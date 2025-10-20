Eduardo Rocha diz que substituto pode ser definido na quinta-feira

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Em agenda nesta segunda-feira, o atual titular da Secretaria de Estado da Casa Civil, Eduardo Rocha, afirmou que a definição de seu sucessor deve ocorrer na quinta-feira (23), durante reunião de secretários do governo.

Rocha, que pretende disputar uma vaga na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) pelo MDB, destacou que o nome ideal precisa conhecer a política estadual e o interior do Estado, garantindo a continuidade do trabalho de articulação da Casa Civil com os municípios.

"Eu acho que tem que ser alguém que conhece a parte política do Estado, que conhece o interior, pra continuar fazendo o trabalho que a Casa Civil vem fazendo, a parceria com os municípios", disse Eduardo Rocha.

Questionado sobre critérios ou possíveis favoritos, o secretário desconversou: "Não, não. Isso não é comigo. Vamos conversar amanhã ou depois, porque temos uma reunião de secretário quinta-feira. Eu quero definir. Se ele (Riedel) fala pra mim, fica até o outro mês, eu tenho que obedecer", declarou.

Cabe destacar que o governador Eduardo Riedel (PP) deve iniciar a reforma administrativa para liberar os secretários de Estado que vão disputar cargos eletivos no pleito de 2026, evitando que a campanha atrapalhe a gestão pública em ano eleitoral.

Cotados

Sérgio Luiz Gonçalves, Cláudio George Mendonça e Walter Carneiro Jr. estão cotados à Casa Civil / Foto: Montagem - Correio do Estado

Entre os cotados para assumir a Casa Civil estão Sérgio Gonçalves, que tem longos anos de serviços prestados ao PP de Mato Grosso do Sul, comandado pela senadora Tereza Cristina, e, em setembro do ano passado, foi nomeado pelo governador para o cargo de secretário-adjunto da SED.

Anteriormente, Gonçalves era assessor especial na Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) e acumula ampla experiência na administração pública estadual, tendo comandado a área financeira da Secretaria de Estado de Comunicação durante a gestão do ex-governador Reinaldo Azambuja (PL).

Outro nome de destaque é Walter Carneiro Jr., primeiro-suplente de deputado federal pelo PP, com 39.860 votos nas eleições gerais de 2022.

No ano passado, foi nomeado secretário-adjunto da Casa Civil e, anteriormente, na gestão de Azambuja, atuou como diretor-presidente da Sanesul. A expressiva votação obtida nas eleições passadas o credencia como pré-candidato a deputado federal pelo PP nas eleições gerais de 2026, o que pode influenciar a decisão de Riedel, já que seu eventual nome na Casa Civil o tiraria do pleito.

Também cotado está Cláudio Mendonça, que está à frente da Superintendência do Sebrae-MS desde 2007 e mantém forte relação com o governador desde quando Riedel comandou a Famasul e o Conselho Deliberativo do Sebrae-MS.

À reportagem, disse que até o momento, não foi contatado sobre assumir a titularidade deixada por Rocha.

Mendonça tem quase 20 anos de experiência no Sistema S, passando pela diretoria da Fiems e atualmente ocupando cargo na diretoria da Famasul. Ele também participou da diretoria da Fecomércio-MS e foi presidente do Sindicato das Indústrias de Alimentos do Estado de Mato Grosso do Sul (Siams). Caso seja escolhido, será o segundo secretário do governo Riedel ligado ao Sistema S, já que Jaime Verruck, titular da Semadesc, é oriundo do Senai-MS e da Fiems.

Para o governador, a Casa Civil é estratégica, pois sua atuação fortalece o governo estadual na consolidação de obras e políticas públicas que impactam diretamente a vida dos sul-mato-grossenses.

O titular da pasta atua na articulação do governo com deputados estaduais e federais, prefeitos e vereadores, garantindo que os avanços econômicos e sociais alcancem todas as regiões do Estado. Além disso, desempenha papel fundamental na aproximação com o governo federal e o Congresso Nacional, garantindo investimentos e conquistas para Mato Grosso do Sul.

*Colaborou Daniel Pedra

Assine o Correio do Estado