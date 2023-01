Eduardo Leite assume PSDB e deve contemplar governadores na direção partidária

martelo batido

Deputados estaduais teriam entrado em consenso para que os dois parlamentares assumam os cargos de presidente e primeiro-secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul

O almoço realizado ontem, em Campo Grande (MS), entre o governador Eduardo Riedel (PSDB) e os deputados estaduais serviu para sacramentar os nomes de Gerson Claro (PP) e Paulo Corrêa (PSDB) para ocupar os cargos de presidente e primeiro-secretário, respectivamente, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems).

Conforme o Correio do Estado já tinha adiantado com exclusividade na edição desta terça-feira, os deputados estaduais presentes no almoço entraram em consenso para que os nomes propostos assumam os dois cargos mais importantes da Mesa Diretora da Alems, que será eleita na manhã de quarta-feira.

Neste sábado, durante a reunião entre o presidente estadual do PSDB, ex-governador Reinaldo Azambuja, e a bancada do partido na Casa de Leis, os nomes de Gerson Claro e Paulo Corrêa serão oficializados, fazendo com que os deputados estaduais Mara Caseiro e Jamilson Name retirem suas respectivas candidaturas aos dois cargos.

Alinhamento

O consenso para a escolha dos deputados estaduais Gerson Claro e Paulo Corrêa teria começado a ser alinhado na semana passada e foi ratificado nesta semana. No voto, conforme apurou a reportagem, dificilmente Paulo Corrêa conseguiria superar Jamilson Name.

Mara Caseiro também não teria sucesso, no voto, contra Gerson Claro, sendo necessária a busca por um consenso para evitar um racha logo no início da nova legislatura, o que poderia afetar a gestão de Eduardo Riedel.

Ainda durante o almoço, as outras candidaturas postas para a presidência da Alems, dos deputados estaduais Lidio Lopes (Patriota) e Rafael Tavares (PRTB), também teriam sido deixadas de lado.

No caso de Lidio Lopes, alguns parlamentares até brincaram que a candidatura teria sido "on-line", pois, no momento de definição, ele estaria na praia, a quilômetros de distância, dando claros sinais de ter abandonado a disputa.

Os excluídos

Segundo apuração do Correio do Estado, os deputados estaduais Mara Caseiro e Jamilson Name devem ser contemplados de outra forma, em razão da exclusão de ambos da disputa pela presidência e a primeira-secretaria da Alems.

Afinal, no caso de Jamilson Name, ele já teria a quantidade de votos necessária para ser eleito primeiro-secretário, enquanto Mara Caseiro apostava no fato de ter sido a parlamentar mais votada nas eleições do ano passado e na inédita possibilidade de ser a primeira mulher a assumir a presidência.

A parlamentar ainda teria investido pesado nas mídias sociais para defender a candidatura, utilizando justamente o fato de poder ser a primeira mulher na presidência da Casa de Leis em 45 anos de Assembleia Legislativa.

Harmonia

Durante o almoço realizado no receptivo do governo do Estado, no Parque do Prosa, que também serviu como escritório de transição, Eduardo Riedel deu boas-vindas aos deputados estaduais presentes e pediu que a relação entre os Poderes Executivo e Legislativo seja harmoniosa.

Ele ainda agradeceu os parlamentares que apoiaram sua candidatura a governador e assumiu o compromisso de trabalhar em conjunto com os deputados estaduais em prol de projetos que possam ajudar no desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.

Para encerrar, Riedel pediu a todos que o consenso prevaleça para que não se tenha racha dentro da Casa de Leis e, desta forma, todos trabalhem pelo progresso do Estado, para que a harmonia possa reinar.

Saiba: No dia 1º de fevereiro, às 9h, serão realizadas a posse dos deputados e a eleição da Mesa Diretora, que dirigirá os trabalhos dos primeiros dois anos da 12ª legislatura. Na ocasião, o compromisso legal dos 24 deputados será tomado e os diplomas serão recolhidos.

