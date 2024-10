Disputando contra 'duas máquinas', Rose aposta em Deus e na população para vencer

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Candidata à prefeitura de Campo Grande, Rose Modesto (União), aposta em Deus e na população campo-grandense para vencer neste segundo turno das eleições municipais, que acontece neste domingo (27).

Neste dia decisivo, Rose afirmou que a expectativa é grande e que está confiante, otimista, esperançosa e com sentimento de dever cumprido, mesmo disputando contra três ‘máquinas’ no primeiro turno e duas no segundo turno.

Neste caso, as três máquinas em que se refere no primeiro turno são governo municipal (Adriane Lopes), estadual (Beto Pereira/ Eduardo Riedel ) e federal (Camila Jara/Lula). Já as duas máquinas em que se federe no segundo turno são governo municipal (Adriane Lopes) e estadual (Eduardo Riedel).

“Uma eleição que nós disputamos com as dificuldades de não ter praticamente nenhum partido junto. Quase 70% dos eleitores não quiseram votar na gestão que está aí e distribuíram os votos entre eu e os demais candidatos que não chegaram no segundo turno”, explicou Rose em coletiva de imprensa realizada neste domingo (27) de eleições.

A candidata votou pontualmente às 10:18, na Escola Municipal Danda Nunes, localizada na rua Caliandra, número 225, bairro Vivendas do Bosque, em Campo Grande.

Sua votação durou quatro segundos. Ela chegou pontualmente às 10:14 no local de votação, acompanhada do irmão e deputado estadual, Rinaldo Modesto (Podemos), vestindo uma camisa branca, calça verde e sapatênis azul.

Após a votação, a candidata irá aproveitar o domingo com família, amigos e apoiadores em casa. A partir das 16h, irá acompanhar a apuração dos votos em seu comitê, localizado na esquina das avenidas Fernando Corrêa da Costa e 14 de julho.

“É um sentimento de dever cumprido, tenho certeza que hoje vai ser um dia bastante especial para a gente. Eu tenho a sensação que tudo que precisava ser feito, eu fiz. Fui ouvir o povo, construí o nosso plano de governo ouvindo a população, apresentei propostas, Fiz críticas construtivas, nunca fui no lado pessoal, não fiz campanha mentindo. A partir de agora, eu aceito de coração, primeiro, a vontade de Deus nesse processo e segundo, a vontade do povo”, afirmou a candidata.

De acordo com Rose, é inédito duas mulheres disputarem a prefeitura de uma Capital.

“Eu penso que as mulheres, assim como os homens, têm a sua capacidade de poder ocupar qualquer espaço. Tanto é que em 125 anos nós teremos uma mulher prefeita de Campo Grande. É muito bom que as mulheres conquistem esses espaços, mas o eleitor também não vai votar em qualquer mulher, vai votar na mulher que ele sente a firmeza, a tranquilidade e, acima de tudo, a certeza de quem é a mais preparada para poder conduzir a nossa cidade”, pontuou Rose.

Questionada como será sua relação com o governador do Estado, Eduardo Riedel (PSDB) caso eleita, Rose afirmou que será extremamente positiva.

“O diálogo e a relação com o governador Eduardo Riedel é extremamente positiva e sempre foi. Minha relação com ele é extremamente positiva, boa e muito saudável. O governador jamais vai virar as costas para Campo Grande. O que ele precisa é de uma prefeita que apresente a ele os bons projetos, que a prefeitura cumpra a missão dela para que o governo possa entrar junto para fortalecer e fazer de Campo Grande uma cidade ainda melhor para a gente viver”, disse.

Sua rival, Adriane Lopes (Progressistas) votou às 11 horas na Escola Municipal Professor Virgílio Alves de Campos, localizada na rua Jamil Basmage, bairro Mata do Jacinto, próximo ao Cotolengo.

Resultado definitivo das eleições municipais deve ser divulgado até 17 horas deste domingo (27).

2º TURNO

Em Campo Grande, neste domingo (27), 646.216 eleitores irão votar em seis zonas eleitorais (8ª, 35ª, 36ª, 44ª, 53ª e 54ª) distribuídas em 235 locais de votação e 2.238 seções. Ao todo, 2.278 urnas eletrônicas serão disponibilizadas para votação .

Adriane Lopes (PP) e Rose Modesto (União) disputarão o segundo turno das eleições municipais em Campo Grande, no dia 27 de outubro.

A prefeita Adriane Lopes obteve 140.913 votos (31,67%) dos votos, enquanto Rose Modesto alcançou 131.525 votos (29,56%) no primeiro turno.

Beto Pereira atingiu 115.516 votos (25,96%), a petista Camila Jara fez 41.966 votos (9,43%), o representante do Novo, Beto Figueiró, somou 10.885 votos (2,45%), o candidato do PSOL, Luso Queiroz, chegou a 3.108 votos (0,7%) e o do DC, Ubirajara Martins, ficou com 1.067 votos (0,24%).