Em MS, 119 mil pessoas têm 53 dias para regularizar o título eleitoral

Câmara Municipal

Contando com os outros dois que o partido já tinha, a legenda agora se torna a maior bancada da Câmara Municipal, com um total de sete parlamentares

Desde a abertura da janela partidária, que será fechada no dia 5 de abril, o PSDB de Campo Grande já ganhou cinco novos vereadores. Contando com os outros dois que o partido já tinha, a legenda agora se torna a maior bancada da Câmara Municipal, com um total de sete parlamentares.



Na semana passada, o vereador Papy trocou o Solidariedade pelo ninho tucano, sendo acompanhado na noite desta quinta-feira pelos vereadores Dr. Victor Rocha, que deixou o PP, e Zé da Farmácia, o qual saiu do Podemos. Os três já engrossaram as fileiras do PSDB. Além disso, da próxima semana até o dia 1º de abril,

os vereadores William Maksoud, que vai deixar o PRD, e Silvio Pitu, o qual sairá do PSD, vão assinar as fichas de filiaçãa à sigla tucana, formando ao lado dos vereadores Professor Juari e Claudinho Serra

a maior bancada da Casa.



Segundo o deputado federal Beto Pereira (PSDB), pré-candidato do partido a prefeito de Campo Grande e presidente municipal da legenda, as novas filiações fazem parte da estratégia da sigla para se fortalecer às eleições municipais deste ano.



"Daqui até o fim da janela eleitoral, nós estaremos focados nesse fortalecimento do partido, principalmente, no campo proporcional", disse ao Correio do Estado.



Beto Pereira ainda complementou que o PSDB está buscando formar um grupo significativo de partidos aliados que são importantes para a construção de uma coligação forte.

"Já se filiaram três vereadores, que foram o Zé da Farmácia, o Dr. Victor Rocha e o Papy. Agora, nesta segunda-feira, chegará o William Maksoud e, no dia 1º de abril, será a vez

de Silvio Pitu", confirmou.

O presidente municipal da sigla ainda reforçou que os planos do partido em Campo Grande são o de eleger

ao menos sete vereadores, ou seja, manter a bancada alcançada agora com as cinco novas filiações.





FILIAÇÕES



A solenidade de filiação dos vereadores Dr. Victor Rocha e Zé da Farmácia, realizada no diretório estadual do PSDB na Capital, no Bairro Chácara Cachoeira, teve a presença de Beto Pereira e do presidente estadual do partido, o ex-governador Reinaldo Azambuja.



Médico e ex-secretário-adjunto de Saúde, Victor Rocha foi eleito ao primeiro mandato pelo PP, em 2021, com 2.163 votos. Ele é o idealizador do projeto Casa Rosa, que visa zerar a fila de espera por atendimentos relacionados ao diagnóstico e à prevenção do câncer de mama.



Na nova sigla, o parlamentar disse que espera somar esforços em prol de sua maior bandeira, a saúde pública. Ele revelou que sua missão política está mais próxima do PSDB e que pretende continuar seu compromisso com o bem-estar da população.



"Estou muito feliz com a receptividade e com o convite. Meu principal projeto sempre foi a Casa Rosa, pois acredito no SUS [Sistema Único de Saúde] como forma de acesso à saúde. Desde a sua implantação, temos oferecido o que há de melhor na mastologia para a mulher campo-grandense, e na casa nova, vamos continuar com esse trabalho", revelou o parlamentar.

