Política

Política

Defesa diz que Bolsonaro não tirou tornozeleira, cita 'confusão mental' e pede domiciliar

Para os advogados de Bolsonaro, Celso Vilardi, Paulo Amador da Cunha Bueno e Daniel Tesser, o ex-presidente não tentou fugir

Karina Varjão

Karina Varjão

23/11/2025 - 19h00
Continue lendo...

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro defendeu, em manifestação ao Supremo Tribunal Federal (STF) que, mesmo queimando a tornozeleira, Jair Bolsonaro não retirou o equipamento. Além disso, reforçou o que havia sido dito pelo ex-presidente em audiência de custódia, apontando "efeitos colaterais em razão das diferentes medicações prescritas". Segundo a defesa, isso levou a "pensamentos persecutórios e distantes da realidade".

"Conforme boletim médico divulgado pela imprensa pelos médicos responsáveis pelo acompanhamento do Peticionário, este quadro de confusão mental pode ter sido causado pela interação indevida de diferentes remédios", diz a defesa.

Para os advogados de Bolsonaro, Celso Vilardi, Paulo Amador da Cunha Bueno e Daniel Tesser, o ex-presidente não tentou fugir:

"Nada, na ação descrita nos documentos produzidos pela SEAP (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária), narra uma tentativa de fuga ou de desligamento da tornozeleira eletrônica. Muito pelo contrário, expõe um comportamento ilógico e que pode ser explicado pelo possível quadro de confusão mental causado pelos medicamentos ingeridos por Bolsonaro, sua idade avançada e o estresse a que está inequivocamente submetido", afirmam os advogados.

A manifestação se deu em resposta ao ministro Alexandre de Moraes, que havia dado um prazo de 24 horas para que a defesa esclarecesse o episódio da queima da tornozeleira. Moraes determinou a prisão de Bolsonaro no sábado, por risco de fuga.

Após as justificativas dadas ao STF, a defesa de Bolsonaro pede que o ministro Alexandre de Moraes reconsidere a decisão que decretou a prisão preventiva do ex-presidente e que ele volte a analisar um pedido de prisão domiciliar humanitária para Bolsonaro.

Visita dos médicos

O cardiologista Leandro Echenique e o cirurgião geral Claudio Birolini, que acompanham o quadro de saúde do ex-presidente, informaram ao STF que visitaram Bolsonaro na Superintendência da PF em Brasília, na manhã deste domingo, 23.

Segundo os médicos, no momento da avaliação, Jair Bolsonaro encontrava-se estável e passou a noite sem problemas de saúde. E, que durante a visita, o ex-presidente relatou que na sexta-feira, 21, apresentou "quadro de confusão mental e alucinações, possivelmente induzidos pelo uso do medicamento Pregabalina, receitado por outra médica, com o objetivo de otimizar o tratamento", afirmam.

De acordo com os profissionais, esse medicamento foi receitado sem o conhecimento dos outros membros da equipe.

No documento enviado ao STF, os médicos afirmam que esse medicamento apresenta "importante interação com os medicamentos que ele utiliza regularmente para tratamento das crises de soluções".

Ainda de acordo com os médicos de Bolsonaro, o Pregabalina tem efeitos colaterais como a "alteração do estado mental com a possibilidade de confusão mental, desorientação, coordenação anormal, sedação, transtorno de equilíbrio, alucinações e transtornos cognitivos".

Por este motivo, segundo os médicos de Bolsonaro, o medicamento foi suspenso imediatamente e, por isso, não há mais sintomas, já que ajustes foram realizados.

Por fim, os médicos informaram que seguem acompanhando a evolução clínica do ex-presidente, realizando reavaliações periódicas.
 

Apoio

Adriane Lopes diz que vê prisão de Bolsonaro com "profunda preocupação e tristeza"

Mais aliados ao ex-presidente também se manifestaram nas redes sociais, como o ex-governador de MS, Reinaldo Azambuja

23/11/2025 15h15

Adriane Lopes e Bolsonaro

Adriane Lopes e Bolsonaro Divulgação

Mais de 24 horas após a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP) se manifestou através das redes sociais sobre o ocorrido. 

Adriane manifestou “profunda preocupação e tristeza” à decisão do ministro Alexandre de Moraes, após Bolsonaro tentar adulterar sua tornozeleira eletrônica. 

