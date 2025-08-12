Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

CRISE NO CONGRESSO

Dois deputados de MS podem perder o mandato, diz vice de comissão da OAB

A advogada eleitoralista reforçou que os dois parlamentares passaram do limite da razoabilidade dentro da Câmara

Daniel Pedra

Daniel Pedra

12/08/2025 - 08h30
Os deputados federais sul-mato-grossenses Marcos Pollon (PL) e Camila Jara (PT) correm um sério risco de terem os respectivos mandatos cassados, em decorrência da obstrução dos trabalhos da Câmara dos Deputados, no caso do primeiro parlamentar, e da agressão ao deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) dentro do plenário, no caso da segunda.

A análise é da vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso do Sul (OAB-MS), Andressa Nayara Basmage, explicando que os dois deputados federais do Estado passaram dos limites da razoabilidade dentro da Casa de Leis, portanto, ambos têm grande chances de punição pela Corregedoria da Câmara dos Deputados.

"Os processos contra a deputada Camila Jara e o deputado Marcos Pollon têm naturezas distintas, mas ambos seguirão os trâmites previstos no Código de Ética e no Regimento Interno da Câmara dos Deputados", destacou a advogada eleitoralista.

No caso de Marcos Pollon, explicou a vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB-MS, a Corregedoria recebeu representação contra ele e mais 13 deputados por participação no bloqueio dos trabalhos da Câmara dos Deputados.

"Pela gravidade da conduta atribuída, o caso pode levar até a perda do mandato, mas todas as circunstâncias particulares deverão ser analisadas", ressaltou.

Conforme Andressa Basmage, já no caso de Camila Jara, a denúncia foi feita individualmente pelo líder do PL na Casa de Leis, deputado federal Sóstenes Cavalcante (RJ), que apresentou à Corregedoria um requerimento de representação contra a petista por quebra de decoro parlamentar, em função da agressão a Nikolas Ferreira.

O partido acusa Camila de "agredir covardemente" o colega de parlamento e solicitou a suspensão cautelar do mandato da petista. Sóstenes apontou que "impunidade parlamentar não é salvo-conduto para agressão". A representação teve coautoria do partido Novo.

"Pelo enquadramento no Código de Ética, a sanção inicial indicada seria censura escrita, mas, em ambos os casos, poderão gerar a suspensão temporária do mandato até que o Conselho de Ética conclua a análise", explicou a advogada.

Ela completou que a eventual aplicação das penalidades de suspensão do exercício do mandato por até seis meses ou perda do mandato é de competência exclusiva do plenário da Câmara dos Deputados, que delibera em votação ostensiva e por maioria absoluta de seus membros, após a conclusão do processo disciplinar instaurado pelo Conselho de Ética.

"É importante frisar que para a fixação de qualquer penalidade serão consideradas a natureza e a gravidade da infração, os danos causados, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do parlamentar, sempre com a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa", analisou a vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB-MS.

OUTRO LADO

Em resposta ao Correio do Estado, o deputado federal Marcos Pollon afirmou que vai continuar lutando pela anistia e pela libertação dos presos políticos do 8 de Janeiro de 2023.

"Não vou descansar enquanto o último manifestante não estiver livre. Vamos continuar denunciando os casos de tortura e violência contra os presos políticos do 8 de Janeiro que continuam encarcerados", afirmou o parlamentar sul-mato-grossense.

Já a deputada federal Camila Jara informou, por meio de nota, que reagiu às pressões que sofreu pela multidão de parlamentares em sua maioria, homens. Ela disse que vem sendo acusada "injustamente" de ter "nocauteado" o deputado do PL.

Na nota, a assessoria da petista explicou que, enquanto o presidente da Casa de Leis, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), levantava-se da cadeira, Camila se aproximou e acabou esbarrando no deputado Nikolas Ferreira, que foi ao chão.

"A deputada, com 1,60 m, 49 kg e em tratamento contra um câncer, foi injustamente acusada de ter nocauteado o parlamentar com um soco", trouxe a nota, completando que foi acionada a Polícia Legislativa para garantir a segurança da parlamentar, após ela ser alvo de uma "campanha de ódio" de "proporção alarmante".

Política

Kassab critica Eduardo Bolsonaro por sua defesa ao tarifaço dos EUA: 'totalmente inadequada'

Eduardo vive nos Estados Unidos desde o início do ano, e afirma trabalhar junto de autoridades estrangeiras para pressionar o Judiciário e o governo brasileiro a reverter o julgamento da ação penal do golpe

11/08/2025 15h54

Presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab

Presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, criticou o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por defender as tarifas de 50% impostas pelo governo dos Estados Unidos aos produtos brasileiros. Para o dirigente da sigla, a postura do filho de Jair Bosonaro (PL) é "totalmente inadequada" e um "grande erro". A avaliação de Kassab foi feita durante entrevista ao Canal Livre, da Band, que foi ao ar na noite deste domingo, 10.

