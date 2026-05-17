Em MS, 10% do eleitorado não é obrigado a votar nas eleições 2026

Dados divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS) apontam que 195.702 idosos (a partir de 70 anos) e 20.764 adolescentes (de 16 e 17 anos) não são obrigados a votarem, nas eleições gerais de 2026, em Mato Grosso do Sul.
O eleitorado total é de 2.002.752 pessoas no Estado. Portanto, o voto é facultativo e opcional para 10,77% do eleitorado sul-mato-grossense.
O voto é obrigatório para pessoas alfabetizadas, com idade entre 18 e 69 anos. Pessoas que fizeram/farão 70 anos até a data da eleição ou jovens menores de 18 anos não são obrigados a votarem. Neste caso, não é necessário justificar a ausência.
Neste ano, o primeiro turno ocorre em 4 de outubro e o segundo turno em 25 de outubro, ou seja, faltam exatamente 20 semanas para as eleições 2026.
O juiz eleitoral auxiliar da presidência do TRE-MS, Luiz Felipe de Medeiros, ressaltou a importância de votar e ficar em dia com a Justiça Eleitoral.
"O mais importante é você estar em dia com a sua situação eleitoral para tomar posse em concurso público (efetivo ou comissionado). Se não estiver com a situação eleitoral em dia, não pode assumir nenhum cargo ou função pública também. Programas sociais de governo também, benefícios sociais que a população tem o direito de receber, também exige a quitação eleitoral e estar em dia com a sua situação eleitoral. Matricular em instituição pública ou universidade também exige a situação regular junto à justiça eleitoral. Emissão de passaporte e regularização de CPF e também são outras situações que exigem estar em dia com a justiça eleitoral", disse.
OBRIGATORIEDADE E CONSEQUÊNCIAS
O voto é obrigatório para pessoas alfabetizadas, com idade entre 18 e 70 anos. Mas, eleitores que não votarem nas eleições ou não justificarem o voto, podem sofrer punições, como:
- Tirar carteira de identidade ou passaporte
- Inscrever-se em concurso público, prova para cargo público ou função pública, da União, estado ou município
- Ser empossado em concurso público, cargo público ou função pública, da União, estado ou município
- Participar de concorrência pública do governo federal, estado ou município
- Receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de função ou emprego público
- Renovar matrícula em estabelecimento de ensino público
- Obter certidão de regularidade do exercício do voto, justificativa ou pagamento da multa no último turno da última eleição ou de regularidade do comparecimento às urnas ou pagamento da multa pela ausência e do atendimento às convocações para os trabalhos eleitorais
- Obter certidão de quitação eleitoral para fins de instrução de registro de candidatura
- Praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço militar ou imposto de renda
NÚMEROS
Ao todo, 2.002.752 pessoas estão aptas a votarem em MS, sendo 944.971 homens (47,18%) e 1.057.781 mulheres (52,81%).
Veja as estatísticas do eleitorado:
ELEIÇÕES 2026
Brasileiros vão às urnas em 4 de outubro (1° turno) e 25 de outubro (2° turno) para eleger parlamentares para o mandato 2027-2030).
Os cargos em disputa são presidente da República, governadores, senadores (duas vagas por estado), deputados federais e deputados estaduais/distritais.