“Manifestamos nossa profunda preocupação e tristeza com a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Acreditamos que em uma democracia sólida, o respeito aos direitos, à dignidade humana e ao devido processo legal são pilares fundamentais. Minha solidariedade à família, e minha esperança de que possamos seguir fortalecendo nossa democracia com diálogo, paz e justiça”, escreveu. 

Também se manifestou publicamente o ex-governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja. Ele afirmou que é um dia para refletir “sobre tudo o que estamos vivendo no País”, mas que “não podemos perder a esperança nem a confiança no amanhã”. 

Em uma postagem nas redes sociais de uma imagem ao lado do governador do Estado, Eduardo Riedel, um telão ao fundo com o pedido de “Anistia e Liberdade para Bolsonaro”, segurando uma bandeira posando ao lado do ex-presidente, Azambuja escreveu, ainda, que “a política, quando exercida com verdade, é uma missão” e que “é para quem coloca o compromisso com o bem comum acima de qualquer interesse pessoal”. 

Leia o texto completo: 

"Hoje é um dia de reflexão sobre tudo o que estamos vivendo no país. 
Mas, mesmo diante das dificuldades, não podemos perder a esperança nem a confiança no amanhã. 
A política, quando exercida com verdade, é uma missão. E missão exige coragem, firmeza e a disposição de enfrentar desafios que nem sempre são compreendidos. 
É para quem coloca o compromisso com o bem comum acima de qualquer interesse pessoal. 
Para quem entende que servir às pessoas é mais importante do que qualquer custo ou sacrifício.
Seguimos firmes. Com serenidade, responsabilidade e fé no Brasil que queremos - e que vamos construir."

O Partido Liberal (PL), partido do ex-governador, já havia se manifestado em nota no último sábado, chamando a decisão de “precipitada”, por ter acontecido antes do “esgotamento do devido processo legal”. 

“Mais do que nunca, é hora de união das lideranças e das bases de centro-direita para permanecerem firmes e vigilantes na defesa da liberdade, da justiça e dos direitos fundamentais de todo cidadão brasileiro”.  

Mais aliados

Ex-titular do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil durante a gestão de Bolsonaro, a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, membro do Partido Progressistas (PP), usou as redes sociais para "lamentar profundamente" a prisão preventiva de Jair Messias. 

Para Tereza, a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) e cumprimento do mandado de prisão foram uma ação "inesperada e abusiva". 

"Uma sequência de arbitrariedades. Todos sabemos da fragilidade de sua saúde. Minha total solidariedade a ele e sua família. É fundamental que o devido processo legal seja rigorosamente respeitado. O Brasil precisa de segurança institucional; não de mais instabilidade - e de respeito, sempre, aos direitos e garantias constitucionais. Força presidente Bolsonaro!", disse ela em complemento. 

Além dele, o deputado federal Rodolfo Nogueira, que em seu apelido "Gordinho do Bolsonaro" carrega junto de si a imagem de Jair Messias, não deixou de mostrar a sua fidelidade ao ex-presidente condenado a 27 anos e três meses de prisão em regime fechado por liderar uma organização criminosa em uma tentativa de golpe de Estado para se perpetuar no governo.

Em uma primeira postagem, o 'Gordinho do Bolsonaro' disparou que: "a perseguição desse ditador passou de todos os limites", na publicação onde compartilhava a manchete do canal CNN Brasil, afirmando abaixo que o ex-presidente teria sido preso "por causa de uma vigília de oração". 

Cerca de uma hora depois, Rodolfo voltou a se manifestar com as alegações de que Bolsonaro estaria debilitado: "sofre de fortes soluços e refluxos a quase 2 dias, e prendendo Bolsonaro nessa situação só existe um motivo, ELIMINAR!", disse. 

Para Rodolfo, Bolsonaro não foi pego com dinheiro na cueca, com sítio em Atibaia nem triplex de luxo, mas foi preso pois "não se dobrou ao sistema". 

"Não se corrompeu, não vendeu o Brasil. Hoje, num sábado de manhã, quando o Congresso está desmobilizado e justamente no dia 22, o ministro Alexandre de Moraes desdenha da justiça e, realmente, traz um peso muito grande sobre o Brasil com a prisão do presidente Bolsonaro... injusta. Uma condenação que tirou o devido processo legal, colocou um homem sério e justo nas grades por opção ideológica", diz.