"Acho que o grande erro do Eduardo Bolsonaro tem sido se colocar em solidariedade ao tarifaço. Isso para um brasileiro e para um deputado federal é totalmente inadequado" diz Kassab. "Na hora em que ele não se alinha àqueles que defendem os interesses do Brasil, é um erro muito grande".

Eduardo vive nos Estados Unidos desde o início do ano, e afirma trabalhar junto de autoridades estrangeiras para pressionar o Judiciário e o governo brasileiro a reverter o julgamento da ação penal do golpe, na qual seu pai é réu por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Kassab também criticou o uso da Lei Magnitsky para tentar pressionar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento. Para o líder do PSD, a sanção é "uma arma muito poderosa que não foi feita para isso".

Ao ser questionado sobre a prisão domiciliar de Bolsonaro por descumprimento de medidas cautelares, Kassab diz ter receio de gerar novas retaliações dos Estados Unidos. O dirigente também mencionou as ameaças da embaixada norte-americana a Moraes e a seus 'aliados'.

Na última quinta-feira, 7, o órgão replicou uma mensagem do subsecretário de Diplomacia Pública dos EUA, Darren Beattie afirmando estar "monitorando a situação de perto" e deixou um recado para quem "apoiar ou facilitar" as condutas do magistrado "Estão avisados", diz a publicação no X (antigo Twitter).

"O principal assistente do secretário de Estado americano fez chegar, através da embaixada americana, um comunicado em que ele faz ameaças grandes e graves. Eu tenho receio e acho que todo o brasileiro deverá ter porque foi feita uma ameaça", disse Kassab

Kassab também menciona que pode haver justificativas técnicas para a colocação de uma tornozeleira eletrônica no ex-presidente bem como para sua prisão domiciliar, mas que o ambiente político pode não ser o mais adequado para essas ações contra Bolsonaro no momento.

"Conversando com constitucionalistas sobre o tema, eles dizem que existem vírgulas na Constituição que justificam essa tornozeleira, mas existem vírgulas na política - e falo eu - que não justificam", disse ele na entrevista.

O presidente do PSD também comentou sobre a ocupação da mesa da Câmara por deputados da oposição esta semana. "A ocupação da mesa de uma maneira inadequada não contribui em nada para melhorar a péssima imagem do nosso Legislativo. Isso está criando um afastamento da sociedade, da política, que é muito ruim", criticou.

Eleições 2026

O dirigente do PSD falou na entrevista sobre os cenários eleitorais no próximo ano. Kassab avalia que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é um possível, e único, candidato de centro-direita na eleição presidencial de 2026.

Na visão do ex-ministro e Secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Tarcísio pode ser pré-candidato se houver um cenário favorável politicamente.

"O Tarcísio é muito bem avaliado em São Paulo. Para ele deixar de lado uma provável reeleição, é por conta de uma situação muito favorável para ele se eleger presidente da República e também por conta de um chamamento muito expressivo das lideranças do Brasil no campo da política, empresarial, cultural ..", disse.

"Isso acontecendo, e existe esse movimento, ele será praticamente o candidato único da centro-direita. Ele não vai se apresentar como pré-candidato em uma condição que surja muitas dúvidas quanto a sua eleição", completou.

Os governadores do Paraná e Rio Grande do Sul, Ratinho Jr. e Eduardo Leite, respectivamente, também foram citados por Kassab, como opções para políticos que representem o PSD na corrida presidencial, mas ele afirmou que "não haverá nenhum problema em compor com o Tarcísio, caso ele entenda que o melhor para o Brasil seja a sua candidatura".

Política

Motta sobre Eduardo Bolsonaro: 'parlamentar trabalhando por danos ao Brasil'

Segundo o presidente da Câmara, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar deve analisar com imparcialidade o caso

11/08/2025 15h34

Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados

Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados Foto: Marina Ramos / Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que não concorda com a conduta de um parlamentar que atue em favor de medidas que tragam danos ao Brasil, ao comentar sobre a situação do mandato do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Em entrevista à revista Veja, na manhã desta segunda-feira, 11, Motta disse que "não pode ser admitido" esse tipo de comportamento. Segundo o presidente da Câmara, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar deve analisar com imparcialidade o caso. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro é alvo de uma ação no colegiado, acusado pelo PT de incitar o governo de Donald Trump a adotar medidas econômicas contra o Brasil.

"Cada parlamentar tem a sua autonomia e a sua liberdade para agir com aquilo que entende ser importante para representar o seu eleitorado. Eu não posso concordar com a atitude de um parlamentar que está fora do País, trabalhando muitas vezes para que medidas cheguem ao seu País de origem e que tragam danos à economia do País", disse Motta.

O presidente da Câmara continuou: "Isso não pode ser admitido. Da nossa parte, nós temos uma posição contrária a esse tipo de comportamento. Nós não concordamos com esse tipo de atitude, nós temos que defender o nosso País".

"E eu penso que o deputado Eduardo Bolsonaro poderia até estar defendendo politicamente algo que ele acredita, defendendo a inocência do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas nunca atentando contra o País. Porque, quando isso acontece, eu penso que nem os seus eleitores, nem os seus apoiadores concordam", afirmou.

