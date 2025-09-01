Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Eduardo afirma que Tarcísio não é o candidato esperado pelo eleitor bolsonarista

O deputado federal, afirmou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), não é o candidato esperado pelos bolsonaristas

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

01/09/2025 - 23h00
O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), não é o candidato esperado pelos bolsonaristas. Para o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), "o perfil do Tarcísio, realmente, não é de combate esse de establishment", uma vez que o governador "tem pessoas, no seu primeiro escalão e secretarias, que são ligadas ao PSOL e ao PT". A declaração foi dada nesta segunda-feira, 1º, em entrevista ao canal Claudio Dantas, no YouTube.

"Eu não estou criticando o Tarcísio. O Tarcísio tem um excelente caráter, é uma pessoa que é honesta, nunca fiquei sabendo de envolvimento de corrupção nem nada. É um bom gestor? É um bom gestor. Mas faz política de uma maneira diferente e eu acho que a nossa base espera outra coisa quando vota em nós", afirmou o deputado durante a entrevista.

Eduardo também negou que outros possíveis presidenciáveis de direita representem o bolsonarismo, mas defendeu as candidaturas destes. "Quando a gente fala em relação, não só ao Tarcísio, mas ao Ronaldo Caiado (União) e ao Ratinho Júnior (PSD-PR), que são pessoas mais do centro, centro-direita ou as vezes até do centro um pouquinho para a esquerda, quando a gente fala destes outros candidatos, eu não vejo qual é o prejuízo para o eleitor se ele tiver todas essas pessoas concorrendo. Deixa o eleitor decidir"

As declarações de Eduardo se dão em um cenário em que a candidatura de Tarcísio ao Planalto em 2026 ganha cada vez mais apoio. Em contrapartida, Bolsonaro se encontra inelegível até 2030 e, apesar de estar às vésperas de seu julgamento, sustenta que irá concorrer no próximo pleito e não indicou um sucessor. Os filhos do ex-presidente têm criticado articulações para substituí-lo na corrida eleitoral de 2026.

Quando questionado se poderia suceder Jair Bolsonaro, Eduardo disse que "pelo respaldo popular que tenho, acredito que sim", mas endossou uma candidatura do pai em 2026. "A minha ideia não é sair candidato à Presidência no ano que vem. Eu só o farei em caso de necessidade", ressaltou.

"Na impossibilidade de Jair Bolsonaro, eu quero levar adiante a voz da direita. A gente já tem a chancela do sobrenome Bolsonaro, a experiência no Parlamento, experiência internacional", defendeu Eduardo, elencando os pontos positivos de uma candidatura própria.

Na escalada de tensão com Tarcísio, Eduardo até mesmo afirmou, na última sexta-feira, 29, que ele e sua família podem deixar o PL se o governador de São Paulo migrar para a sigla, uma proposta que foi feita pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, na segunda-feira, 25, caso o chefe do Executivo paulista fosse concorrer à Presidência.

Riedel desconversa e evita opinar sobre julgamento de Bolsonaro

Governador disse que não coloca a situação de maneira isolada e que toda movimentação política no Brasil influencia nas eleições de 2026

01/09/2025 18h02

Sem citar especificamente o caso de Bolsonaro, governador disse que toda movimentação política no País influencia nas eleições

Foto: Paulo Ribas / Correio do Estado

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), desconversou e evitou comentar sobre os possíveis desdobramentos do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que começa nesta terça-feira (2), no Supremo Tribunal Federal (STF).

Em agenda pública nesta manhã, questionado se o julgamento pode influenciar nas eleições presidenciais, o governador disse que não iria comentar o caso de forma isolada, mas afirmou que toda decisão política que existe no Brasil interfere nas eleições de 2026.

“Eu não coloco de maneira isolada, toda discussão política que existe no País vai interferir nas eleições de 2026. As várias questões que estão sendo colocadas, movimentações partidárias, discussões nacionais, tudo isso faz parte do ambiente político que está sendo construído para 2026”, disse o governador.

Riedel acrescentou que as eleições estão longe e é necessário se preocupar com o presente e com o amanhã nas áreas de saúde, educação e infraestrutura, que é o que a população espera.

“A eleição é em 2026, tem um ano e meio pela frente ainda, tudo que acontece de natureza política vai interferir lá, mas o nosso foco é na ação para o cidadão, que é o que a gente precisa entregar”, concluiu o governador.

Julgamento de Bolsonaro

O Supremo Tribunal Federal (STF) inicia nesta terça-feira (2) o julgamento que pode condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados pela trama golpista para tentar reverter o resultado das eleições de 2022.

O grupo faz parte do núcleo crucial da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR). 

Quem são os réus?

  • Jair Bolsonaro – ex-presidente da República;
  • Alexandre Ramagem - ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);
  • Almir Garnier- ex-comandante da Marinha;
  • Anderson Torres - ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal;
  • Augusto Heleno - ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);
  • Paulo Sérgio Nogueira - ex-ministro da Defesa;
  • Walter Braga Netto - ex-ministro de Bolsonaro e candidato à vice na chapa de 2022;
  • Mauro Cid – ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

Todos os réus respondem no Supremo pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

A exceção é o caso do ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem, que, atualmente, é deputado federal. Ele foi beneficiado com a suspensão de parte das acusações e responde somente a três dos cinco crimes. A regra está prevista na Constituição. 

No dia 2 de setembro, às 9h, primeiro dia de julgamento, a sessão será aberta pelo presidente da Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin.

