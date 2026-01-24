Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Em busca de holofotes, direita de MS se junta à caminhada de Nikolas

Três deputados do PL e um pré-candidato a senador pelo partido estão participando da Caminhada pela Liberdade

Daniel Pedra

Daniel Pedra

24/01/2026 - 08h20
De olho no holofote nacional que conquistou a caminhada do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) em defesa da anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aos demais presos pela tentativa de golpe do 8 de Janeiro de 2023, três parlamentares e um pré-candidato a senador da direita de Mato Grosso do Sul aderiram à manifestação na reta final do movimento.

O primeiro a aderir ao ato político, que começou pela cidade de Paracatu (MG) na segunda-feira e termina neste domingo em Brasília (DF), percorrendo 240 km pela rodovia federal BR-040, foi o deputado estadual João Henrique Catan (PL), na terça-feira passada, enquanto o segundo foi o deputado federal Marcos Pollon (PL), na quinta-feira, ambos pré-candidatos a governador.

Já na sexta-feira, foram as vezes do deputado federal Rodolfo Nogueira (PL), que vai tentar a reeleição no pleito deste ano, e do ex-deputado estadual Capitão Contar, pré-candidato do PL a senador da República, que seguem exemplos de diversos outros parlamentares de direita de todo o Brasil que atuam nos poderes legislativos estaduais e municipais, bem como de influenciadores e religiosos.

O principal nome a aderir, na terça-feira, foi o ex-vereador Carlos Bolsonaro. Nas redes sociais, ele agradeceu pelo gesto de “consideração e sensibilidade” demonstrado ao seu pai e aos condenados nos atos golpistas do 8 de Janeiro de 2023.

“Desde os mais humildes que caminham ao nosso lado, até aqueles que deixam uma mensagem, um abraço ou uma palavra de apoio. Cada gesto importa, cada demonstração de solidariedade fortalece”, escreveu o filho do ex-presidente.

Recém-operado e com problemas de locomoção, o senador Magno Malta (PL-ES) também participa da iniciativa. Ele chegou à caminhada de bengalas e, ao longo do percurso, está sendo levado pelos bolsonaristas em uma cadeira de rodas.

“Eu, como deputado federal, com outros deputados e senadores, fico com o mesmo sentimento de vocês diante das prisões injustas do 8 de Janeiro, e a própria prisão do ex-presidente Bolsonaro, em relação a esse governo e ao Supremo Tribunal Federal. Eu tenho orado para que Deus me desse uma ideia sobre o que fazer, vim pensando e chegou o dia. Por isso, decidi caminhar até Brasília em um ato simbólico para poder trazer luz a todos os fatos que estão acontecendo”, disse Nikolas.

REDES SOCIAIS

Em nota divulgada nas redes sociais, a executiva nacional do PL apoiou a iniciativa. “É preciso agir com coragem, posição e determinação, porque a gente não foge quando a liberdade está em jogo. Vamos juntos em defesa da democracia de verdade: aquela que respeita o povo, a Constituição e o direito de pensar diferente. Bolsonaro livre, Brasil livre”, escreveu na legenda.

Também por meio de nota publicada em sua conta na rede social Instagram, o ex-governador Reinaldo Azambuja, presidente do PL de Mato Grosso do Sul e pré-candidato a senador da República pela sigla, elogiou a iniciativa. “A coragem de um abriu o caminho para que muitos seguissem juntos”, escreveu.

Outro que também usou as redes sociais para enaltecer o movimento foi o deputado estadual Coronel David (PL), que divulgou um vídeo rebatendo de forma direta as declarações do pré-candidato do PT ao governo de Mato Grosso do Sul, Fábio Trad, que classificou como “patética” a caminhada realizada por Nikolas.

No vídeo, Coronel David enaltece a iniciativa e desmonta a crítica feita por Fábio Trad, afirmando que o comentário revela distanciamento da realidade e desprezo pela política feita à população.