"Ninguém pode concordar em ter o seu País sendo prejudicado pela atitude de um parlamentar. Isso não me parece ser correto e não me parece ser condizente com a postura de um deputado federal."

Em relação à situação de Eduardo no Conselho de Ética, Motta prometeu que a atuação da Câmara se dará "dentro do regimento".

"Com relação às questões inerentes ao seu mandato, nós iremos tratar o deputado Eduardo Bolsonaro como trataremos todo e qualquer parlamentar. Para esta presidência, não existe um parlamentar que é mais deputado do que outro. Não existe isso da nossa parte", disse.

"Então, dentro do regimento, dentro daquilo que rege o nosso Conselho de Ética, é como trataremos o deputado Eduardo Bolsonaro, sem ter a ele dado nenhum privilégio e também nenhum prejuízo pelo fato de ele estar tendo esse comportamento. Temos que agir com imparcialidade", acrescentou.

Motta vê dificuldades na aprovação de anistia

Motta voltou a afirmar que vê dificuldades na aprovação de uma anistia irrestrita aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, mas disse que o formato da anistia ainda será tema de debates entre os líderes das bancadas.

O deputado afirmou que não tem "preconceito" com nenhuma pauta e que a oposição poderá continuar com a defesa da anistia, mas dentro da normalidade.

Durante a obstrução física no plenário, os parlamentares de oposição também defenderam o fim do foro privilegiado e o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo Motta, a obstrução física "ultrapassou os limites do regimento" e configurou uma "forma errada" de pressão

"Penso que a oposição pode continuar, legitimamente, defendendo essas pautas, defendendo dentro do colégio de líderes, buscando adesão. Alguns partidos de centro-direita têm sinalizado um possível apoio a essa ou a aquela pauta", disse.

"Então, retomando esse foro, retomando a normalidade, a oposição pode continuar defendendo essas matérias e tantas outras que são de seu interesse, mas sem, de certa forma, querer torniquetear os trabalhos."

O presidente da Câmara também disse que não fará obstrução quando propostas legislativas tiverem o apoio da maioria. "Quando tiver uma maioria construída, jamais esta presidência irá obstruir o plenário, obstruir as pautas de votações", declarou.

Questionado se é a favor da anistia geral, Motta respondeu que não pretende emitir opinião. "O que eu sinto aqui dentro do ambiente que eu converso, o contato que eu tenho com os parlamentares, é que há uma certa dificuldade com a anistia ampla, geral e irrestrita", disse.

"Até porque é importante lembrar que nós tivemos planejamento de mortes de pessoas. Isso é muito grave. Eu não sei se há ambiente para anistiar quem agiu dessa forma. Eu penso que não. Mas essa matéria será amplamente debatida ainda, o seu formato, a sua possível votação ou não", afirmou.

Motta aguarda manifestação da Corregedoria sobre amotinados

O presidente da Casa também afirmou que aguarda o posicionamento da Corregedoria Parlamentar sobre as representações contra 14 parlamentares que participaram da ocupação do plenário na semana passada.

De acordo com Motta, a Corregedoria fará uma análise e uma sugestão de posicionamento sobre a situação de cada deputado. Em seguida, a Mesa fará o encaminhamento do parecer ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.

"Entendemos que a Corregedoria é quem tem essa capacidade de poder fazer essa apuração. E aí vamos aguardar agora qual vai ser o posicionamento do corregedor acerca desse assunto, desse acontecimento triste que aconteceu na semana passada, aqui no plenário da Câmara dos Deputados", disse.

Na sequência, Motta disse que a obstrução é um instrumento previsto no regimento da Câmara, mas a obstrução física, não. "O que foi realizado na semana passada foi uma obstrução física que ultrapassa os limites do regimento interno da Casa. Um movimento em que, através da força física, se impediu a condução dos trabalhos", afirmou.

"Agora, vamos aguardar qual vai ser o encaminhamento do corregedor, que analisará o comportamento de cada parlamentar que participou desse movimento, e a partir daí ele sugerirá à Mesa o seu posicionamento, e o encaminhamento será feito ao Conselho de Ética da Casa."

A Corregedoria Parlamentar está sob a gestão do deputado Diego Coronel (PSD-BA). O órgão tem 48 horas para se manifestar. O prazo conta a partir desta segunda-feira, já que ocorreu na sexta-feira, 8, a decisão da Mesa Diretora de encaminhar à Corregedoria as representações que solicitam punições aos parlamentares.

CPMI do INSS

Ainda na entrevista, o presidente da Câmara afirmou que deve indicar, nos próximos dias, o relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que vai apurar as fraudes nos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

"Nós devemos indicar, nos próximos dias, o relator dessa CPMI", declarou Motta. No Senado, há um acordo para que o senador Omar Aziz (PSD-AM) presida a comissão.

Segundo Motta, a Câmara e o Senado defenderão uma "apuração imparcial e a possível punição de todos aqueles que cometeram crimes" contra os aposentados e pensionistas.