Em seguida, o ministro chamará o processo para julgamento e dará a palavra a Alexandre de Moraes, que fará a leitura do relatório com o resumo de todas as etapas percorridas no processo, desde as investigações até a apresentação das alegações finais, última fase antes do julgamento.

Após a leitura do relatório, Zanin passará a palavra para a acusação e as defesas dos réus.

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, será responsável pela acusação. Ele terá a palavra pelo prazo de até duas horas para defender a condenação dos réus.

Após a sustentação da PGR, os advogados dos réus serão convidados a subir à tribuna para as sustentações orais em favor dos acusados. Eles terão prazo de até uma hora para suas considerações.

O primeiro a votar será Alexandre de Moraes, relator da ação penal. Em sua manifestação, o ministro vai analisar questões preliminares suscitadas pelas defesas de Bolsonaro e dos demais acusados, como pedidos de nulidade da delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e um dos réus, alegações de cerceamento de defesa, pedidos para retirar o caso do STF, além das solicitações de absolvição.

Moraes poderá solicitar que a turma delibere imediatamente sobre a questões preliminares ou deixar a análise desses quesitos para votação conjunta com o mérito.

Após a abordagem das questões preliminares, Moraes se pronunciará sobre o mérito do processo, ou seja, se condena ou absolve os acusados e qual o tempo de cumprimento de pena.

Após o voto do relator, os demais integrantes da turma vão proferir seus votos na seguinte sequência:

  • Flávio Dino;
  • Luiz Fux;
  • Cármen Lúcia;
  • Cristiano Zanin;

A condenação ou absolvição ocorrerá com o voto da maioria de três dos cinco ministros da turma. 

A eventual prisão dos réus que forem condenados não vai ocorrer de forma automática após o julgamento e só poderá ser efetivada após julgamento dos recursos contra a condenação.

Julgamento

Saiba quem são os ministros do STF que vão julgar Bolsonaro

Ex-presidente é acusado de tramar golpe do Estado; julgamento começa nesta terça (2) e terá transmissão ao vivo, saiba como assistir

01/09/2025 15h37

Jair Bolsonaro prestou depoimento ao ministro Alexandre de Moraes em junho último

Divulgação STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) inicia nesta terça-feira, 2, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus acusados de tentativa de golpe de Estado. O processo será analisado pela Primeira Turma da Corte, responsável por conduzir as ações penais abertas desde março, quando a Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou a denúncia aceita por unanimidade.

O julgamento marca mais um capítulo da crise política que se seguiu ao fim do governo Bolsonaro. A investigação sustenta que o grupo de réus teria atuado para reverter o resultado das eleições de 2022 e tentar invalidar o processo democrático. O desfecho no STF pode abrir caminho para punições mais severas, caso a maioria dos ministros vote pela condenação.

A composição da Turma é considerada decisiva, já que os ministros têm trajetórias distintas dentro do tribunal. Um deles, Alexandre de Moraes, é relator do processo e será o responsável por apresentar o relatório das investigações e dar início à votação, que pode definir o futuro político do ex-presidente e de seus aliados.

As sessões podem ser acompanhadas ao vivo nos canais do YouTube da TV Justiça e do STF.

Primeira Turma do STF julga Bolsonaro

O colegiado que vai conduzir o caso é formado por cinco ministros:

  • Cristiano Zanin (presidente da Turma)
  • Alexandre de Moraes (relator do processo)
  • Flávio Dino
  • Cármen Lúcia
  • Luiz Fux

Na fase inicial, todos os integrantes votaram a favor do recebimento da denúncia apresentada pela PGR.

Como será o julgamento?

O rito segue um protocolo já estabelecido. O relator Alexandre de Moraes abre a sessão com a leitura do relatório. Em seguida, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, apresenta as acusações e pede a condenação dos réus. Depois, é a vez das defesas, e só então começa a votação.

A ordem dos votos é a seguinte: Moraes, Dino, Fux, Cármen Lúcia e, por último, Zanin, que também anunciará o resultado final da sessão.

Quem fica de fora?

Dois ministros indicados por Bolsonaro não participam do julgamento: André Mendonça e Kassio Nunes Marques, integrantes da Segunda Turma.

O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, também não vota, pois não faz parte de nenhuma das Turmas.

Por que há duas Turmas no STF?

O STF é dividido em dois grupos chamados de Turmas, cada um formado por cinco ministros. Essa estrutura foi criada para agilizar o julgamento dos processos. Apenas o presidente do Supremo não integra nenhum dos colegiados.

A acusação

 

No processo que começa a ser julgado nesta terça-feira (2) no STF, Jair Bolsonaro é acusado de tentativa de golpe de Estado e de atuar para abolir, por meios ilegais, o Estado Democrático de Direito.

Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), o ex-presidente teria participado de um plano articulado para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, eleito em 2022, e manter-se no poder de forma inconstitucional.

Entre os principais pontos da acusação estão:

  • Elaboração e divulgação de um decreto de Estado de Defesa, que previa medidas de exceção para tentar invalidar o resultado das eleições;

  • Incitação de militares e aliados políticos a aderirem ao plano;

  • Disseminação de desinformação sobre o sistema eleitoral, com ataques reiterados às urnas eletrônicas e ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE);

  • Reuniões e articulações de bastidores que teriam buscado apoio institucional para a ruptura democrática.

A PGR sustenta que essas condutas configuram crimes previstos no Código Penal e na Lei de Segurança Nacional, atual Lei do Estado Democrático de Direito.

 

