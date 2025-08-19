Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Governador de MS

Eduardo Riedel já se filiou ao PP e deve ter cargo na executiva nacional

O governador assinou a ficha de filiação no dia 15 (sexta-feira) e hoje participa de evento da federação União Progressista em Brasília (DF)

Daniel Pedra e Eduardo Miranda

Daniel Pedra e Eduardo Miranda

19/08/2025 - 04h40
O governador Eduardo Riedel assinou na sexta-feira a ficha de filiação ao PP, conforme consta na sua certidão de filiação partidária, disponibilizada no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e hoje vai a Brasília (DF) para participar da convenção nacional do partido, às 8h (horário de Mato Grosso do Sul), no Auditório Petrônio Portela, no Senado, para sacramentar a federação União Progressista, formada pela legenda com o União Brasil.

Conforme apuração do Correio do Estado, durante o evento político na capital federal, Riedel anunciará oficialmente o ingresso nos quadros do Progressistas, para ocupar cargo de destaque na executiva nacional da legenda pela qual tentará a reeleição ao governo de Mato Grosso do Sul no pleito do próximo ano.

O governador já desembarca no PP com status de estrela e, de acordo com apuração da reportagem, deve ocupar uma das vice-presidências da executiva nacional da legenda. A oficialização de Riedel no Progressistas teve origem no trabalho incansável de sua aliada na política e amiga senadora Tereza Cristina, presidente estadual do PP e líder da sigla no Senado.

Na federação que será oficializada hoje em Brasília, Tereza também será uma das protagonistas e, apesar de o governador esconder a informação sobre sua ida ao PP a sete chaves, seu processo de filiação já estava adiantado há meses.

Entretanto, somente ontem foi informado ao presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, durante reunião em Campo Grande que teve a presença do ex-governador Reinaldo Azambuja, presidente estadual do partido, mas que também trocará o ninho tucano pelo comando regional do PL, e dos deputados federais da legenda no Estado.

Riedel chega ao PP levando um outro aliado a tiracolo: o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez. O governador faz um mandato de centro, mas com a aproximação das eleições deu uma guinada mais à direita em seus gestos pessoais.

Os sinais de correção de rota começaram com o apoio à anistia dos envolvidos nas manifestações repletas de vandalismo de 8 de janeiro de 2023 e, mais recentemente, com seu posicionamento contra a prisão domiciliar do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Os gestos de Riedel foram o suficiente para que o PT, que ainda ocupa cargos em sua administração, anunciasse a saída do governo. Conforme fontes ouvidas pelo Correio do Estado, essa debandada dos petistas foi vista com bons olhos no Parque dos Poderes, pois poupou Riedel do trabalho de exonerá-los.

No PP, Riedel deve integrar uma ampla aliança de centro-direita para sua reeleição, que dará palanque a um candidato à Presidência da República da centro-direita. O PL, próximo destino de Reinaldo Azambuja, o PSD, o Republicanos e o Podemos, entre outros partidos de centro, estão neste arco de aliança.

Nas eleições de 2022, Riedel também integrava uma aliança de centro-direita, mas a disputa com o então deputado estadual Capitão Contar (PRTB) no segundo turno, na época mais alinhado à extrema direita, fez com ele tivesse votos decisivos de petistas para se eleger, obrigando o governador recém-eleito a abrigar parte da esquerda na sua administração.

REUNIÃO COM PERILLO

Após ser informado pelo govenador que trocou o PSDB pelo PP, Marconi Perillo também recebeu a notícia de que Azambuja deixará o ninho para se filiar no PL, mas ambos devem permanecer aliados em nível estadual. “A saída das duas principais lideranças não significará ruptura com a estrutura partidária local. Tudo isso foi conversado de forma clara, transparente e muito bem articulada”, frisou o dirigente nacional.

Além da definição em Mato Grosso do Sul, Perillo ressaltou que o PSDB trabalha em uma estratégia nacional para se fortalecer nas próximas eleições. A meta é mais que dobrar a bancada de deputados federais, conquistar assentos no Senado e apoiar candidaturas competitivas a governos estaduais.

Ele também reafirmou o papel histórico da sigla. “O PSDB tem uma história, tem um legado no Brasil, 37 anos de existência, criou os melhores programas e as melhores políticas públicas do País nessas últimas cinco décadas. Nós vamos manter esse legado”, concluiu.

Habeas Corpus

Alexandre de Moraes autoriza conselheiro Iran Coelho a retornar ao cargo no TCE

O Conselheiro estava afastado do Tribunal desde dezembro de 2022. Dos três conselheiros afastados na Operação, apenas Ronaldo Chadid ainda não retornou à Corte

18/08/2025 14h06

Conselheiro Iran Coelho deve voltar imediatamente às funções no TCE

Conselheiro Iran Coelho deve voltar imediatamente às funções no TCE Divulgação

O Ministro do STF Alexandre de Moraes aceitou, nesta segunda-feira (18), o pedido de Habeas Corpus da defesa do Conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, Iran Coelho das Neves, investigado por corrupção na Operação Terceirização do Ouro, deflagrada em 2022. 

