Democracia Cristã articula lançar a bolsonarista Raquel Portioli como pré-candidata a governadora

A advogada bolsonarista Raquel Portioli reapareceu no cenário político de Mato Grosso do Sul como a primeira a se colocar como pré-candidata a governadora nas eleições gerais do próximo ano pelo partido Democracia Cristã (DC).



A informação foi repassada ao Correio do Estado pelo presidente municipal do DC em Campo Grande, Fernando Moraes, explicando que ao longo desta semana se encontrou com a bolsonarista e teriam alinhado o lançamento da pré-candidatura dela ao cargo de chefe do Executivo estadual.



Ele explicou que Raquel Portioli é da extrema direita e seria um bom nome para disputar votos com o atual governador Eduardo Riedel (PSDB), que tentará a reeleição no próximo ano. “Ela tem uma trajetória política consolidada e, em 2018, foi a primeira suplente da chapa que elegeu os deputados estaduais Coronel David e Capitão Contar”, recordou.



Além disso, conforme Fernando Moraes, a advogada bolsonarista ocupou cargos de relevância partidária, tendo sido tesoureira estadual do extinto PSL e presidente municipal do Novo em Campo Grande.



Agora, ele explica que o trabalho será para conseguir o apoio dos demais partidos de direita e de centro direita em Mato Grosso do Sul para consolidar o nome de Raquel Portioli, afinal, faltam concorrentes para tentar impedir que Riedel seja reeleito.

Raízes no agro

Advogada tributarista e produtora rural, Raquel Portiolli é uma militante bolsonarista de Mato Grosso do Sul. Ela tem vasta experiência na política e é referência na defesa dos interesses do agronegócio.



Sua atuação também se estende às regiões de fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai, onde conhece de perto os desafios econômicos e sociais enfrentados pelas comunidades locais. Por ser mulher, empreendedora e ter um forte histórico de liderança, Raquel tem sido apontada como um nome promissor para administrar o Estado.



Com forte influência junto ao agronegócio sul-mato-grossense, a advogada também tem uma grande capacidade de articulação política e pode dar trabalho nas eleições gerais do próximo ano no Estado.

