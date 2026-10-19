Urnas começam a ser distribuídas para o segundo turno em MS

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Em todo o Brasil, foram mais de 4.352 locais de votação alterados por reformas, acessibilidade e prevenção a chuvas, segundo o TSE

TSE orienta que população confira com antecedência se local de votação foi alterado Foto: Marcelo Victor/Correio do Estado

A Justiça Eleitoral alterou o endereço de 4.352 seções eleitorais para a votação do segundo turno das eleições, que será realizado em 25 de outubro. Em Mato Grosso do Sul, das 7.284 seções existentes, houve alteração em apenas uma.

No Estado, a mudança atinge a seção 56, da Zona Eleitoral 16, em Maracaju, que conta com 70 eleitores.

No primeiro turno, em 4 de outubro, os eleitores votaram na Paróquia São Sebastião, no Núcleo/Assentamento Canta Galo. No segundo turno, a votação será na Sala Pedro Ferreira Corrêa, no Núcleo Projeto Canta Galo.

Conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no primeiro turno, nesta seção, foram registrados 26 votos para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 26 para o senador Flávio Bolsonaro (PL), 1 para Augusto Cury (Avante), 1 branco e 2 nulos, totalizando 56 votos e 14 abstenções.

Ainda segundo o TSE, as mudanças nos locais de votação ocorrem por motivos que vão desde reformas de última hora e melhorias de acessibilidade em prédios públicos até o impacto de fortes chuvas, que exigiram a transferência preventiva de locais danificados para instalações vizinhas e mais seguras.

Não foi especificado qual caso se encaixa na seção alterada em Maracaju.

O TSE ressalta que o número de seções alteradas é dinâmico e ainda pode haver novas mudanças, por isto, é importante consultar o local de votação antes de ir às urnas.

Além desta seção que foi alterada entre o primeiro e o segundo turno, o Tribuna Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) já havia alterado algumas localidades no primeiro turno, que serão mantidas para o dia 25 de outubro.

São elas:

Campo Grande

35ª Zona Eleitoral

De: Escola Estadual Profª Alice Nunes Zampiere, Rua Constantinopla, s/n - Vila Almeida

Para: Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), na Avenida Dom Antônio Barbosa, nº 4.155, Santo Amaro

De: CRAS Vila Nasser, Rua Januário Barbosa, 366 - Vila Nasser

Para: EMEI Professora Adélia Leite Krawiec, Rua Santa Mônica, s/n, Santa Luzia

De: Mesquita Islâmica Luz da Fé, Avenida América, 657 - Vila Planalto

Para: Centro de Referência de Esporte e Cultura, Rua Onze de Outubro, nº 220, Cabreúva

53ª Zona Eleitoral

De: Loja Maçônica Oriente Maracaju ,Avenida Calógeras, 1952 - Centro

Para: Senac Hub Academy, Rua Francisco Cândido Xavier, 75 - Centro

54ª Zona Eleitoral

DE: Escola Municipal Major Aviador Y-Juca Pirama de Almeida e FACSUL, Campus Afonso Pena

Para: Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Rua Taquari, 831 – Santo Antônio

Terenos

54ª Zona Eleitoral

De: Escola Municipal Rosa Idalina Braga Barboza, Rua Antônio João Valadares, 22 - Conjunto Antônio Valadares

Para: Escola Municipal Álvaro Lopes, Joaquim Farias de Albernaz, 151 - Vila Ferreira

Mato Grosso do Sul terá votação apenas para presidente, em disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro. Para o cargo de governador, a eleição foi decidida no primeiro turno, com a reeleição de Eduardo Riedel (PP), com 67,07% dos votos válidos.

Alteração de locais

A Justiça Eleitoral orienta que todos os eleitores chequem se os endereços de suas seções foram alterados.

A consulta aos locais de votação pode ser feita seguintes canais oficiais:

Aplicativo e-Título: disponível gratuitamente para smartphones (iOS e Android).

Autoatendimento Eleitoral: disponível no portal oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em nota, o tribunal esclarece que o presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, solicitou aos tribunais regionais eleitorais (TREs) que orientem as respectivas zonas eleitorais a promoverem ampla divulgação sobre eventuais alterações em locais de votação, por meio dos canais de comunicação disponíveis, a fim de manter o eleitorado devidamente informado, além de evitar deslocamentos equivocados no dia da eleição.

Paralelamente, por meio de ofício, o corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, solicitou às corregedorias regionais que eventuais alterações nos locais de votação sejam precedidas de avaliação criteriosa de sua necessidade, consideradas as condições de funcionamento, segurança e acessibilidade dos espaços, bem como os possíveis impactos sobre o deslocamento do eleitorado.

Segundo o documento, as medidas visam evitar mudanças desnecessárias em curto intervalo de tempo, conferir maior previsibilidade ao eleitorado e favorecer o regular exercício do direito ao voto.