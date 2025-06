Em Brasília, Caravina diz que fica no PSDB se for mantido apoio à reeleição de Riedel

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O deputado estadual tucano Pedro Arlei Caravina afirmou hoje (5), em Brasília (DF), durante a Convenção Nacional do PSDB, que fica no partido desde que fusão com o Podemos garanta que a “nova legenda” apoie a reeleição do governador Eduardo Riedel, mesmo com possível debandada dos filiados com cargos eletivos com uma liberação atemporal para mudança partidária.

A diminuição do partido no Estado é dada como certa com a fusão, já que existe a possibilidade de os três deputados federais, os seis deputados estaduais, mais de 300 vereadores no Estado e 45 prefeitos deixarem a legenda, além do próprio governador Eduardo Riedel, que está conversando com lideranças do Partido Progressistas (PP) e o presidente estadual da legenda, o ex-governador Reinaldo Azambuja, que teve conversas com o Partido Liberal (PL).

Caravina conversou com o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, sobre este tema na Convenção e defendeu que as duas siglas abram uma janela partidária após fechar o acordo para que os atuais integrantes com cargos eletivos migrem sem correr o risco de perderem seus mandatos.

Ele destacou que “naturalmente, vai diminuir. O PSDB é o maior partido do estado Mato Grosso do Sul e é o maior o time do PSDB a nível Brasil, o pessoal fala que é uma ilha comparado ao restante do país, então, naturalmente o partido tende a diminuir, mas não quer dizer que ele não pode se reinventar e novamente se reconstruir".

"O partido não vai ficar no tamanho que ele tá hoje: O PSDB tem 6 deputados estaduais, tem 3 deputados federais, tem quase 50 prefeitos tem mais de 300 vereadores. Vai haver uma dispersão é natural, principalmente se abrir a janela, mas o partido tem condições de ficar ainda um partido consistente em Mato Grosso do Sul desde que se reorganize, desde que se monte uma liderança no partido pra poder fazer essa reorganização", analisou.

O deputado estadual enfatizou que é favorável que realmente se dê a liberdade da mudança partidária. “Não adianta, a gente ouve comentários com relação à incorporação que não seria permitido a saída do partido, mas não adianta você em um ano pré-eleição, segurar integrantes agora. Pra que esperar chegar em abril do ano que vem (quando a legislação eleitoral permite a troca de legenda) e eles sairem para outras agremiações. Aí pior ainda, porque não dá tempo de você reorganizar as chapas pro ano que vem, então se tiver que deixar o partido que seja agora e que dê tempo para novas lideranças, também, poderem vir. Deve, sim, abrir a janela pra que no partido fique efetivamente quem quer ficar nele. Defendo que os dois partidos abram a janela, tanto Podemos quanto o PSDB", falou.

Embora afirme que o partido deve diminuir no Estado, Caravina ressaltou que “a construção partidária passa pela vontade de quem vai ficar nele, então, não adianta você protelar isso (janela partidária)para o ano que vem pra ser pego de surpreso depois com mudanças pra outras legendas de membros atuais”, disse.

Ele lembrou que foi prefeito pelo PSDB e hoje é deputado esradual do PSDB. "Gosto do partido, já manifestei em Mato Grosso do Sul que tenho interesse permanecer partido, desde que o partido tenha uma diretriz daqui para frente de organização, que seja competitivo para as próximas eleições. A gente tem que pensar também nas eleições locais, tanto para deputado estadual quanto a deputado federal. Então, precisa ver de que forma que o partido vai se reorganizar”, argumentou.

Mesmo com esses parâmetros, o deputado estadual destacou que só fica na legenda se o PSDB-Podemos “seja um dos partidos que vai estar dentro do escopo da reeleição do governador Riedel". "Tenho pretensão de ficar, desde que esse partido esteja dentro do arco de aliança, dentro das pretensões de fazer parte do arco de aliança da reeleição do governador Riedel”, declarou, explicando que já conversou com Riedel e o ex-governador Reinaldo Azambuja, presidente estadual do PSDB sobre esta possibilidade e que contribuiu para o fortalecimento do Podemos no Estado.

