, inócua, pois a atitude do neto do saudoso político Tancredo Neves acabou por minar de vez as últimas chances de sobrevivência dos tucanos.

Sem os governadores de Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Pernambuco, o outrora interessante PSDB virou um partido nanico que não atrai mais nenhum interesse das legendas mais articuladas e, em decorrência disso, caminha para ficar às margens das grandes decisões políticas no Brasil.

Afinal, partido sem deputados federais fica sem Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, mais conhecido como Fundo Partidário, e também sem Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), o famoso Fundo Eleitoral.

No caso do governador de Mato Grosso do Sul, que pretende buscar a reeleição em 2026, ficaria muito difícil fazer a campanha política sem Fundo Eleitoral, algo que o PSDB já sentiu na pele nas eleições municipais do ano passado, quando a aliança com o PL garantiu os recursos necessários para a campanha do então candidato a prefeito de Campo Grande pelos tucanos, o deputado federal Beto Pereira.

O mesmo acontece com o ex-governador Reinaldo Azambuja, que vai tentar uma das duas cadeiras do Senado e também necessita de um partido forte para ter uma campanha eleitoral tranquila. Diante desse quadro e com as eleições gerais se aproximando, o futuro político do PSDB é o desaparecimento.

*SAIBA

O ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e o atual governador, Eduardo Riedel (PSDB), escolheram PL e PP como seus destinos, visando as próximas eleições. A oficialização da saída deles deve ocorrer ainda este mês.

Assine o Correio do Estado

Política

STF confirma direito de recusar transfusão de sangue por religião

Tribunal rejeitou recurso do CFM, que buscava reverter decisão

17/08/2025 19h00

Compartilhar

Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

Continue Lendo...

O Supremo Tribuna Federal (STF) formou maioria para reafirmar o direito de negar transfusões de sangue por motivos religiosos, rejeitando recurso do Conselho Federal de Medicina, que buscava reverter a decisão favorável ao grupo Testemunhas de Jeová.

O julgamento dos embargos ocorre no plenário virtual, em sessão prevista para durar até as 23h59 desta segunda-feira (18). Votaram por negar o recurso o relator, ministro Gilmar Mendes, e os ministros Cármen Lúcia, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino, André Mendonça e Dias Toffoli. 

A maioria será confirmada caso não haja pedido de vista (mais tempo de análise) ou destaque (remessa ao plenário físico). A decisão tem repercussão geral, devendo ser observada por todos os tribunais do país. 

Em setembro de 2024, o plenário do Supremo decidiu por unanimidade que os cidadãos têm o direito de recusar a realização de procedimentos médicos por motivos religiosos. Esse é o caso, por exemplo, das testemunhas de Jeová, cuja fé não permite as transfusões de sangue. 

“A recusa a tratamento de saúde por razões religiosas é condicionada à decisão inequívoca, livre, informada e esclarecida do paciente, inclusive quando veiculada por meio de diretivas antecipadas de vontade”, diz a tese estabelecida na ocasião. 

A tese vencedora também estabeleceu a possibilidade da realização de procedimento alternativo, sem a transfusão de sangue, “caso haja viabilidade técnico-científica de sucesso, anuência da equipe médica com a sua realização e decisão inequívoca, livre, informada e esclarecida do paciente”.

A CFM recorreu da decisão alegando haver omissões na medida, pois o Supremo não teria esclarecido o que fazer em cenários nos quais o consentimento esclarecido do paciente não seria possível, ou em casos com risco de morte iminente. 

Dois casos concretos serviram de base para a decisão. Um dizia respeito a uma mulher de Maceió que se recusou a fazer uma transfusão para a realização de uma cirurgia cardíaca. O outro tratava de uma paciente do Amazonas que exigia o custeio pela União de uma cirurgia de artroplastia total em outro estado, em que poderia ser feita sem a transfusão de sangue. 

No voto seguido pela maioria, em que rejeitou o recurso da CFM, o relator Gilmar Mendes escreveu que, ao contrário do argumentado, os pontos de omissão foram levantados e esclarecidos no julgamento. 

“Em situações nas quais a vida do paciente esteja em risco, o profissional de saúde deve atuar com zelo, adotando todas as técnicas e procedimentos disponíveis e compatíveis com a crença professada pelo paciente”, reiterou o ministro.

Assine o Correio do Estado

MUNDO

Eleições na Bolívia têm direita favorita e 23% dos votos indefinidos

Alto índice de indefinidos, entre nulos, brancos e indecisos, e dúvidas sobre voto rural, historicamente mais difícil de medir no País, adicionam elementos de incertezas sobre os resultados deste domingo

17/08/2025 08h43

Compartilhar
Bolívia vota para eleger o novo presidente do país e renovar o Parlamento de 130 deputados e 36 senadores

Bolívia vota para eleger o novo presidente do país e renovar o Parlamento de 130 deputados e 36 senadores Foto: Rodolfo César

Continue Lendo...

