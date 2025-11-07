Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Eduardo Bolsonaro compartilha postagem que acusa Nikolas de atuar para 'se livrar do Bolsonaro'

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) usou as redes sociais nesta sexta-feira, 7, para compartilhar uma publicação em que acusa o parlamentar de "se livrar de Bolsonaro"

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

07/11/2025 - 22h00
O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) usou as redes sociais nesta sexta-feira, 7, para compartilhar uma publicação em que acusa o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e a deputada Ana Campagnolo (PL-SC) de articularem, junto a outros parlamentares mais jovens, uma tentativa de "se livrar de Bolsonaro".

"A briga na direita que todos estão vendo é simples. Nikolas quer se livrar do Bolsonaro de vez. Ele está liderando uma dissidência, e vários políticos mais jovens estão com ele. O problema? O de sempre: 'temos que nos descolar do Bozo sem perder o eleitor'. Eles querem continuar sendo eleitos pelos bolsonaristas, mas não querem mais prestar contas ao Bolsonaro. Provavelmente, a Ana e ele combinaram isso em relação à vaga do Carlos. E tem dado certo, viu", diz a mensagem do perfil MafinhaBarba compartilhada por Eduardo.

No conteúdo compartilhado pelo parlamentar, Mafinha elogia Eduardo. "Falta o lado do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo, que é o lado certo e justo dessa guerra civil da direita. Eles estão lutando contra o verdadeiro mal e defendendo os inocentes. É muito simples saber de que lado ficar: veja o lado que abre mão voluntariamente de seus privilégios".

E, continua: "Só quem faz isso o faz por um ideal maior. O ganancioso por poder não consegue abandonar privilégios porque só quer mais privilégios - não há um senso transcendente de missão a cumprir. E quem fez isso foi Eduardo Bolsonaro".

Esta não é a primeira vez que Eduardo critica publicamente Nikolas Ferreira. Em julho, o deputado afirmou que era "triste ver a que ponto o Nikolas chegou". Além disso, no relatório da Polícia Federal (PF) que serviu de base para o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e do próprio Eduardo, o parlamentar também teria feito críticas a Nikolas.

Nas mensagens trocadas via WhatsApp, Eduardo compartilha dois links que, segundo a PF, contêm críticas ao deputado mineiro. "Divulgar a manifestação na Avenida Paulista, zero. Divulgar palestra em Curitiba, vale até repostar o Silvio Grimaldo. Jair Bolsonaro está em BH, já já veremos na prática a arte de 'colar no Bozo' pra depois 'descolar do Bozo'", diz uma das mensagens enviadas por Eduardo a Bolsonaro.

ELEIÇÕES 2026

Azambuja e Tebet têm mais potencial de crescimento na batalha ao Senado

A análise foi realizada com auxílio de uma IA e leva em consideração o resultado da pesquisa Correio do Estado/Ipems

07/11/2025 08h00

Ex governador Reinaldo Azambuja e Simone Tebet

Ex governador Reinaldo Azambuja e Simone Tebet

Pré-candidatos às duas vagas do Senado por Mato Grosso do Sul, o ex-governador Reinaldo Azambuja (PL) e a ministra de Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), lideram o ranking dos que têm mais potencial de crescimento eleitoral até as eleições gerais do próximo ano no Estado.

A análise foi realizada pela reportagem, com auxílio de uma Inteligência Artificial (IA), levando em consideração a terceira pesquisa realizada pelo Correio do Estado e o Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul (Ipems) sobre intenções de votos para o Senado.

No ranking, Azambuja aparece com 104% de potencial de crescimento, podendo dobrar a votação por causa da capilaridade que detém, enquanto Tebet vem em segundo, com 97%, tendo a possibilidade de crescer entre o eleitorado feminino e o moderado.

Em seguida, aparecem o senador Nelsinho Trad (PSD), que tentará a reeleição, com 79% de potencial de crescimento sólido, porém, restrito a Campo Grande, e o ex-deputado estadual Capitão Contar (PRTB), com 20%, pois, conforme a IA, ele já está no teto do eleitorado da direita, ficando impossibilitado de crescer mais.

No caso do ex-governador, a análise apontou que ele tem o maior potencial de crescimento, maior capacidade de montagem de palanque, eleitorado transversal (direita, centro e moderado) e baixa rejeição aparente (números fortes no 2º voto).

Além disso, as principais forças que impulsionam o crescimento dele é o fato de aparecer forte no 1º voto (20,18%) e fortíssimo no 2º voto (16,97%), o que indica baixa rejeição. Azambuja também é o único com presença consolidada em todo o interior do Estado, onde estão 70% dos eleitores.

Do ponto de vista ideológico, ocupa um espaço moderado à direita, em que há mais eleitores disponíveis, pois, como ex-governador por dois mandatos, tem capital político, base de prefeitos e obras entregues.

Também não sofre divisão severa no seu campo – não disputa o mesmo eleitor fiel do bolsonarismo, nem compete com o eleitor moderado de Simone. Portanto, é o pré-candidato com maior potencial de crescer e vencer a eleição.

