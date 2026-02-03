Em ano eleitoral, Riedel comemora parceria com presidente Lula

Riedel ressaltou o papel da bancada federal sul-mato-grossense, apontada pelo jornal Valor Econômico como a que mais destinou recursos de emendas para projetos estruturantes no Brasil - Marcelo Victor

Em um discurso de tom pacificador, destoando do clima de polarização que marca boa parte do País, o governador Eduardo Riedel (PSDB) abriu, nesta terça-feira (3), os trabalhos legislativos na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul destacando a parceria institucional entre o governo estadual e o governo federal, comandado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mesmo estando em campos políticos opostos.

Logo no início da fala, Riedel ressaltou o papel da bancada federal sul-mato-grossense, apontada pelo jornal Valor Econômico como a que mais destinou recursos de emendas para projetos estruturantes no Brasil. Segundo o governador, a atuação conjunta dos parlamentares tem garantido investimentos importantes, especialmente nos municípios, sem personalismo ou disputa por protagonismo político.

“O desprendimento da nossa bancada federal se expressa na convergência de investimentos que atendem às demandas do Estado e do nosso povo”, afirmou, ao destacar a maturidade institucional da representação de Mato Grosso do Sul em Brasília.

Durante o discurso, o governador fez questão de reconhecer publicamente a parceria com o governo federal. “Mesmo sendo o presidente Lula um opositor ao meu campo político, soubemos superar diferenças para construir uma relação franca, respeitosa e republicana, sempre guiada pelo interesse público”, declarou.

Riedel afirmou que essa articulação tem contribuído para resultados expressivos no Estado. Entre os indicadores citados, destacou o crescimento de 85% nas exportações, a menor taxa de pobreza do País e a liderança nacional em mobilidade social, ranking que mede a capacidade de ascensão econômica da população.

Na área fiscal, o governador reforçou que Mato Grosso do Sul conseguiu reduzir a carga tributária geral em 10% sem aumentar impostos, mantendo a menor alíquota modal do Brasil e um dos maiores níveis de investimento público entre os estados.

Na educação, os números apresentados foram usados como “carro chefe” da gestão. Riedel destacou que o Estado paga hoje o maior salário do Brasil para professores concursados da rede estadual e que o salário dos docentes convocados já supera o vencimento de professores efetivos em 22 estados.

Segundo ele, mais de 80% das escolas estaduais passaram por reformas e modernização, e até o fim do ano toda a rede estará conectada por infovias. Atualmente, 62% das escolas funcionam em regime de tempo integral, com ao menos uma unidade desse modelo em cada um dos 79 municípios.

Outro dado enfatizado foi o avanço no ensino técnico: atualmente, 45% dos alunos da Rede Estadual de Ensino (REE) cursam formação técnica, enquanto mais de 80 mil estudantes têm acesso ao inglês funcional. Como reflexo, a taxa de reprovação caiu de 11,2% para 5,3%, e o abandono escolar despencou de 1,3% para 0,09% entre 2023 e 2025.

Riedel também destacou que Mato Grosso do Sul é o segundo estado que mais avançou na alfabetização na idade certa e que os índices de aprovação na rede estadual ultrapassam 92%, o melhor desempenho já registrado.

Por fim, o governador afirmou que os resultados são fruto de um ambiente político de diálogo entre os poderes e instituições. “A convergência de propósitos em nosso Estado é muito maior do que as divergências políticas. Esse clima de pacificação nos livrou das penalidades da polarização extrema e nos permitiu avançar”, concluiu.