Neste domingo (17) a Bolívia vota para eleger o novo presidente do país e renovar o Parlamento de 130 deputados e 36 senadores.

Candidatos da direita ainda seguem como favoritos, porém, há 23% dos votos indefinidos que trazem alguma incerteza quanto ao resultado final do pleito.

Ex-presidente da Bolívia em 2001 e 2002, Jorge “Tuto” Quiroga, considerado de uma direita mais radical, tem aparecido à frente nas pesquisas, seguido por Samuel Doria Medina, considerado de direita mais moderada. Com cerca de 12 milhões de pessoas, a nação andina faz fronteira com quatro estados brasileiros.

O racha no Movimento ao Socialismo (MAS) – partido que lidera o país desde 2006 – pode consolidar o fim do ciclo de governos de esquerda no país sul-americano que já dura 19 anos.

O ex-presidente Evo Morales, impedido de participar do pleito, vem pregando o voto nulo. Nesse cenário, os principais candidatos ligados à esquerda aparecem mais atrás nas pesquisas, ambos desgastados pela associação com o MAS – há quase 20 anos no poder em meio a uma persistente crise econômica.

Os candidatos da esquerda são Andrónico Rodríguez, atual presidente do Senado, e Eduardo del Castillo, ex-ministro do atual governo de Luis Arce, do MAS, que desistiu de se reeleger em meio à baixíssima aprovação do governo. Se não houver mudanças, os dois candidatos da direita é que devem ir ao segundo turno, marcado para o dia 19 de outubro.

Incertezas

Porém, o alto índice de votos indefinidos, entre nulos, brancos e indecisos, e dúvidas sobre voto rural, historicamente mais difícil de medir na Bolívia, adicionam elementos de incertezas sobre os resultados deste domingo.

A doutoranda em ciência política na Universidade de São Paulo (USP) Alina Ribeiro ponderou à Agência Brasil que as pesquisas na Bolívia costumam não ser muito precisas.

“Nas eleições de 2020, o apoio ao Luis Arce foi muito subnotificado. Eu acho que essa fração da população que está indecisa, ou que vai votar nulo ou branco, ela é primordial para os resultados da eleição”, avalia a pesquisadora do Núcleo de Democracia e Ação Coletiva do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (NDAC-Cebrap).

A pesquisa mais recente, publicada na sexta-feira (15) pela AtlasIntel, mostra que 23% da população indicou voto branco, nulo ou ainda não sabe em quem votará.

Favoritos

O candidato que aparece à frente nas pesquisas, Tuto Quiroga, foi ministro da Fazenda em 1992 e eleito vice-presidente da Bolívia em 1997.

Em 2005, na primeira eleição que o MAS ganhou, ele ficou em segundo lugar, perdendo para Evo. O candidato tem sinalizado que, se vencer as eleições, vai romper relações com Venezuela, Cuba e Irã, mas admitiu que vai manter a Bolívia como membro parceiro do Brics, devido ao vínculo comercial com China e Índia.

Em entrevista à CNN, Tuto questionou a participação da Bolívia no Mercosul e propôs um acordo com Chile e Argentina para exploração do lítio, mineral fundamental para indústria da tecnologia. Estima-se que as maiores reservas do mineral estejam nesses três países latino-americanos.

O candidato usa linguagem semelhante ao presidente argentino, Javier Milei, ao citar que usará uma “motosserra” para cortar gastos públicos. O equipamento foi uma das marcas do presidente ultraliberal da Argentina durante a campanha.

“Motosserra, facão, tesoura e tudo o mais que você encontrar. É um desperdício e um roubo sem fim aqui. Hoje, o governo boliviano custa 11 vezes mais do que custava quando esses infelizes começaram, 20 anos atrás”, disse.

A pesquisadora Alina Ribeira acrescentou que Jorge "Tuto" Quiroga vem falando em fazer reformas econômicas, judiciais e constitucionais. “Prometeu ainda soltar o Luiz Fernando Camacho. Essa é uma posição muito simbólica pelo que ele representa. Tuto olha para o Camacho como um preso político”, disse.

Camacho foi governador da província de Santa Cruz, na Bolívia, e preso por participar dos motins de 2019 que levaram à renúncia do presidente Evo Morales, episódio considerado um golpe de Estado.

 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3471, sábado (16/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3471, sábado (16/08): veja o rateio

2

Após dias críticos, MS terá alívio no tempo seco a partir de terça-feira
Alerta laranja

/ 19 horas

Após dias críticos, MS terá alívio no tempo seco a partir de terça-feira

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6802, sábado (16/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6802, sábado (16/08): veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3470, sexta-feira (15/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3470, sexta-feira (15/08): veja o rateio

5

Campo Grande fica sem hospital de "portas abertas" a partir de segunda
SAÚDE

/ 2 dias

Campo Grande fica sem hospital de "portas abertas" a partir de segunda

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 11 horas

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?
As Trump-tarifas e os efeitos na economia de Campo Grande
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

As Trump-tarifas e os efeitos na economia de Campo Grande
Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 08/08/2025

Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?