“Patético é achar que política se faz longe das pessoas. Patético não é caminhar com o povo. Patético é desprezar a rua, é achar que política se faz só em gabinete, longe de quem vive os problemas reais do País”, afirmou.

Ele destacou ainda que Nikolas Ferreira optou por uma agenda simples, sem eventos fechados ou encenações, priorizando o contato direto com as pessoas. “Quem tem respaldo popular vai à rua. Quem perdeu essa conexão reage com deboche”, disse em outro trecho do vídeo.

DEMAIS REPERCUSSÕES

O ex-deputado estadual Capitão Contar escreveu nas suas redes sociais que “estar ao lado de tantas pessoas unidas pelo mesmo desejo de Justiça e liberdade renova as nossas forças”.

“É a prova de que o resgate do nosso Brasil é possível!”, assegurou. Ele ainda completou que “essa garra e determinação são o combustível para o que vem pela frente”.

“Esta caminhada até Brasília é apenas o começo de uma jornada incansável pelo nosso País. Vamos juntos, Mato Grosso do Sul! Acorda, Brasil”, postou.

Capitão Contar também escreveu que, a cada trecho percorrido, mais apoiadores se unem à causa. “É a determinação de brasileiros que dão voz aqueles que sofrem com as injustiças, as perseguições e os abusos de poder. Cheguei para me juntar a esse grupo que não se cala diante do que está acontecendo no nosso País. Esse é apenas o começo. É pela nossa liberdade, pelo futuro do Brasil e pelos sul-mato-grossenses!”, concluiu.

Já o deputado federal Rodolfo Nogueira destacou a atuação de Nikolas Ferreira como uma das principais vozes do movimento conservador no País.

Em discurso, ele afirmou que o parlamentar “acendeu os corações” de seus apoiadores e simboliza esperança para o Brasil, utilizando a expressão “voz que clama no deserto” para descrever sua trajetória política e mobilizadora.

“Estamos juntos pelo Brasil, pelos nossos filhos, pelo nosso futuro. O presente pode ser deles, mas o futuro é nosso”, afirmou o parlamentar, reforçando a união do grupo e que a Caminhada pela Liberdade integra uma série de atos organizados por parlamentares e apoiadores alinhados ao ex-presidente Bolsonaro para manter a mobilização política da base conservadora em todo o País.

ANIVERSÁRIO

O deputado federal Marcos Pollon foi recebido com “parabéns para você”, cantado pelos apoiadores e lideranças, pois o seu aniversário foi na segunda-feira. Ele justificou que demorou para se juntar à caminhada porque no meio do trajeto de Mato Grosso do Sul até Goiás teve pane no veículo.

O parlamentar levou alguns apoiadores que queriam participar após convocação de Nikolas Ferreira nas redes sociais, como o vereador Raul (PL), de Chapadão do Sul, e o influencer Charles Gama. “Quero conclamar a todos para estarem em Brasília no domingo, quando teremos uma grande manifestação”, declarou.

Primeiro parlamentar de Mato Grosso do Sul a fazer parte da caminhada, o deputado estadual João Henrique Catan também convocou a população para um ato de domingo em Brasília.

“Vou postando e convidando todos vocês a acompanharem esse movimento, mostrando como estamos sendo recebidos pelas pessoas nas rodovias e nas cidades”, declarou.

Política

PSOL lança pré-candidaturas ao Senado e Governo de MS

Lucien Rezende disputa Governo do Estado enquanto Beto do Movimento disputa o Senado

23/01/2026 13h45

Lucien Rezende (à esquerda) e Beto do Movimento

Lucien Rezende (à esquerda) e Beto do Movimento Foto: Divulgação

O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) lança oficialmente, neste domingo (25), as pré-candidaturas de Lucien Rezende ao Governo de Mato Grosso do Sul e de Jonas Carlos da Conceição, conhecido como "Beto do Movimento Popular", candidato ao Senado, ato que será realizado no Acampamento Zumbi dos Palmares, no Assentamento Estrela, em Campo Grande.

