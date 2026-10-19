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ELEIÇÕES 2026

Urnas começam a ser distribuídas para o segundo turno em MS

Às 12h, ocorre a primeira remessa de distribuição, que parte da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Campo Grande

Naiara Camargo

Naiara Camargo

19/10/2026 - 10h50
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Urnas eletrônicas começaram a ser distribuídas nesta segunda-feira (19) em Mato Grosso do Sul, para realização do segundo turno, que ocorre no próximo domingo (25).

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS), a distribuição começa a partir da 8ª Zona Eleitoral (8ªZE), que abrange alguns bairros de Campo Grande.

Às 12h, ocorre a primeira remessa de distribuição, que parte da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, localizada na rua Frei Gregório, número 527, Jardim Monte Líbano - onde as urnas estão depositadas.

A partir de então, as urnas serão encaminhadas aos locais de votação, como escolas e igrejas. O transporte é organizado pela Justiça Eleitoral, que coordena a logística para garantir que cheguem aos locais de votação dentro do prazo previsto.

Em seguida, os equipamentos serão instalados nas seções eleitorais e passarão por procedimentos de segurança.

SEGUNDO TURNO

Segundo turno das eleições 2026 ocorre neste domingo (25) em todo o Brasil.

Em Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel foi reeleito governador de Mato Grosso do Sul no primeiro turno com mais de 67% dos votos válidos. Portanto, não haverá eleição para governador no Estado.

Somente haverá eleição para presidente, cuja disputa é entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

O estados brasileiros que terão segundo turno para governador são Acre, Amazonas, Tocantins, Espírito Santo e Rio Grande do Norte. 

 

empate

Distância cai e Flávio aparece com 46,5% e Lula, 45,9% dos votos

Considerando os porcentuais divulgados no levantamento anterior, a distância numérica passou de 3 para 0,6 ponto porcentual

19/10/2026 07h22

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Da pesquisa anterior para esta, FLávio recuou 1,5 ponto e Lula avançou 0,9 ponto percentual

Da pesquisa anterior para esta, FLávio recuou 1,5 ponto e Lula avançou 0,9 ponto percentual

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O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tem 46,5% das intenções de voto no segundo turno da eleição presidencial, enquanto o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), registra 45,9%, segundo pesquisa Nexus divulgada nesta segunda-feira, 19.

Considerando os porcentuais originalmente divulgados em cada levantamento, a distância numérica passou de 3 para 0,6 ponto porcentual. Os candidatos permanecem tecnicamente empatados.

A Nexus informa que, a partir desta rodada, passa a publicar os porcentuais com uma casa decimal. Os dados da série histórica também foram reapresentados nesse formato. Segundo o instituto, devido ao arredondamento, a soma dos porcentuais pode variar de 99,9% a 100,1%.

Nos comparativos, utilizamos os porcentuais originalmente divulgados pelo instituto na primeira pesquisa deste segundo turno, publicada na terça-feira passada, 13, ainda sem casas decimais.

Naquela rodada, Flávio tinha 48% e Lula, 45%. Na comparação com esses resultados, o senador oscilou 1,5 ponto porcentual para baixo, e o presidente, 0,9 ponto para cima, dentro da margem de erro. Nenhum, branco e nulo somam agora 4,7%, ante 5%. Não sabe ou não respondeu passou de 2% para 2,9%.

Votos válidos e espontânea

Nos votos válidos, Flávio tem 50,3%, ante 52%, e Lula, 49,7%, ante 48%.

Na espontânea, ambos registram 44,5%. Antes, o senador tinha 46%, e o petista, 44%.

Contratada pelo BTG Pactual, a Nexus ouviu 2.002 eleitores por telefone, de 16 a 18 de outubro.

Avaliação

A aprovação do trabalho do presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), subiu de 45% para 47,2%, enquanto a desaprovação caiu de 50% para 48,8%, segundo a pesquisa.

Na pergunta sobre a aprovação do trabalho do presidente, não sabem ou não responderam somam 4,1%, ante 5%.

Na avaliação do governo, 32,4% consideram a gestão ótima ou boa, ante 34%. A parcela que a classifica como ruim ou péssima foi de 45% para 42,9%. A avaliação regular foi de 20% para 23,6%. Não sabe ou não respondeu registra 1%, mesmo porcentual anterior.

Separadamente, 14,7% avaliam o governo como ótimo; 17,7%, bom; 5,8%, ruim; e 37,1%, péssimo.

A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com confiança de 95%. Registro no TSE: BR-04499/2026.

tse

Mato Grosso do Sul tem local de votação alterado para o segundo turno; confira

Em todo o Brasil, foram mais de 4.352 locais de votação alterados por reformas, acessibilidade e prevenção a chuvas, segundo o TSE

18/10/2026 16h45

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TSE orienta que população confira com antecedência se local de votação foi alterado

TSE orienta que população confira com antecedência se local de votação foi alterado Foto: Marcelo Victor/Correio do Estado

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A Justiça Eleitoral alterou o endereço de 4.352 seções eleitorais para a votação do segundo turno das eleições, que será realizado em 25 de outubro. Em Mato Grosso do Sul, das 7.284 seções existentes, houve alteração em apenas uma.

