Em eleição suplementar, Celso Abrantes é eleito prefeito em Bandeirantes

O candidato Celso Abrantes, do PSD, foi eleito o novo prefeito de Bandeirantes, em realização suplementar realizada neste domingo (6). O vice é Marinho Serpa, também do PSD, da coligação Juntos por Bandeirantes (Republicanos/PDT/Pode/PL/PSD).

Com 100% das urnas apuradas, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) declarou Abrantes eleito, com 53,90% dos votos válidos. Em números absolutos, foram 2.486 votos.

A candidata Tatyane Miyasato, do MDB, foi a segunda colocada, com 40,24% (1.856) dos votos válidos. Em terceiro, ficou o Flavio Paiva, do DC, que teve 5,85% (285).

Houve ainda 76 votos nulos e 47 brancos, que representam 1,61% e 0,99%, respectivamente.

Neste domingo, as eleições ocorreram das 7 às 16h, no horário local, assim como foi nas eleições de 2024. Conforme dados da 1ª Zona Eleitoral (1ª ZE), o município conta com 6.621 eleitores aptos a votar, em 23 seções.

A abstenção foi de 28,49%, com 1.886 eleitores que não compareceram às urnas.

Cassação

Os eleitores do município retornaram às urnas para eleger o novo prefeito e vice-prefeito após a cassação do registro de candidatura do prefeito eleito em 2024, Álvaro Nackle Urt (PSDB), por suspeita de envolvimento em crimes contra a administração pública municipal (corrupção).

Uma comissão foi instaurada na Câmara do município após uma operação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), que recebeu o nome de “Sucata preciosa”, investigar crimes de fraude em licitação e corrupção em junho do ano passado.

De acordo com o Ministério Público, a prefeitura de Bandeirantes teria pagado por supostos serviços de manutenção em veículos, mas que nunca aconteceram, pois boa parte dos carros estava sucateada ou abandonada.

Na investigação, o MPMS teria encontrado inúmeras irregularidades, desde documentação até veículos que não deveriam estar em operação.

Na época, o então prefeito afirmou que o caso se tratava de perseguição política.

Apesar dos escândalos, Álvaro Urt concorreu às eleições de 2024 e venceu. Recebeu 2.807 votos, o equivalente a 38,45% dos votos válidos, superando o concorrente Celso Abrantes (PSD), que teve 1.692 votos válidos.

Em dezembro de 2024, o MP se manifestou a favor da manutenção do mandato do prefeito, alegando que sua candidatura foi aceita por ele não estar impedido de se candidatar.

Porém, em 29 de maio de 2025, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou a inexigibilidade de Urt, revertendo a decisão anterior do Ministério Público, determinando a realização imediata de uma nova eleição.

* Colaborou Karina Varjão