Em MS, Lula avaliza candidatura de Fábio Trad, Vander Loubet e Soraya

Ao chegar na tarde de ontem a Capital de Mato Grosso do Sul para a 15ª Reunião da Conferência das Partes (COP15) da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres (CMS) a fim de se reunir com autoridades dos 133 países-membros, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reuniu-se, ainda no Aeroporto Internacional de Campo Grande, com lideranças do partido para dar o aval às pré-candidaturas da sigla nas majoritárias.
Com isso, a partir de agora, o PT só precisa oficializar nas convenções da legenda os nomes do ex-deputado federal Fábio Trad para governador, da ex-primeira-dama do Estado, Dona Gilda, para vice-governadora, do deputado federal Vander Loubet para senador da República e da senadora da República Soraya Thronicke, que está no Podemos, mas vai se filiar ao PSB, para a reeleição no pleito de outubro.
Durante o rápido encontro, Lula expressou contentamento com a indicação do nome de Fábio Trad para ser o pré-candidato a governador pelo PT, dizendo que o ex-deputado federal foi uma boa escolha para encabeçar o projeto da legenda em nível estadual.
“Além de ter garantido o apoio político à nossa candidatura, demonstrou muita satisfação ao saber que Dona Gilda seria nossa vice, porque tem pelo casal Zeca do PT e Gilda uma amizade de 45 anos”, revelou Fábio Trad ao Correio do Estado.
Com a bênção do presidente da República para disputar o cargo de governador de Mato Grosso do Sul, Fábio Trad completou que agora o foco será no alinhamento de ações políticas para que os temas estaduais e nacionais não se divorciem na campanha eleitoral.
“O Lula também fez questão de afirmar que vamos vencer as eleições. Ele também afirmou que sou o melhor nome possível para encarnar o projeto popular e democrático”, assegurou.
O ex-deputado federal afirmou que o PT terá um time forte, unido e comprometido para dar continuidade às conquistas já alcançadas e avançar ainda mais no Estado. “Nosso desafio é construir um Estado mais justo, com oportunidades para todos, valorizando quem trabalha e cuidando de quem mais precisa”, completou.
Fábio Trad concluiu, explicando que o apoio do presidente Lula é decisivo para a consolidação da chapa majoritária do PT no Estado tanto para governador quanto para o Senado. “Quero ressaltar que o partido está construindo, ouvindo a população. A candidatura está nascendo da escuta”, finalizou.
Já o deputado federal Vander Loubet, que é o presidente estadual do PT, disse que, apesar de a conversa com o presidente Lula ter sido muito rápida, foi possível confirmar que Mato Grosso do Sul é estratégico para o partido na Região Centro-Oeste.
“Ele gostou do alinhamento da senadora Soraya [Thronicke]ao nosso projeto e ficou muito otimista que a nossa chapa deve sair vitoriosa nas eleições de outubro”, afirmou ao Correio do Estado.
Vander Loubet reforçou que, com o apoio do presidente Lula, a expectativa do PT de MS é a melhor possível. “Estamos confiantes nesse movimento que estamos construindo aqui em Mato Grosso do Sul para ter uma candidatura competitiva para governador e o Fábio [Trad] encarna isso muito bem”, assegurou.
O presidente estadual do PT acrescentou que Fábio Trad é um grande quadro político para a legenda no Estado.
“Por isso, para termos candidaturas fortes para o Senado Federal, eu e a Soraya [Thronicke], que se filiará ao PSB, vamos fazer essa dobradinha. E tudo isso se traduz em um ambiente positivo para contribuirmos aqui com a reeleição do Lula”, projetou.