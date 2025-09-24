Em cabo de guerra entre Pollon e Riedel, presidente do PL elege ex-tucano

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar da Costa Neto, descartou qualquer possibilidade de recuo no apoio da sigla à reeleição do governador Eduardo Riedel (PP), em 2026, e afirmou que a filiação do ex-governador Reinaldo Azambuja ao PL representa “a melhor coisa que aconteceu ao partido no Brasil”. A declaração dada durante à filiação de Azambuja no último final de semana, freia, ao menos por ora, a expectativa interna criada pelo deputado federal Marcos Pollon (PL), pré-candidato ao Governo do Estado e preterido por Netto.

Questionado pela reportagem sobre a chance de alteração da estratégia, Valdemar foi taxativo ao considerar o apoio a Riedel como “óbvio”, reforçando que a aliança já está consolidada. O dirigente ainda rebateu resistências internas à chegada de Reinaldo, assegurando que o ex-tucano fortalece o partido e amplia as perspectivas eleitorais no Estado.

Cabe destacar que após 30 anos no PSDB, Azambuja oficializou sua filiação ao PL no último domingo (21), em evento que reuniu lideranças nacionais e estaduais. O ex-governador destacou gratidão ao antigo partido, mas disse buscar novos desafios com a meta de fortalecer a direita em Mato Grosso do Sul e preparar terreno para as eleições de 2026. O ingresso de Reinaldo foi acompanhado por figuras de peso, como o senador Rogério Marinho (PL-RS), secretário-geral da sigla, e a senadora Tereza Cristina (PP), além de dirigentes de outras legendas.

Ao Correio do Estado, Pollon lembrou de Magalhães Pinto para ilustrar a situação vivida dentro do partido ao qual é filiado desde 2005. "Como dizia Magalhães Pinto: Política é como nuvem. Você olha e ela está de um jeito. Olha de novo e ela já mudou.", disse.

Sobre a filiação de Azambuja, Pollon foi incisivo. “O PL, pelo próprio Valdemar da Costa Neto, formalizou a filiação de Reinaldo Azambuja, entregando o partido no Mato Grosso do Sul ao grupo do ex-governador e deixando claro que a vaga ao Senado já foi dada a ele. Nunca escondi que disputar o Senado era meu desejo, mas não vivo de ilusões. O que o estado precisa são lideranças de direita com coragem, preparo e alinhadas ao bolsonarismo, sem rabo preso com o sistema", falou.

Nos bastidores, o movimento costurado por Valdemar envolve conceder a Reinaldo a missão de articular um amplo arco de alianças no Estado, reunindo partidos de centro-direita como PP, União Brasil, Republicanos, Podemos, PSD e até o MDB, que em Mato Grosso do Sul mantém inclinação conservadora. A operação reforça o isolamento de Pollon dentro da legenda, que, apesar de defender candidatura própria, encontra barreiras diante da estratégia nacional de manter alinhamento com Riedel e preservar a coalizão no Estado.

Com o gesto, o PL sinaliza que sua prioridade é consolidar espaço no bloco de direita, assegurando protagonismo para Reinaldo Azambuja na condução das articulações locais, em detrimento de vozes dissonantes como a de Pollon, que tentam emplacar alternativa. A disputa interna, portanto, ganha contornos de um cabo-de-guerra, mas, até o momento, com sinal claro de que o ex-tucano foi o escolhido para liderar o projeto. O deputado não esteve presente na filiação de Azambuja por questões de agenda.

Assine o Correio do Estado