No Estado, a mudança atinge a seção 56, da Zona Eleitoral 16, em Maracaju, que conta com 70 eleitores.

No primeiro turno, em 4 de outubro, os eleitores votaram na Paróquia São Sebastião, no Núcleo/Assentamento Canta Galo. No segundo turno, a votação será na Sala Pedro Ferreira Corrêa, no Núcleo Projeto Canta Galo.

Conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no primeiro turno, nesta seção, foram registrados 26 votos para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 26 para o senador Flávio Bolsonaro (PL), 1 para Augusto Cury (Avante), 1 branco e 2 nulos, totalizando 56 votos e 14 abstenções.

Ainda segundo o TSE, as mudanças nos locais de votação ocorrem por motivos que vão desde reformas de última hora e melhorias de acessibilidade em prédios públicos até o impacto de fortes chuvas, que exigiram a transferência preventiva de locais danificados para instalações vizinhas e mais seguras.

Não foi especificado qual caso se encaixa na seção alterada em Maracaju.

O TSE ressalta que o número de seções alteradas é dinâmico e ainda pode haver novas mudanças, por isto, é importante consultar o local de votação antes de ir às urnas.

Além desta seção que foi alterada entre o primeiro e o segundo turno, o Tribuna Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) já havia alterado algumas localidades no primeiro turno, que serão mantidas para o dia 25 de outubro.

São elas:

Campo Grande

  • 35ª Zona Eleitoral

De: Escola Estadual Profª Alice Nunes Zampiere, Rua Constantinopla, s/n - Vila Almeida
Para: Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), na Avenida Dom Antônio Barbosa, nº 4.155, Santo Amaro

De: CRAS Vila Nasser, Rua Januário Barbosa, 366 - Vila Nasser
Para: EMEI Professora Adélia Leite Krawiec, Rua Santa Mônica, s/n, Santa Luzia

De: Mesquita Islâmica Luz da Fé, Avenida América, 657 - Vila Planalto
Para: Centro de Referência de Esporte e Cultura, Rua Onze de Outubro, nº 220, Cabreúva

  • 53ª Zona Eleitoral

De: Loja Maçônica Oriente Maracaju ,Avenida Calógeras, 1952 - Centro
Para: Senac Hub Academy, Rua Francisco Cândido Xavier, 75 - Centro

  • 54ª Zona Eleitoral

DE: Escola Municipal Major Aviador Y-Juca Pirama de Almeida e FACSUL, Campus Afonso Pena
Para: Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Rua Taquari, 831 – Santo Antônio

Terenos

  • 54ª Zona Eleitoral

De: Escola Municipal Rosa Idalina Braga Barboza, Rua Antônio João Valadares, 22 - Conjunto Antônio Valadares
Para: Escola Municipal Álvaro Lopes, Joaquim Farias de Albernaz, 151 - Vila Ferreira

Mato Grosso do Sul terá votação apenas para presidente, em disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro. Para o cargo de governador, a eleição foi decidida no primeiro turno, com a reeleição de Eduardo Riedel (PP), com 67,07% dos votos válidos.

Alteração de locais

A Justiça Eleitoral orienta que todos os eleitores chequem se os endereços de suas seções foram alterados.

A consulta aos locais de votação pode ser feita seguintes canais oficiais:

Em nota, o tribunal esclarece que o presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, solicitou aos tribunais regionais eleitorais (TREs) que orientem as respectivas zonas eleitorais a promoverem ampla divulgação sobre eventuais alterações em locais de votação, por meio dos canais de comunicação disponíveis, a fim de manter o eleitorado devidamente informado, além de evitar deslocamentos equivocados no dia da eleição.

Paralelamente, por meio de ofício, o corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, solicitou às corregedorias regionais que eventuais alterações nos locais de votação sejam precedidas de avaliação criteriosa de sua necessidade, consideradas as condições de funcionamento, segurança e acessibilidade dos espaços, bem como os possíveis impactos sobre o deslocamento do eleitorado.

Segundo o documento, as medidas visam evitar mudanças desnecessárias em curto intervalo de tempo, conferir maior previsibilidade ao eleitorado e favorecer o regular exercício do direito ao voto.

"A Justiça Eleitoral ressalta que as alterações não são decididas de forma centralizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A responsabilidade cabe a cada zona eleitoral, que conhece a realidade de seu município e avalia a infraestrutura disponível. O TSE esclarece ainda que a transferência de um local de votação para outro prédio não significa redução de seções ou prejuízo aos eleitores", diz a nota.

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