Para o pleito deste ano, o partido aposta em um discurso alinhado às pautas sociais e afirma que as candidaturas surgem como resposta ao que classifica como falta de representação popular no Estado e no Congresso Nacional.

Pré-candidato ao Governo, Lucien Rezende afirmou que a proposta do PSOL é construir uma alternativa política voltada às pessoas que, segundo ele, são historicamente deixadas à margem pelo grupo que ocupa o poder em Mato Grosso do Sul.

"Sabemos que será um grande desafio, mas estamos colocando o nosso coração nessa empreitada, ouvindo as pessoas e construindo uma candidatura baseada no que a população realmente precisa", declarou.

Lucien também reforçou a identidade ideológica do partido e disse que a legenda é de esquerda, forjada nas ruas e nos movimentos sociais, e que levará essa mensagem aos eleitores.

Para o Senado, o partido lançou Beto do Movimento, que destacou a necessidade de uma representação comprometida com os trabalhadores e os setores populares. Segundo ele, Mato Grosso do Sul "está mal representado em Brasília" e carece de senadores que entendam a real necessidade da população.

De acordo com Beto, a prioridade da candidatura será debater e aprovar leis que garantam direitos aos trabalhadores rurais e urbanos, além de ampliar benefícios para quem mais precisa.

Além das pré-candidaturas ao Governo e ao Senado, o PSOL pretende construir chapas competitivas para deputado estadual e deputado federal em Mato Grosso do Sul. Na disputa presidencial, o partido confirmou apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Quem são?

Lucien Rezende é pequeno produtor rural, foi secretário de Desenvolvimento de Ribas do Rio Pardo, atual presidente estadual do PSOL. Beto do Movimento é coordenador nacional do Movimento Popular de Luta, presidente da Associação de Produtores da Agricultura Familiar e assentado em Sidrolândia.

Serviço

O lançamento das candidaturas ocorre às 10h, no Acampamento Zumbi dos Palmares, localizado no Assentamento Estrela, às margens da BR-262, no km 305, saída para Três Lagoas.

INTERIOR

'Mais Louco do Brasil' rasga projeto e desiste de subir o próprio salário

Além de desistir de sua reposição, Juliano Ferro (PL) afirma também que irá aumentar o salário dos funcionários e professores

23/01/2026 13h00

rojeto de aumento do próprio salário deveria ser votado ontem (22), em sessão marcada para 18h, junto com outras quatro propostas

rojeto de aumento do próprio salário deveria ser votado ontem (22), em sessão marcada para 18h, junto com outras quatro propostas Reprodução/Redes Sociais

Através das redes sociais, o autointitulado "Prefeito Mais Louco do Brasil", Juliano Ferro (do Partido Liberal), usou o instagram na manhã desta sexta-feira (23) para vir à público rasgar o projeto que seria apreciado em sessão extra na Câmara Municipal, simbolizando que estaria "desistindo" de subir o próprio salário. 

Nas palavras, o prefeito de Ivinhema, no interior do Estado, afirma que não irá aguentar "vagabundo com o nome meu na boca", rasgando em seguida a proposta de aumento do próprio salário e do valor pago a secretários municipais e chefe de gabinete.

O chefe do executivo publicou um primeiro vídeo, ainda ontem, dizendo que estava parando a própria refeição para esclarecer e "se defender" dos ataques que estaria sofrendo por parte da imprensa sul-mato-grossense, já que estava marcada para a quinta-feira (22) a sessão extra para aumentar o próprio salário

De acordo com Juliano, enquanto prefeito de Ivinhema, ele receberia aproximadamente 19 mil reais para pegar R$14 mil em valores líquidos mensais. 

