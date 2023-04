Em 12 legislaturas, Mato Grosso do Sul teve apenas 11 mulheres na Assembleia; Confira

Com a posse da professora Gleice Jane (PT), ocorrida nesta terça-feira (11), a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul passa a contar com três deputadas estaduais na atual legislatura, com Mara Caseiro (PSDB) e Lia Nogueira (PSDB) também ocupando uma cadeira na Casa.

Na história do Estado, apenas 11 mulheres já foram eleitas como deputadas estaduais ou tomaram posse por serem suplentes, ao longo de mais de 40 anos e 12 legislaturas, contando com a agora deputada Gleice Jane.

Apesar do eleitorado ser majoritariamente feminino, conforme dados do TSE, os homens ainda são a maioria dos eleitos para cargos políticos no Estado, assim como no País.

A 1º Legislatura estadual foi em 1979. No ano, dos 24 deputados, nenhum era mulher.

Na segunda legislatura, que teve início em 1983, também não foram eleitas mulheres.

As primeiras representantes femininas foram eleitas na terceira legislatura, em 1987, sendo Marilene Coimbra e Marilu Guimarães.

Durante os anos seguintes, sempre houve uma mulher na Casa de Leis, até 2019, quando, nas eleições de 2018, nenhuma mulher foi eleita. No entanto, na legislatura, em 2020, Mara Caseiro tomou posse na vaga deixada após a morte de Onevan de Matos, vítima de complicações da Covid-19.

Conheça as 11 representantes femininas que já foram eleitas pelo povo para atuar na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Marilene Coimbra

Marilene Coimbra (3ª e 4ª legislaturas)

Marilene Coimbra foi eleita em 1987 e doi deputada por dois mandatos, pelo PDS e PTB.

Ela nasceu em Campo Grande, em 24 de junho de 1948, e foi vereadora pela Capital antes de ser eleita deputada.

Estudou Letras e História e, quando se elegeu, cursava Direito, já atuando como professora.

Marilene também foi a primeira mulher a participar da Mesa Diretora, em 1993, sendo a terceira vice-presidente.

Marilu Guimarães

Marilu Guimarães (3ª legislatura)

Marilu Segatto Guimarães nasceu em 15 de outubro de 1951, em Campo Grande.

Graduada em Educação Física, Marilu foi apresentadora de programa televisivo antes de se tornar deputada estadual pelo PFL, em 1987.

Na carreira política também atuou como vice-prefeita da Capital e deputada federal por dois mandatos.

Celina Jallad

Celina Jallad (5ª, 6ª, 7ª e 8ª legislaturas)

Professora e empresária, Celina Martins Jallad nasceu em Campo Grande (MS) dia 11 de fevereiro de 1947.

Foi a primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), considerada a mais importante da Casa de Leis.

Também foi a primeira mulher no cargo de vice-presidente do Parlamento.

Durante oito anos, ela foi a única representante mulher da Assembleia sul-mato-grossense.

Celina Jallad morreu em novembro de 2011, vítima de um aneurisma da aorta abdominal.

Simone Tebet

Simone Tebet (7ª legislatura)

Simone Tebet nasceu em Três Lagoas em 22 de fevereiro de 1970.

Foi eleita deputada estadual em 2003. Formada em Direito, atuava como advogada, com especialização, mestrado e cursava doutorado quando se elegeu.

Também foi prefeita da sua cidade natal por dois mandatos, vice-governadora por Mato Grosso do Sul, senadora, sendo a primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e atualmente é ministra do Planejamento do governo Lula.



Bella Barros

Bella Barros (7ª legislatura)

Francisca Felisbela Barros nasceu em Itaporã no dia 19 de maio de 1957 e ocupou o cargo de deputada estadual por 11 meses na 7ª Legislatura, com a suplência pelo PDT.

Foi vereadora por Dourados de 1988 a 2004, antes de assumir o cargo na Assembleia Legislativa, em 2005.