Com o acato do pedido, o Iran fica autorizado a retornar às suas funções após dois anos e oito meses afastado do cargo, além de ser liberado do uso da tornozeleira eletrônica. 

Ao invés disso, o conselheiro fica proibido de se ausentar da Comarca de Campo Grande e do País, tendo seu passaporte apreendido, sem autorização de obter outro. 

No documento, Moraes proferiu “defiro o pedido de extensão da decisão liminar e determino a imediata suspensão das seguintes medidas cautelares impostas a Iran Coelho das Neves: 

  • Afastamento do exercício das funções públicas, que deverão ser retomadas imediatamente;
  • Proibição de acessar as dependências do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, bem assim de utilizar os serviços daquela Corte;
  • Monitoração eletrônica”. 

Moraes manteve a proibição do conselheiro se comunicar com os demais investigados, como o conselheiro Ronaldo Chadid, o único dos três conselheiros investigados pela Operação que continua suspenso de suas funções. 

A defesa de Iran relatou que “a luta tem sido intensa. Acreditamos na plena inocência do conselheiro Iran das Neves, que agora retorna ao cargo e continuará se defendendo amplamente”. 

Operação Terceirização do Ouro

Iran Coelho, Waldir Neves e Ronaldo Chadid foram afastados do Tribunal de Contas no dia 8 de dezembro de 2022 pelos crimes de fraude a licitação, apropriação de dinheiro público, falsidade ideológica e falsificação de documentos pela Operação Terceirização e Ouro, um desdobramento da Mineração de Ouro. 

Segundo as investigações, os conselheiros tinham papel principal no esquema, liberando recursos ilícitos para empresas em nomes de laranjas, que faziam triangulação dos recursos. 

O objetivo era comprar imóveis de luxo em Campo Grande em nome de laranjas, para que o direito do servidor, para que o dinheiro sujo voltasse para as mãos do servidor, distribuindo parte dos recursos para outros envolvidos na fraude. 

No dia 14 de maio, o Supremo Tribunal Federal autorizou Waldir Neves a regressar às suas funções na corte. 

Deste modo, apenas o conselheiro Ronaldo Chadid ainda continua afastado. Ainda neste mês, o ministro Francisco Cândido de Melo Falcão Neto, do STJ, prorrogou por mais um ano o afastamento de Chadid das suas funções no TCE. 
 

Política

Pollon quer frear homologação de 21 territórios indígenas em nove estados

Terra Indígena Apyka'i está localizada às margens da BR-463, entre Dourados e Ponta Porã

18/08/2025 12h15

Foto: Divulgação

Continue Lendo...

O deputado federal Marcos Pollon (PL-MS) apresentou 21 projetos de decreto legislativo para frear processos de homologação, declaração de posse permanente e delimitação de terras indígenas em Mato Grosso do Sul e oito estados brasileiros. Entre as áreas listadas está a Terra Indígena Apyka’i, localizada às margens da BR-463, entre Dourados e Ponta Porã, que historicamente concentra disputas por terras entre indígenas e produtores rurais e passa por processo demarcatório desde 2016. 

Segundo o parlamentar, os atos do governo federal desrespeitam o marco temporal e comprometem a segurança jurídica de proprietários. “O Governo Federal editou uma enxurrada de medidas reconhecendo como território indígena áreas que, seguindo o marco temporal, não podem ser reconhecidas como tal. Também solicitei pedido de urgência para conseguir pautar logo e salvaguardar o direito de propriedade”, afirmou Pollon.

Apesar de Constituição Federal assegurar o direito dos povos indígenas à terra, o deputado argumenta que os processos de demarcação devem observar critérios de legalidade, transparência e respeito aos direitos de terceiros. No caso da Apyka’i, o conflito se arrasta há anos, envolvendo decisões judiciais, reintegrações de posse e a luta das famílias indígenas pelo reconhecimento do território.

Pollon sustenta que a falta de ampla defesa, contraditório e acesso a documentos técnicos compromete a legitimidade dos atos administrativos. Para ele, a ausência de publicidade nos relatórios antropológicos e pareceres jurídicos que embasaram as demarcações fragiliza o controle social e pode gerar insegurança jurídica e administrativa.

As propostas apresentadas atingem terras indígenas em diferentes regiões, como Pindoty/Araçá-Mirim (SP), Cacique Fontoura (MT), Rio Gregório (AC), Kariri-Xocó (AL), Avá-Canoeiro (GO), Tremembé da Barra do Mundaú (CE), Maró (PA), Rio dos Índios (RS), entre outras. No total, 21 áreas estão incluídas no pacote de projetos de decreto legislativo.