Simone também tem alta capacidade de crescimento e quase nenhuma rejeição pública, sendo fortíssima no voto moderado, feminino e escolarizado, e tem melhor performance no 2º voto entre as mulheres.

Ela ainda tem forças que ampliam seu crescimento: figura nacional, ministra, articulada e vista como gestora confiável. Outro ponto positivo é que Tebet tem 13,15% no 2º voto, número muito sólido, e, como ocupa o centro político, atrai eleitor não-radicalizado – o maior grupo hoje em Mato Grosso do Sul. 

Além disso, o eleitorado feminino tende a crescer para ela após o início da campanha, porém, sua limitação é que o campo do centro é menor que o campo da direita no Estado.

Sua força é distribuída, mas não explode em nenhum grande reduto (exceto Três Lagoas) e, por isso, tem o segundo maior potencial de crescimento, podendo surpreender se a disputa polarizada entre dois homens.

Ex governador Reinaldo Azambuja e Simone Tebet

OS OUTROS DOIS

Com relação aos outros dois pré-candidatos, Nelsinho aparece em terceiro, porque tem um potencial moderado, concentrando sua força em Campo Grande (20,33% no 1º voto), do eleitor fiel do PSD e na baixa rejeição.

Conforme a análise, as forças dele são: a grande presença em Campo Grande, que concentra a maior parte dos eleitores urbanos, o perfil moderado e o fato de ser muito conhecido, tendo baixo risco de rejeição.

Porém, suas limitações claras são: quase não crescer no interior, o que define a eleição ao Senado, não ocupar nenhuma faixa eleitoral “livre”, disputando moderados com Simone, estrutural com Azambuja e periferia conservadora com Contar.

Já o Capitão Contar tem base fiel (bolsonarismo raiz), lidera o 1º voto (24,54%), mas é o que menos cresce entre os quatro, tendo desempenho baixo no 2º voto (apenas 6,16%) – sinal de alta rejeição oculta –, campo ideológico limitado (extrema direita) e eleitor homogêneo, mas pequeno para uma eleição de duas vagas.

As limitações do ex-deputado estadual e que prejudicam o seu crescimento são o fato de o eleitor da direita estar dividido entre Azambuja (direita moderada) e o deputado federal Marcos Pollon (direita radical), de a direita já ter o governador Eduardo Riedel (PP) como grande puxador de votos, o que tira sua hegemonia, e de não aparecer como segunda opção – isso destrói seu potencial de expansão.

Política

Gilmar Mendes critica 'politização' do combate ao crime e se diz contrário à lei antiterrorismo

Para ele, o País enfrenta um "excesso de politização" nas iniciativas voltadas ao enfrentamento do crime organizado

06/11/2025 21h00

Para ele, o País enfrenta um

Para ele, o País enfrenta um "excesso de politização" nas iniciativas voltadas ao enfrentamento do crime organizado Divulgação/STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes afirmou nesta quarta-feira, 5, que não vê necessidade de criar lei para classificar organizações criminosas como terroristas, proposta da lei antiterrorismo que tramita na Câmara. Para ele, o País enfrenta um "excesso de politização" nas iniciativas voltadas ao enfrentamento do crime organizado.

"Não vamos necessitar disso. Nós precisamos tratar do crime dentro dos padrões normais da institucionalidade. Me parece que há muita bravata em torno desse tema e um excesso de politização, tendo em vista inclusive os conflitos que se articulam no País", disse a jornalistas após evento do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), de que é co-fundador, na Argentina.

O projeto que equipara facções criminosas como o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC) a grupos terroristas está sendo discutido na Câmara dos Deputados. Nesta quarta-feira, 5, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que o governo é "terminantemente contra" a proposta.

"Terrorismo tem objetivo político e ideológico, e o terrorismo, pela legislação internacional, dá guarida para que outros países possam fazer intervenção no nosso País", disse a ministra. Ainda de acordo com Gleisi, o Brasil já conta com uma legislação de combate às organizações criminosas.

O tema ganhou tração após a megaoperação contra o CV nos complexos da Penha e do Alemão no Rio de Janeiro, que deixou 121 mortos. Governadores que anunciaram "consórcio da paz" para combater o crime, como Tarcísio de Freitas (Republicanos), Romeu Zema (Novo-MG) e Ronaldo Caiado (União-GO), passaram a se manifestar pela aprovação da lei.

A aposta do governo federal para a pauta do combate ao crime organizado é o projeto antifacção, enviado ao Congresso em meio à repercussão da operação.

O projeto traz mudanças em leis como o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei dos Crimes Hediondos, a Lei da Prisão Temporária e a Lei de Execução Penal. Estão previstos o estabelecimento de um novo tipo penal (organização criminosa qualificada), aumento de pena para líderes de organizações criminosas e a criação do Banco Nacional de Organizações Criminosas, entre outras medidas.
 