Dione Hashioka

Dione Hashioka (8ª,9ª e 11ª Legislaturas)

Dione Marly Gandolfo Hashioka nasceu em Iacri (SP) em 23 de junho de 1957.

Começou o interesse pela política atuando pela administração da Prefeitura de Nova Andradina. Formada em Odontologia, dedicou-se aos serviços de saúde e assistência social na região.

Foi vice-presidente do Instituto Mulheres em Ação do Vale do Ivinhema e iniciou seu primeiro mandato como parlamentar estadual em 2006.

Presidiu a Comissão de Saúde da Alems e em seu segundo mandato ocupou o cargo como segunda vice-presidente da Casa de Leis.

Voltou a ocupar o cargo na 11ª Legislatura por um mês pela suplência.



Mara Caseiro

Mara Caseiro (9ª,10ª,11ª e 12ª Legislaturas)

Mara Elisa Navacchi Caseiro nasceu em 28 de setembro de 1964 em Umuarama (PR).

Formou-se em Odontologia e mudou para o interior de Mato Grosso do Sul atuando em Itaquiraí e também em Eldorado, cidade em que se elegeu a vereadora mais votada na história.

Tornou-se a primeira presidente mulher da Câmara de Vereadores e primeira mulher eleita para a Prefeitura de Eldorado, cargo que ocupou por oito anos.

Foi eleita deputada estadual em 2010 e se reelegeu em 2014. Foi diretora-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e preside o PSDB Mulher. Retornou à Casa de Leis na 11ª Legislatura pela suplência e se tornou a líder do Governo.

Foi a deputada estadual mais votada nas eleições de 2022.

Grazielle Machado

Grazielle Machado (10ª legislatura)

Grazielle Salgado Machado nasceu em 12 de dezembro de 1980, em Campo Grande.

Grazielle iniciou o caminho político sendo eleita vereadora da Capital por três vezes.

Empresária da Comunicação, formou-se em Publicidade e Propaganda e ocupou o cargo de deputada estadual por um mandato.

Antonieta Amorim

Antonieta Amorim (10ª legislatura)

Maria Antonieta Amorim dos Santos nasceu em 4 de maio de 1962 em Palmeira das Missões (RS). Aos 12 anos mudou-se para Campo Grande com os pais.

Ingressou no movimento estudantil e atuou como promotora cultural na Capital, após aprovação de concurso público ao cargo no município.

Durante oito anos em que foi primeira-dama de Campo Grande, trabalhou junto à assistência social quando candidatou-se para concorrer à vaga de deputada estadual.

Elegeu-se em 2015, participando da 10ª Legislatura.

Lia Nogueira

Lia Nogueira (12ª legislatura)

Maria Imaculada Nogueira nasceu em 08 de julho de 1974 em Dourados.

Lia Nogueira é formada em Jornalismo e em Direito pela Unigran.

Foi a segunda candidata mais votada nas eleições para o legislativo municipal de Dourados em 2020, se tornando vereadora pelo Partido Progressista (PP).

Em 2022, já filiada ao PSDB, foi eleita na primeira disputa em que concorreu a deputada estadual, com mais de 15 mil votos se tornando a décima mulher que entrou para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, como parlamentar da 12ª Legislatura.

Gleice Jane (Foto: Marcelo Victor)

Gleice Jane (12ª legislatura)

Gleice Jane é professora, sindicalista, feminista e é a primeira mulher do PT a assumir uma cadeira de deputada estadual na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems).

Ela iniciou sua militância no movimento estudantil em 2003, quando foi a primeira mulher a presidir o Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), na gestão 2003/2004.

Nesse mesmo período, foi diretora da União Estadual dos Estudantes de Mato Grosso do Sul (UEE/MS) e presidiu o maior sindicato de educação do município de Dourados.

Assumiu a vaga de deputada estadual deixada por Amarildo Cruz.