"É um barulho de imprensa em cima da gente... Estou rasgando esse projeto, que eu já trabalhei 4 anos ganhando R$19.000 e não 19 mil que vai deixar mais pobre, mais rico e vou para cima. Eu não vou ficar aguentando vagabundo com o nome meu na boca aí, site velho sem vergonha querendo crescer.", comenta. 

Em complemento, após rasgar o projeto diante das câmeras ele afirma que "agora eu que não quero mais aumento", dizendo abrir mão inclusive do que seria a sua reposição salarial.

"E eu vou trabalhar mais esse resto deste mandado, desses três anos, com esse salário que pra mim é injusto. Porque se aumenta, passam dois dias e a justiça não deixa você aumentar. Aí a mídia pau em cima. Você pede reajuste é o maior inferno, é nego ligando para vereador. Então, eu entrei na política e vou me virar, vou vender carro, vou fazer sorteio, bora pra cima ganhar comissão", complementou. 

Além de desistir de sua reposição, diante disso, Juliano afirma também que irá aumentar o salário dos funcionários e professores, por exemplo. 

"Porque em 16 anos dentro de Ivinhema deram 24% de aumento. Esse ano, meu  5º ano de mandato, eu já passei de 40% de aumento para o funcionário público, valorizando a classe de trabalhadores... só que o meu, a gente não pode aumentar, não pode dar reajuste nem nada". 

Esse projeto de aumento do próprio salário deveria ser votado ontem, em sessão marcada para 18h, junto com outras quatro propostas, que pretendiam autorizar, por exemplo: 

  • Abertura de crédito adicional especial
  • Concessão de contribuição financeira a Sociedade Esportiva Recreativa Ivinhema
  • Contratação de Operação de Crédito do Programa Fundo de Investimento em Infraestrutura Social (FIIS),
  • Concessão de auxílio financeiro para a Mitra Diocesana de Naviraí, da Paróquia São Paulo Apóstolo de Ivinhema, para a 5ª edição da Corrida e Caminhada do Padroeiro. 

Entenda

Vale lembrar que, ainda no ano passado, após decisão judicial determinar que o subsídio de Juliano Ferro deveria cair de 35 para quase 20 mil reais, o prefeito de Ivinhema chegou a anunciar um ajuste para R$25.025,00. 

Por meio de suas redes sociais, o prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro (PSDB), conhecido como o "Mais louco do Brasil" chegou a tratar sobre o "facão" na prefeitura de Ivinhema, apontando essa redução de dez mil reais do próprio salário, mais a redução de 15% para os secretários, com vencimentos que saíram de R$12,8 mil para pouco mais de R$10 mil.

A primeira liminar teria sido concedida através do juiz da 1ª Vara de Ivinhema, Rodrigo Barbosa Sanches, mantida posteriormente pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, bem como pelo presidente do TJMS na ocasião, desembargador Dorival Renato Pavan. 

Ainda assim, mesmo com as determinações, o prefeito teria decidido pelo ajuste acima do limite estabelecido pela Justiça por conta própria. 

Agora, Juliano Ferro (PSDB) cita que seguirá "ganhando pouco" mas "trabalhando dobrado", proferindo insultos à imprensa, a quem chama de "peste", "nêgo vagabundo", "praga" e classifica como "tudo safado", dizendo que pretende "ir para cima e chegar onde nem imaginam" 

"E se prepara, que a hora que eu chegar, a corda vai estalar. Essa mamata de imprensa, mamata de nego, ficar aí recebendo mídia aqui, ali, pra atacar... um dia eu vou derrubar, pode gravar bem.

Vou ser o maior pesadelo de vocês, 'camboio' de peste, de vagabundo, que explora em cima do meu nome e quer ganhar mídia em cima, que vem falando mal de mim e todas as pessoas que me beiram, um dia eu vou chegar, e aí vocês vão sentir o peso dessa mão, e não quero mais salário não, agora, não quero mais aumento de salário, para cima", concluiu.

 

