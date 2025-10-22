Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

ELEIÇÕES 2026

Em alta no Brasil, PT mira eleger 1 senador e 2 deputados em MS

Cúpula do partido no Estado se reuniu ontem em Brasília com o presidente nacional para alinhar estratégia eleitoral

Daniel Pedra

Daniel Pedra

22/10/2025 - 08h40
Com a progressiva melhora na aprovação nacional do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, desde julho deste ano, depois de sucessivas quedas, o PT de Mato Grosso do Sul já trabalha com a possibilidade de conseguir repetir nas eleições de 2026 o desempenho de 2022, quando elegeu dois deputados federais, e ainda fazer um senador da República.

Os planos da executiva estadual da legenda no Estado para o pleito do próximo ano foram apresentados ontem ao presidente nacional do PT, Edson Antonio da Silva, o Edinho, durante reunião na sede do diretório nacional da sigla em Brasília (DF), pelos deputados federais Vander Loubet, que é o presidente estadual, e Camila Jara e pelo deputado estadual Zeca do PT.

“O Zeca, a Camila e eu tivemos uma reunião ontem pela manhã com o Edinho, presidente nacional do PT, justamente para alinhar as questões relacionadas ao partido em Mato Grosso do Sul nas eleições de 2026”, afirmou Vander Loubet ao Correio do Estado.

CONFIANTE

O presidente estadual do PT disse a Edinho que o partido está seguro e confiante em que vai manter a eleição de dois deputados federais e tem grandes chances de voltar a ter um senador da República – o último foi Delcídio do Amaral.

“No momento, estamos construindo o projeto do PT com muita tranquilidade e paciência, o que não significa que estejamos parados”, avisou.

O deputado federal reforçou ao Correio do Estado que não vai tentar a reeleição e disputará uma vaga ao Senado, esperando ter como companheira de chapa a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB).

“O PT ainda trabalha com a perspectiva de que a ministra possa participar do projeto do PT estadual. Estamos buscando trazer a Simone para o nosso projeto, caso ela faça a opção de ficar em Mato Grosso do Sul”, comentou.

Ele ainda citou o nome do ex-deputado federal Fábio Trad (PT), que tem grandes chances de ser o candidato a governador do Estado.

“E, além disso, para nossa chapa de federal, eu vejo que minha saída da disputa pela reeleição estimula vários candidatos a entrar na briga pela vaga na Câmara dos Deputados”, analisou.

EX-DEPUTADOS

Vander Loubet informou que está dialogando para trazer de volta para a chapa do partido à Câmara dos Deputados os ex-deputados federais petistas Antonio Carlos Biffi e João Grandão.

“Já temos a Camila forte para a reeleição, temos o empresário Carlos Bernardo lá em Ponta Porã, devemos ter uma candidata em Três Lagoas, enfim, vejo que podemos ter uma chapa com condições de fazer os 240 mil votos necessários, pois fizemos 202 mil votos em 2022, para a gente eleger dois [deputados] federais”, assegurou.

O presidente do PT de Mato Grosso do Sul também falou para o presidente nacional do partido que faz parte dos planos buscar novos quadros não só para a legenda, como também para fortalecer as siglas aliadas do PV e do PCdoB na chapa, para agregar mais votos.

“Vejo que o cenário e a conjuntura são favoráveis, principalmente com o crescimento da aprovação do presidente Lula junto à população, que, além de ter se recuperado nas avaliações sobre o desempenho do governo, também está liderando as pesquisas de intenções de votos para a reeleição”, analisou.

Política

Arthur Lira rebate críticas de Renan a PL do IR aprovado na Câmara: 'politicagem e oportunismo'

Renan disse que o Senado faria emendas ao PL, diante do que classificou como "inconstitucionalidades"

21/10/2025 15h00

Arthur Lira

Arthur Lira Divulgação

O deputado Arthur Lira (PP-AL), que relatou na Câmara o projeto de lei (PL) que isenta do Imposto de Renda (IR) quem ganha até R$ 5 mil por mês, classificou como "politicagem e oportunismo" as críticas dirigidas a ele nesta terça-feira (21) pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator do texto no Senado.

"É lamentável que, por pura politicagem e oportunismo, sejam divulgados supostos fatos sem a devida fundamentação e transparência, com o único objetivo de confundir a opinião pública e tumultuar a tramitação de um tema de tamanha relevância para a população brasileira", diz Lira em uma nota encaminhada ao Broadcast pela sua assessoria de imprensa

Mais cedo, durante uma audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), Renan disse que o Senado faria emendas ao PL, diante do que classificou como "inconstitucionalidades" aprovadas pela Câmara. Ele afirmou que o texto não voltaria à Câmara, por ter se tornado um "instrumento de chantagem" nas mãos de Lira, e indicou que o projeto não seria mais fiscalmente neutro após as alterações feitas.

Na nota, o ex-presidente da Câmara afirma que a neutralidade fiscal foi o "princípio absoluto" que norteou a tramitação do PL "A elaboração do texto aprovado foi fruto de um intenso e produtivo diálogo com a equipe técnica do Ministério da Fazenda, proporcionando um projeto de Lei que alia justiça fiscal, rigor técnico e responsabilidade fiscal", diz Lira.

