Política

Política

Dino manda PF investigar repasses de R$ 694 milhões por emendas Pix

São, no total, 964 planos de trabalho de emendas entre 2020 e 2024

estadão conteúdo

estadão conteúdo

24/08/2025 - 22h00
O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Polícia Federal abra inquéritos para investigar os repasses de R$ 694,7 milhões em emendas Pix sem plano de trabalho.

São, no total, 964 planos de trabalho de emendas entre 2020 e 2024.

Dino também oficiou o ministro-presidente do Tribunal de Contas da União (TCU) para que, em 10 dias úteis, seja feita a identificação dessas 964 emendas. O objetivo é enviar essas informações às Superintendências da Polícia Federal para instauração das investigações.

Na decisão deste domingo, 24, Dino ainda determina que instituições financeiras criem mecanismos para impedir que o dinheiro das emendas sejam sacados na boca do caixa. O ministro também pede que sejam abertas contas específicas para receber emendas de bancada e de comissão

Os presidentes do Banco do Brasil, da Caixa e do Banco do Nordeste foram oficiados para fazer essa adaptação e informar sobre a operação em até 30 dias úteis. Atestado o funcionamento dos sistemas tecnológicos dos bancos, será fixado novo prazo para regularizar as situações das emendas.

A "emenda Pix" é um dispositivo que permite alocar recursos do Orçamento da União de forma mais célere para Estados e municípios. Esse tipo de repasse carece de meios de transparência e de fiscalização.

Como revelou o Estadão em 2022, foi por meio de "emendas Pix" que cidades sem estrutura de energia elétrica, saneamento básico, asfalto e saúde primária puderam receber milhões do Orçamento da União para a contratação de shows de cantores. As apresentações estavam programadas para a véspera da campanha eleitoral.

mundo

Primeiro-ministro do Canadá reforça apoio à Ucrânia em encontro com Zelensky

Ele visitou Kiev neste domingo, 24, em meio às celebrações do Dia da Independência da Ucrânia

24/08/2025 13h00

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, reforçou o apoio à Ucrânia e disse não descartar a presença de tropas canadenses no país como parte de futuras garantias de segurança. Ele visitou Kiev neste domingo, 24, em meio às celebrações do Dia da Independência da Ucrânia.

"O apoio do Canadá à Ucrânia é inabalável. Estamos com vocês a cada passo do caminho, na sua luta para defender sua soberania e realizar seus sonhos para o seu país", disse Carney.

No encontro, Carney reafirmou o compromisso do Canadá com o país, lembrando os US$ 2 bilhões (equivalente a R$ 10,84 bilhões) em assistência militar anunciados na Cúpula do G7 em junho.

Segundo comunicado do governo canadense, parte dos recursos será usada para financiar um pacote de equipamentos da lista de prioridades da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), voltado ao reforço da defesa aérea ucraniana. Os dois líderes também discutiram cooperação em reconstrução, apoio a veteranos de guerra e o retorno de crianças ucranianas deportadas pela Rússia.

Carney destacou ainda a disposição canadense em ampliar a cooperação no setor de recursos naturais da Ucrânia, incluindo gás natural liquefeito. Ambos concordaram em manter contato próximo para avançar nas áreas de parceria.

O primeiro-ministro canadense anunciou também que viajará para a Polônia, Alemanha e Letônia, de 25 a 27 de agosto de 2025.

mundo

Venezuelanos participam de jornada de alistamento convocada por Maduro em meio à tensão com EUA

O chamado do governo sul-americano ocorre em meio à expectativa sobre a movimentação de três navios de guerra dos Estados Unidos em direção ao Caribe para combater o narcotráfico na região

24/08/2025 12h00

REPRODUÇÃO/Estadão Conteúdo

Centenas de venezuelanos compareceram no sábado, 23, a praças e quartéis do país em resposta ao chamado do ditador Nicolás Maduro para se alistar e contribuir com tarefas de segurança. O objetivo, segundo o chavista, é fortalecer a resposta diante de ameaças externas, em meio ao aumento da tensão com os Estados Unidos.

"Convoco todos os milicianos e todo o povo que queira se alistar", declarou Maduro em sua convocação para a jornada, "para dizer ao imperialismo: basta dessas ameaças".

O chamado do governo sul-americano ocorre em meio à expectativa sobre a movimentação de três navios de guerra dos Estados Unidos em direção ao Caribe para combater o narcotráfico na região, segundo informou o governo de Donald Trump.

Ainda não há uma data confirmada para a chegada dessas embarcações às costas venezuelanas. Embora fontes americanas tenham indicado que isso poderia levar meses, há expectativa nos Estados Unidos de que possam chegar antes, possivelmente nos próximos dias.

No início de agosto, os Estados Unidos dobraram para 50 milhões de dólares a recompensa pela captura de Maduro, acusado formalmente pela Justiça americana por narcoterrorismo.

Além disso, anunciaram a apreensão de 700 milhões de dólares em bens ligados ao governo venezuelano, medidas que intensificaram a tensão entre os dois países.

O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimiro Padrino, afirmou no sábado, em coletiva de imprensa, que o alistamento é uma ação "eminentemente popular" e "voluntária", de "rejeição às agressões imperialistas". Ele destacou que as diferenças com os Estados Unidos não são novas.

A ditadura venezuelana adotou medidas como a proibição do sobrevoo de drones por um mês. Também buscou apoio de países vizinhos, como os que integram a Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América (ALBA). A entidade condenou o envio de navios ao Caribe, classificando-o como uma "ameaça à paz e à estabilidade da região". O bloco é formado por oito países, entre eles Cuba e Nicarágua.

Na quinta-feira, Maduro oficializou a incorporação de 4,5 milhões de milicianos às tarefas de segurança cidadã em diversas comunidades do país para "fortalecer a capacidade logística e organizativa necessária para garantir a segurança e a defesa do território nacional".

As milícias foram criadas na Venezuela pelo falecido Hugo Chávez (1999-2013) para integrar cidadãos voluntários às Forças Armadas na defesa contra ataques externos e internos. Elas recebem treinamento militar e participam de exercícios militares frequentes.

Estima-se que as Forças Armadas regulares do país contem com cerca de 200 mil integrantes.