Ele completa sendo categórico na fala de que "isso não vai acabar assim. Deus é justiça e vai fazer sobre o Brasil. Presidente, aguenta firme, estamos contigo", concluiu. 

 

*Colaborou Leo Ribeiro
 

Política

Bolsonaro alega "surto", mas audiência mantém prisão preventiva e direita de MS se une contra

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso na manhã de ontem (22) quando tentou adulterar sua tornozeleira eletrônica. Integrantes da direita de MS classificaram a decisão como "abusiva" e como "perseguição"

23/11/2025 13h38

Bolsonaro teve prisão preventiva decretada no último sábado (22)

Bolsonaro teve prisão preventiva decretada no último sábado (22) Divulgação/Sérgio Lima-UOL

Durante audiência de custódia realizada neste domingo (23), o ex-presidente Jair Bolsonaro alegou que a tentativa de violar a tornozeleira eletrônica foi em razão de um surto psicótico, causado por medicamentos. Ele negou, ainda, qualquer intenção ou tentativa de fuga. 

Mesmo assim, a juíza responsável, Luciana Sorrentino, decidiu manter a prisão do ex-presidente após a audiência de custódia. 

Em depoimento, Bolsonaro alegou que teve uma cisma em razão dos medicamentos que tem tomado, remédios que têm influenciado também em seu sono. Inclusive, relatou que começou a tomar um dos medicamentos quatro dias antes do surto.

Em razão disso, ele resolveu mexer na tornozeleira com um ferro de soldar, já que ele teria conhecimento do manuseio do equipamento. 

Ele também afirmou que mexeu na tornozeleira por volta da meia-noite, mas depois “caiu na razão” e parou de usar a solda, quando se comunicou com os agentes de custódia. Ele disse não se lembrar de qualquer outro surto dessa natureza em outros momentos e que não teria nenhuma intenção de fuga. 

Próximos passos 

A audiência de custódia se encerrou por volta das 12h40, pelo horário de Brasília. No procedimento, ficou decidido que o ex-presidente permanecerá preso, já que todos os procedimentos da Polícia Federal foram cumpridos adequadamente. 

Nesta segunda-feira (24), a Primeira Turma do Supremo vai julgar se mantém a decisão do juíz Alexandre de Moraes ou se revoga a prisão. A sessão extraordinária deve acontecer entre as 8 horas e 20 horas (horário de Brasília). 

Os ministros que devem votar são Flávio Dino (presidente da Turma), Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, integrantes do colegiado. Moraes não vota porque a decisão já é dele.

Caso seja votado que a decisão de Moraes foi dada corretamente, Bolsonaro terá a prisão preventiva mantida por tempo indeterminado, ou seja, até quando a Justiça entender que é necessária. 

Por lei, prisões preventivas são reavaliadas a cada 90 dias. 

Além da prisão, Moraes também determinou que: 

  • Bolsonaro terá atendimento médico integral na Polícia Federal;
  • Qualquer visita deve ser autorizada previamente pelo Supremo Tribunal Federal (STF), exceto de advogados e da equipe médica;
  • Todas as visitas autorizadas previamente estão canceladas. 

Como reagiu a direta de MS

A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que decretou neste sábado (22) a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, desencadeou forte reação entre diversas lideranças da direita sul-mato-grossense, que se manifestaram de forma quase unânime e firmaram críticas à decisão do magistrado.

De modo geral, a medida desencadeou repúdio da ala defensora do ex-presidente nas redes sociais, e provocou reações entre senadores, deputados federais, vereador e até mesmo o governador Eduardo Riedel (PP), que assim como os demais, contestou a decisão de Moraes. 

O governador lamentou a prisão preventiva e manifestou solidariedade ao ex-presidente, ressaltando que Bolsonaro possui comorbidades e demanda cuidados especiais de saúde.

Em suas redes sociais, Riedel afirmou que a decisão foi tomada em momento inadequado, já que o processo ainda não teve todos os recursos esgotados, e reforçou que a situação aumenta a polarização política no país.

Para o governador, o Brasil precisa de paz e segurança jurídica para enfrentar seus problemas reais e avançar rumo ao desenvolvimento desejado pela população.

Por sua vez, o deputado federal Luiz Ovando (PP) disse em suas redes sociais que a ordem de prisão representa “profunda perplexidade” e acende um alerta sobre o estado das garantias constitucionais no país.

