Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Notícia-crime

Deputado federal vai à polícia após ameaça de "extermínio petista"

Denúncia tem como base comentário publicado pelo empresário em reação a um vídeo divulgado nas redes sociais

Alison Silva

Alison Silva

25/12/2025 - 09h10
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Presidente estadual do Partido dos Trabalhadores (PT), o deputado federal Vander Loubet, esteve na manhã desta terça-feira (24) na sede da Polícia Federal (PF), em Campo Grande, onde protocolou notícia-crime contra o empresário Luiz Paulo Lemos Castelluccio após ameaça de "extermínio petista".

A denúncia tem como base comentário publicado pelo empresário que atua com sistema de alarmística para barragens de rejeito de mineração, em reação a um vídeo divulgado no Facebook. No texto, ele utiliza linguagem violenta, defendendo o “extermínio de petistas” e afirmando que “vai dar morte” a quem o desafiar.

No comentário, o empresário compara a situação política brasileira ao conflito armado envolvendo o Hamas e Israel, em alusão à guerra e aos "inimigos". 

Reprodução

A repercussão das declarações em redes sociais motivaram o motivaram a direção partidária acionar a PF.

No documento protocolado, o partido sustenta que a conduta do empresário "extrapola completamente os limites da liberdade de expressão, configurando discurso de ódio, ameaça coletiva, incitação à violência política e tentativa de deslegitimação das instituições democráticas, inclusive com ataques genéricos ao Poder Judiciário e à Suprema Corte."

Para o Partido, há indícios suficientes para a apuração de crimes que atentam contra a convivência democrática e a ordem política, o que justifica a atuação da Polícia Federal.

“Divergência política se resolve com debate. Discurso de ódio e ameaça de morte não são opinião, são crime e precisam ser tratados como tal”, afirmou Vander, para quem o caso exige resposta firme do Estado.

O parlamentar informou ainda que, além da notícia-crime, serão adotadas outras providências judiciais, inclusive para o ajuizamento de ações nas esferas criminal e cível, com o objetivo de responsabilizar o autor das declarações.

O diretório estadual do partido reafirma seu compromisso com a democracia, o diálogo e o respeito às diferenças, e defende que manifestações de ódio e violência política não podem ser naturalizadas nem toleradas.

Assine o Correio do Estado 

Política

Tarcísio mantém cassação da aposentadoria de fiscal da Fazenda acusado de corrupção

Governador se escorou em parecer do secretário da Pasta, Samuel Kinoshita, para negar provimento ao recurso da defesa

24/12/2025 17h30

Compartilhar
Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo

Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo Foto: Arquivo

Continue Lendo...

O governador Tarcísio de Freitas manteve o decreto de cassação da aposentadoria do auditor fiscal da Fazenda do Estado de São Paulo Agostinho Ientile Júnior, sob suspeita de integrar esquema de propinas e de lavagem de dinheiro de empresas aliadas a um escritório de advocacia, cujos titulares, pai e filho, fizeram delação premiada.

Em seu despacho, publicado no dia 22, Tarcísio se escorou em parecer do secretário da Pasta, Samuel Kinoshita, para negar provimento ao recurso da defesa, 'ficando mantida a decisão impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos'.

O advogado José Márcio Rielli, que representa o fiscal, disse que a decisão que mantém seu cliente fora dos quadros da Receita estadual e sem direito à remuneração de R$ 42 mil mensais 'é mais uma injustiça por falta de olhares analíticos da Corregedoria da Fiscalização Tributária e da Administração'.

"Manisfestaram-se sem conformidade técnica das provas juntadas aos autos", protesta Rielli. "As provas restringem-se a meras narrativas sem fundamentação. Sinto profundamente que os corregedores tenham distorcido interpretações e nenhuma análise mais articulada das provas."

Agostinho Ientile Júnior foi alvo da Operação Triuno, deflagrada pela Polícia Federal em 2020. Em meio às investigações, ele se aposentou. Em fevereiro, porém, sua aposentadoria foi cassada por Kinoshita.

A Corregedoria da Fiscalização Tributária atribui a Agostinho crimes contra a administração pública, enriquecimento ilícito e recebimento de propinas. A cassação da aposentadoria resultou na imediata suspensão dos salários que o fiscal vinha recebendo dos cofres públicos - R$ 42,3 mil, segundo dados do Portal da Transparência.

