Em áudio vazado, presidente do partido de Pablo Marçal afirma ter relação com o PCC

O presidente do PRTB, partido do candidato à prefeitura da capital paulista Pablo Marçal, afirmou a Thiago Brunelo, filho de um dos fundadores do partido, que mantém ligações com integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC), a maior facção criminosa do Brasil.

O diálogo foi feito em fevereiro deste ano e aconteceu na época para debater sobre uma disputa presidencial no partido, logo depois que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) precisou decretar intervenção na sigla. Este determinado encontro aconteceu à pedido de Leonardo, a fim de mostrar influência diante das autoridades do PRTB, do qual foi eleito líder em 25 de fevereiro deste ano.

No começo do áudio, ele cita Francisco Antonio Cesário da Silva, conhecido como Piauí e ex-chefe do PCC em Paraisópolis, favela na capital paulista, como um aliado de seu motorista. "Ele nunca mexeu com política. Hoje ligaram para o menino, né, lá dentro da cadeia e falaram: ‘Estou trabalhando pro Avalanche de motorista’", disse Leonardo.

Posteriormente, ele ainda afirma ter sido o principal responsável pela soltura de outro chefe da facção, o André do Rap, do qual foi posto em liberdade em 2020, após decisão controversa do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Eu sou o cara que soltou o André [do Rap]. A turma não sei se vai te contar isso. Esse é o meu trabalho, entendeu? A próxima, agora, a gente vai botar um lugar acima dele. Esse é o meu dia a dia [...] Eu faço um trabalho bem discreto", disse Avalanche.

A veracidade do áudio foi confirmada por cinco pessoas, duas que participaram deste diálogo e outras três que têm relação com Leonardo. A Folha, veículo que conseguiu acesso ao áudio, entrou em contato com o presidente do PRTB para saber seu posicionamento diante do vazamento e, em resposta, ele afirmou não ter conhecimento do acontecido, além de dizer que essa não seria sua voz.

"Não sei de quem são essas vozes, hoje com essas tecnologias artificiais esse tipo de pessoas pode criar vários conteúdos e dá [sic] vida a isso”. Ele ainda reforçou que não conhece nenhum André e que teria sido alvo de fake news. "Meu Deus, que loucura é essa de André…como assim nunca nem vi [...] Não tenho motorista…sem lógica motorista ser voz de chefe…kk terceira fake news", escreveu à reportagem.

Thiago Brunelo, o outro envolvido na conversa, não retornou. A assessoria de Pablo Marçal também foi contatada, mas não quis se manifestar sobre o caso.

Saiba

Hoje, há 10 candidatos ao executivo municipal de São Paulo, do qual, segundo as pesquisas, Pablo Marçal aparece em terceiro dentre as maiores intenções de voto, atrás de Boulos e do atual prefeito da capital paulista Ricardo Nunes. Os candidatos são:

Altino Prazeres (PSTU)

Bebetto Haddad (DC)

Guilherme Boulos (PSOL)

João Pimenta (PCO)

José Luiz Datena (PSDB)

Marina Helena (Novo)

Pablo Marçal (PRTB)

Ricardo Nunes (MDB)

Ricardo Senese (UP)

Tabata Amaral (PSB)

*Com informações da Folhapress