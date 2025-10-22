Em alta no Brasil, PT mira eleger 1 senador e 2 deputados em MS

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Com a progressiva melhora na aprovação nacional do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, desde julho deste ano, depois de sucessivas quedas, o PT de Mato Grosso do Sul já trabalha com a possibilidade de conseguir repetir nas eleições de 2026 o desempenho de 2022, quando elegeu dois deputados federais, e ainda fazer um senador da República.

Os planos da executiva estadual da legenda no Estado para o pleito do próximo ano foram apresentados ontem ao presidente nacional do PT, Edson Antonio da Silva, o Edinho, durante reunião na sede do diretório nacional da sigla em Brasília (DF), pelos deputados federais Vander Loubet, que é o presidente estadual, e Camila Jara e pelo deputado estadual Zeca do PT.

“O Zeca, a Camila e eu tivemos uma reunião ontem pela manhã com o Edinho, presidente nacional do PT, justamente para alinhar as questões relacionadas ao partido em Mato Grosso do Sul nas eleições de 2026”, afirmou Vander Loubet ao Correio do Estado.

CONFIANTE

O presidente estadual do PT disse a Edinho que o partido está seguro e confiante em que vai manter a eleição de dois deputados federais e tem grandes chances de voltar a ter um senador da República – o último foi Delcídio do Amaral.

“No momento, estamos construindo o projeto do PT com muita tranquilidade e paciência, o que não significa que estejamos parados”, avisou.

O deputado federal reforçou ao Correio do Estado que não vai tentar a reeleição e disputará uma vaga ao Senado, esperando ter como companheira de chapa a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB).

“O PT ainda trabalha com a perspectiva de que a ministra possa participar do projeto do PT estadual. Estamos buscando trazer a Simone para o nosso projeto, caso ela faça a opção de ficar em Mato Grosso do Sul”, comentou.

Ele ainda citou o nome do ex-deputado federal Fábio Trad (PT), que tem grandes chances de ser o candidato a governador do Estado.

“E, além disso, para nossa chapa de federal, eu vejo que minha saída da disputa pela reeleição estimula vários candidatos a entrar na briga pela vaga na Câmara dos Deputados”, analisou.

EX-DEPUTADOS

Vander Loubet informou que está dialogando para trazer de volta para a chapa do partido à Câmara dos Deputados os ex-deputados federais petistas Antonio Carlos Biffi e João Grandão.

“Já temos a Camila forte para a reeleição, temos o empresário Carlos Bernardo lá em Ponta Porã, devemos ter uma candidata em Três Lagoas, enfim, vejo que podemos ter uma chapa com condições de fazer os 240 mil votos necessários, pois fizemos 202 mil votos em 2022, para a gente eleger dois [deputados] federais”, assegurou.

O presidente do PT de Mato Grosso do Sul também falou para o presidente nacional do partido que faz parte dos planos buscar novos quadros não só para a legenda, como também para fortalecer as siglas aliadas do PV e do PCdoB na chapa, para agregar mais votos.

“Vejo que o cenário e a conjuntura são favoráveis, principalmente com o crescimento da aprovação do presidente Lula junto à população, que, além de ter se recuperado nas avaliações sobre o desempenho do governo, também está liderando as pesquisas de intenções de votos para a reeleição”, analisou.