Ovando destacou o histórico clínico de Bolsonaro, lembrando múltiplas cirurgias abdominais, episódios de vômito e limitações físicas severas, e reforçou que, sob qualquer critério técnico, não haveria fundamento para retirá-lo do regime domiciliar.

O parlamentar afirmou que, ao agir dessa forma, a Justiça produz “insegurança e humilhação”, afastando-se de seus próprios princípios, e concluiu que a medida apenas aprofunda feridas políticas, em vez de contribuir para a pacificação nacional.

No Senado, as manifestações seguiram linha semelhante. Nelsinho Trad (PSD) afirmou que a questão não deveria ser tratada como disputa ideológica entre esquerda e direita, mas como um debate sobre respeito aos direitos de qualquer cidadão.

Quando uma prisão preventiva acontece em condições que levantam dúvidas sobre proporcionalidade e clareza, algo ultrapassa a política. Isso não é assunto de esquerda, direita ou centro — é sobre garantir que todo cidadão tenha seus direitos respeitados.

— Senador Nelsinho Trad (@nelsinhotrad) November 22, 2025

Já a senadora Tereza Cristina (PP) classificou a ação do STF como “inesperada e abusiva”, apontou fragilidade no estado de saúde de Bolsonaro e prestou solidariedade ao ex-presidente e sua família, defendendo a necessidade de estabilidade institucional e rigor no devido processo legal.

Entre os deputados federais, o tom se elevou. Rodolfo Nogueira (PL), conhecido como “Gordinho do Bolsonaro”, afirmou que “a perseguição desse ditador passou de todos os limites”, compartilhando manchetes e alegando que a prisão teria ocorrido por causa de uma simples “vigília de oração” organizada em frente ao condomínio onde o ex-presidente reside.

No legislativo municipal, o vereador campo-grandense Rafael Tavares (PL) também criticou a decisão, publicando mensagens de apoio e um vídeo no qual sugere que a prisão possui simbolismo político semelhante ao da multa de R$ 22 milhões aplicada ao PL.

Tavares ironizou os fundamentos apresentados e declarou que Bolsonaro estaria sendo alvo de perseguição política, afirmando ainda que a esquerda cairá “mais rápido do que imagina” e que o ex-presidente “não roubou ninguém”.

A postura mais categórica veio do deputado federal Marcos Pollon (PL), que chamou a prisão de “estapafúrdia, exclusivamente política e com requintes de crueldade”.

Para ele, não há fundamentos jurídicos na decisão de Moraes, tampouco relatório comprovando violação da tornozeleira eletrônica.

Pollon afirmou que a medida seria “uma decisão premeditada, criada em cima de uma mentira”, e que se trata de “uma tentativa de assassinato de reputação”. Em sua visão, a detenção de Bolsonaro simboliza um ataque ao país e um recado claro de que o cidadão comum “não merece ter esperança”.

Prisão 

Bolsonaro já havia sido condenado a 27 anos e três meses em primeira instância por tentativa de golpe, mas o processo ainda não transitou em julgado. Ele cumpria monitoramento eletrônico através da tornozeleira e deveria cumprir uma série de exigências exigidas pelo legislativo, como não se ausentar de sua residência, ter o passaporte retido, não receber visitas que estivessem portando celular ou aparelhos eletrônicos, entre outras. 

No último sábado, às 01h08, o sistema de monitoramento registrou uma violação na tornozeleira eletrônica de Bolsonaro, o que Moraes classificou como um “fato novo” e que reforça o risco de evasão. 

Outro ponto considerado foi uma vigília de oração convocada pelo filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro, em frente ao condomínio do pai. 

A junção dos fatores levou Moraes a avaliar que o plano da família era causar tumulto e confrontos, gerando um ambiente favorável a uma eventual fuga, semelhante aos acontecimentos de 2022. 

A proximidade de Bolsonaro com embaixadas, especialmente dos Estados Unidos também pesou na análise no ministro, juntamente com a movimentação recente de aliados como a fuga de Alexandre Ramagem para Miami e a saída do país de Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro, avaliando que os episódios revelam um padrão organizacional de evasão que poderia se repetir.

A decisão ocorre no contexto do inquérito que investiga possível atuação de Eduardo Bolsonaro junto a autoridades americanas para coagir o STF durante o julgamento da ação penal do golpe. 