Delação

A Operação Triuno teve como ponto de partida informações de dois advogados, pai e filho, em delação premiada homologada pela Justiça.

Os advogados revelaram como usaram seu próprio escritório e outras empresas controladas pela família para servir a companhias envolvidas em lavagem de dinheiro e operacionalização de propinas a servidores públicos.

A investigação revelou que uma empresa de tecnologia fez parte do grupo interessado nos 'serviços' do escritório. Segundo a PF, o escritório foi usado para pagar propinas a Agostinho por meio de contratos falsos de prestação de serviços advocatícios.

A PF afirma que o próprio fiscal procurou os advogados em uma ocasião e "solicitou a elaboração de um 'projeto' para a geração de recursos em espécie".

Antes da delação, os federais apreenderam celulares e computadores dos advogados. Os investigadores encontraram planilhas com o contato de Agostinho, o que, segundo a PF, corrobora a versão contada posteriormente pelos delatores.

O fiscal teria recebido propinas para fazer vista grossa à sonegação de ICMS pela empresa de tecnologia. A defesa afirma que Agostinho nunca participou de fiscalizações envolvendo a companhia.

COM A PALAVRA, O ADVOGADO JOSÉ MÁRCIO RIELLI

"Mais uma injustiça cometida por falta de olhares analíticos da Corregedoria da Fiscalização Tributária e da Administração. Manisfestaram-se sem conformidade técnica das provas juntadas aos autos.

As provas restringem-se a meras narrativas sem fundamentação. Sinto profundamente que os corregedores tenham distorcido interpretações e nenhuma análise mais articulada das provas. Sinceramente, é uma total decepção, pois não houve nenhuma adequação à interpretação dos fatos.

Assine o Correio do Estado

Apuração

Toffoli marca acareação com investigados no caso Banco Master

Medida faz parte do processo sobre fraudes financeiras

24/12/2025 16h30

Compartilhar
Ministro Dias Tofolli

Ministro Dias Tofolli Foto: Divulgação

Continue Lendo...

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quarta-feira (24) a realização de uma audiência de acareação com o sócio do Banco Master, Daniel Vorcaro, o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa e o diretor de Fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino.

Eles serão ouvidos no dia 30 de dezembro, às 14h, por videoconferência. A medida faz parte do processo de investigação de fraudes financeiras que podem ter movimentado R$ 17 bilhões por meio da emissão de títulos de créditos falsos.

Os acusados são investigados pela Polícia Federal desde 2024, no âmbito da Operação Compliance Zero, deflagrada no dia 18 de novembro de 2025. Na ocasião, Vocaro foi preso, no Aeroporto de Guarulhos (SP), um dia depois de a Fictor Holding Financeira ter anunciado que compraria o Master, após a instituição financeira ter sido liquidada extrajudicialmente.

Também foram detidos os sócios de Vocaro, Augusto Ferreira Lima, Luiz Antonio Bull, Alberto Feliz de Oliveira e Angelo Antonio Ribeiro da Silva. Todos foram autorizados pela Justiça Federal a responder em liberdade com monitoramento por tornozeleira eletrônica e estão proibidos de exercer atividades no setor financeiro, de ter contato com outros investigados e de sair do país.

Tofffoli é relator do caso no STF, que tramita em sigilo, após decisão do ministro de acolher o pedido da defesa de Vorcaro para que o caso passasse a ser conduzido pela Corte e não mais na Justiça Federal em Brasília. A mudança foi justificada pela citação de um deputado federal, que tem foro privilegiado.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de ontem, concurso 6910, terça-feira (23/12): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6910, terça-feira (23/12): veja o rateio

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6910, terça-feira (23/12)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6910, terça-feira (23/12)

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6911, quarta-feira (24/12)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6911, quarta-feira (24/12)

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3570, terça-feira (23/12): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3570, terça-feira (23/12): veja o rateio

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3570, terça-feira (23/12)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3570, terça-feira (23/12)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?

Primeiros efeitos da Reforma Tributária (2026)
Exclusivo para Assinantes

/ 16/12/2025

Primeiros efeitos da Reforma Tributária (2026)
Juliane Penteado: Ignorar a data de ingresso no serviço público reduz benefícios e viola direitos
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 12/12/2025

Juliane Penteado: Ignorar a data de ingresso no serviço público reduz benefícios e viola direitos