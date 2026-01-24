Em busca de holofotes, direita de MS se junta à caminhada de Nikolas

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

De olho no holofote nacional que conquistou a caminhada do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) em defesa da anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aos demais presos pela tentativa de golpe do 8 de Janeiro de 2023, três parlamentares e um pré-candidato a senador da direita de Mato Grosso do Sul aderiram à manifestação na reta final do movimento.

O primeiro a aderir ao ato político, que começou pela cidade de Paracatu (MG) na segunda-feira e termina neste domingo em Brasília (DF), percorrendo 240 km pela rodovia federal BR-040, foi o deputado estadual João Henrique Catan (PL), na terça-feira passada, enquanto o segundo foi o deputado federal Marcos Pollon (PL), na quinta-feira, ambos pré-candidatos a governador.

Já na sexta-feira, foram as vezes do deputado federal Rodolfo Nogueira (PL), que vai tentar a reeleição no pleito deste ano, e do ex-deputado estadual Capitão Contar, pré-candidato do PL a senador da República, que seguem exemplos de diversos outros parlamentares de direita de todo o Brasil que atuam nos poderes legislativos estaduais e municipais, bem como de influenciadores e religiosos.

O principal nome a aderir, na terça-feira, foi o ex-vereador Carlos Bolsonaro. Nas redes sociais, ele agradeceu pelo gesto de “consideração e sensibilidade” demonstrado ao seu pai e aos condenados nos atos golpistas do 8 de Janeiro de 2023.

“Desde os mais humildes que caminham ao nosso lado, até aqueles que deixam uma mensagem, um abraço ou uma palavra de apoio. Cada gesto importa, cada demonstração de solidariedade fortalece”, escreveu o filho do ex-presidente.

Recém-operado e com problemas de locomoção, o senador Magno Malta (PL-ES) também participa da iniciativa. Ele chegou à caminhada de bengalas e, ao longo do percurso, está sendo levado pelos bolsonaristas em uma cadeira de rodas.

“Eu, como deputado federal, com outros deputados e senadores, fico com o mesmo sentimento de vocês diante das prisões injustas do 8 de Janeiro, e a própria prisão do ex-presidente Bolsonaro, em relação a esse governo e ao Supremo Tribunal Federal. Eu tenho orado para que Deus me desse uma ideia sobre o que fazer, vim pensando e chegou o dia. Por isso, decidi caminhar até Brasília em um ato simbólico para poder trazer luz a todos os fatos que estão acontecendo”, disse Nikolas.

REDES SOCIAIS

Em nota divulgada nas redes sociais, a executiva nacional do PL apoiou a iniciativa. “É preciso agir com coragem, posição e determinação, porque a gente não foge quando a liberdade está em jogo. Vamos juntos em defesa da democracia de verdade: aquela que respeita o povo, a Constituição e o direito de pensar diferente. Bolsonaro livre, Brasil livre”, escreveu na legenda.

Também por meio de nota publicada em sua conta na rede social Instagram, o ex-governador Reinaldo Azambuja, presidente do PL de Mato Grosso do Sul e pré-candidato a senador da República pela sigla, elogiou a iniciativa. “A coragem de um abriu o caminho para que muitos seguissem juntos”, escreveu.

Outro que também usou as redes sociais para enaltecer o movimento foi o deputado estadual Coronel David (PL), que divulgou um vídeo rebatendo de forma direta as declarações do pré-candidato do PT ao governo de Mato Grosso do Sul, Fábio Trad, que classificou como “patética” a caminhada realizada por Nikolas.

No vídeo, Coronel David enaltece a iniciativa e desmonta a crítica feita por Fábio Trad, afirmando que o comentário revela distanciamento da realidade e desprezo pela política feita à população.

“Patético é achar que política se faz longe das pessoas. Patético não é caminhar com o povo. Patético é desprezar a rua, é achar que política se faz só em gabinete, longe de quem vive os problemas reais do País”, afirmou.

Ele destacou ainda que Nikolas Ferreira optou por uma agenda simples, sem eventos fechados ou encenações, priorizando o contato direto com as pessoas. “Quem tem respaldo popular vai à rua. Quem perdeu essa conexão reage com deboche”, disse em outro trecho do vídeo.

DEMAIS REPERCUSSÕES

O ex-deputado estadual Capitão Contar escreveu nas suas redes sociais que “estar ao lado de tantas pessoas unidas pelo mesmo desejo de Justiça e liberdade renova as nossas forças”.

“É a prova de que o resgate do nosso Brasil é possível!”, assegurou. Ele ainda completou que “essa garra e determinação são o combustível para o que vem pela frente”.

“Esta caminhada até Brasília é apenas o começo de uma jornada incansável pelo nosso País. Vamos juntos, Mato Grosso do Sul! Acorda, Brasil”, postou.

Capitão Contar também escreveu que, a cada trecho percorrido, mais apoiadores se unem à causa. “É a determinação de brasileiros que dão voz aqueles que sofrem com as injustiças, as perseguições e os abusos de poder. Cheguei para me juntar a esse grupo que não se cala diante do que está acontecendo no nosso País. Esse é apenas o começo. É pela nossa liberdade, pelo futuro do Brasil e pelos sul-mato-grossenses!”, concluiu.

Já o deputado federal Rodolfo Nogueira destacou a atuação de Nikolas Ferreira como uma das principais vozes do movimento conservador no País.

Em discurso, ele afirmou que o parlamentar “acendeu os corações” de seus apoiadores e simboliza esperança para o Brasil, utilizando a expressão “voz que clama no deserto” para descrever sua trajetória política e mobilizadora.

“Estamos juntos pelo Brasil, pelos nossos filhos, pelo nosso futuro. O presente pode ser deles, mas o futuro é nosso”, afirmou o parlamentar, reforçando a união do grupo e que a Caminhada pela Liberdade integra uma série de atos organizados por parlamentares e apoiadores alinhados ao ex-presidente Bolsonaro para manter a mobilização política da base conservadora em todo o País.

ANIVERSÁRIO

O deputado federal Marcos Pollon foi recebido com “parabéns para você”, cantado pelos apoiadores e lideranças, pois o seu aniversário foi na segunda-feira. Ele justificou que demorou para se juntar à caminhada porque no meio do trajeto de Mato Grosso do Sul até Goiás teve pane no veículo.

O parlamentar levou alguns apoiadores que queriam participar após convocação de Nikolas Ferreira nas redes sociais, como o vereador Raul (PL), de Chapadão do Sul, e o influencer Charles Gama. “Quero conclamar a todos para estarem em Brasília no domingo, quando teremos uma grande manifestação”, declarou.

Primeiro parlamentar de Mato Grosso do Sul a fazer parte da caminhada, o deputado estadual João Henrique Catan também convocou a população para um ato de domingo em Brasília.

“Vou postando e convidando todos vocês a acompanharem esse movimento, mostrando como estamos sendo recebidos pelas pessoas nas rodovias e nas cidades”, declarou.

Assine o Correio do Estado