"As modificações incorporadas no projeto, construídas em conjunto com o Poder Executivo, foram pontuais e de caráter eminentemente técnico ou redacional, a fim de garantir maior clareza e segurança jurídica, preservando integralmente o núcleo da proposta original", continua a nota do parlamentar.

O deputado diz que tem o "firme compromisso" de garantir a promulgação da lei até o dia 31 de dezembro, para que ela entre em vigor no ano que vem. "Diante deste prazo inadiável, a criação de ruídos ou percalços infundados no processo legislativo é um risco que não podemos correr", afirma o parlamentar, que pede uma "análise serena e técnica" da matéria pelo Senado.

SOB NOVA DIREÇÃO

Republicanos em MS será de Dagoberto ou Beto e sigla não brigará pelo Senado

Os dois deputados federais vão esperar a janela partidária de março a abril de 2026 para saírem do ninho tucano

21/10/2025 08h20

Os deputados federais Dagoberto Nogueira e Beto Pereira vão trocar o PSDB pelo Republicanos

Os deputados federais Dagoberto Nogueira e Beto Pereira vão trocar o PSDB pelo Republicanos Montagem

Os deputados federais Dagoberto Nogueira e Beto Pereira, ambos do PSDB, devem migrar para o Republicanos na janela partidária de 2026, que será de março a abril, e um dos dois será o presidente estadual da legenda em Mato Grosso do Sul.

O Correio do Estado apurou que não está no plano de nenhum dos dois lançar candidato ao Senado Federal pelo Republicanos, pois já fecharam acordo que vão integrar o arco de aliança para reeleger o governador Eduardo Riedel (PP) e eleger o ex-governador Reinaldo Azambuja (PL) a senador da República.

Conforme informações obtidas pela reportagem, as negociações para que Dagoberto e Beto troquem o ninho tucano pelo Republicanos estão sendo feitas em Brasília (DF) diretamente com o presidente nacional da sigla, deputado federal Marcos Pereira (SP), e também envolveriam Riedel e Azambuja.

Portanto, independentemente de qual dos dois deputados federais assumir o comando do partido, o certo é que o Republicanos não terá candidatura própria ao Senado, formando apenas chapas para deputados estaduais e federais, tendo como prioridade, obviamente, as reeleições de Dagoberto e Beto Pereira.

Além disso, o partido ainda buscará três cadeiras na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) e uma delas será para a reeleição de Antonio Vaz, enquanto as outras duas serão dos outros escolhidos para compor a chapa.

Essa nova composição da executiva estadual do Republicanos exclui a possibilidade de que o ex-deputado estadual Capitão Contar (PRTB) possa ingressar na legenda para ser o candidato ao Senado Federal em 2026 pela legenda.

Possibilidade que foi aventada na sexta-feira quando Contar postou em suas redes sociais que esteve em São Paulo (SP), acompanhado pelo deputado estadual Antonio Vaz, para conversar com o deputado federal Marcos Pereira sobre o sobre o futuro de Mato Grosso do Sul e do Brasil.

“É essencial unir forças com partidos como o Republicanos, que tem em seus quadros pessoas como a senadora Damares, o governador Tarcísio e que acreditam na força da direita e no fortalecimento de candidaturas comprometidas em ajudar nosso país a ter um Congresso forte e justo”, escreveu.

Ele ainda postou que saiu da reunião “com a certeza de que de alguma forma estaremos juntos em uma grande missão para barrar o Lula 4”. “Seguimos firmes, com propósito e trabalho, para endireitar o Brasil”, concluiu.

A postagem já foi suficiente para levantar os boatos de que o ex-deputado estadual trocará o PRTB pelo Republicanos para concorrer ao Senado em 2026.

Entretanto, com as negociações avançadas para que Dagoberto e Beto migrem para o partido, praticamente eliminam as chances de o Capitão Contar disputar como candidato a senador da República.

O Correio do Estado ainda apurou que o ex-deputado estadual será bem-vindo ao Republicanos sob o comando de Dagoberto ou de Beto, porém, para concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados ou na Assembleia Legislativa, pois ao Senado o acordo de ambos é com Azambuja e quem mais o arco de aliança indicar.

No início deste mês, Contar adiantou ao Correio do Estado que teria alguns encontros em Brasília (DF) com as lideranças nacionais de quatro siglas.

“Nas próximas semanas, estarei me reunindo com os presidentes e lideranças partidárias nacionais do PL, Republicanos, PRTB e Novo para alinhar estratégias para as eleições de 2026”, disse, revelando que não estava descartada uma troca partidária.

*SAIBA

Deputados federais, estaduais e distritais terão um mês para trocar de partido sem risco de perder o mandato atual por infidelidade partidária. É a janela partidária que, pelo calendário, ocorre do início de março ao começo de abril. Além disso, quem for disputar as eleições precisa se filiar ao partido político e ser escolhido nas convenções das siglas, que serão entre 20 de julho e 5 de agosto de 2026.

