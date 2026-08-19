Em quatro anos, presença de militares nas urnas recua quase pela metade em MS - Foto: Arquivo / Correio do Estado

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O número de militares entre os candidatos às eleições de 2026 em Mato Grosso do Sul caiu quase pela metade em relação ao pleito de 2022. Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontam 14 candidaturas de bombeiros, policiais e integrantes das Forças Armadas neste ano, contra 24 registros de representantes das forças de segurança há quatro anos, redução de 10 candidaturas, o equivalente a 41,7%.

O levantamento considera os registros apresentados para a disputa por vagas de governador, vice-governador, deputado estadual, deputado federal e senador, além dos respectivos suplentes. Deste montante, foram registradas oito candidaturas ao Congresso Nacional e seis que disputam vaga na Assembleia Legislativa.

Concorrem a vaga no Congresso: Carlos Sanches Roledo (Capitão Roledo), bombeiro militar, mesmo cargo de Isaias Ferreira Bittencourt (Coronel Bittencourt), Luis Alberto Mota (Subtenente Mota) e Priscila Fernandes Pinto (Priscila Bombeira); André Matsushita (Delegado André Matsushita), ligado à Polícia Civil. Joel Balejo (Tenente Balejo de Arruda) e Jeder Fabiano Bruno (Sargento Brunão), policiais militares e Aparecido Andrade Portela (Tenente Portela), oficial reformado das forças armadas.

No escopo estadual, disputam o pleito os militares Alison Augusto, Betânia Kelly Rodrigues (Sargento Betânia), Cynthia Ribeiro Pereira (Sangento Cynthia) e Rubens de Gomes Prates (Sargento Prates). Ana Paula Correia (Sargento Ana Paula), bombeira e Jesson da Silva Santos (Suboficial Jesson Santos), membro das forças armadas.

As candidaturas se concentram no Republicanos (4), PL (3), Novo, Democracia Cristã e Progressistas, com das candaturas cada, bem como PSDB, com um registro.

Ao todo, 420 registros foram apresentados para as eleições deste ano. De modo geral, apesar de diversificado, o quadro geral revela a proeminência de empresários (57) e advogados (47), profissionais já ligados ao serviço público (37) e professores (26).

O setor empresarial aparece de forma recorrente entre as profissões declaradas pelos candidatos. Além de empresários e empresárias, a relação reúne comerciantes, gerentes, representantes comerciais, vendedores e corretores de imóveis.

A lista traz profissionais de outras áreas de formação superior, como engenheiros, economistas, administradores, arquitetos e trabalhadores da comunicação.

No campo da educação, a lista reúne professores dos ensinos fundamental, médio e superior, homens e mulheres, fazendo do magistério uma das áreas profissionais de maior presença quando as diferentes denominações são agrupadas.

O serviço público também ocupa espaço relevante entre os candidatos. A relação inclui servidores municipais, estaduais e federais, além de servidores públicos civis aposentados. Nesse grupo estão ainda policiais civis e militares, bombeiros militares e integrantes das Forças Armadas.

A área da saúde aparece com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, odontólogos, biomédicos, veterinários e assistentes sociais. Individualmente, a medicina também está entre as profissões que se repetem na relação de candidatos.

O agronegócio, um dos principais setores da economia de Mato Grosso do Sul, também está representado. Agricultores, agricultoras, pecuaristas, produtores agropecuários, trabalhadores rurais e agrônomos aparecem entre os registros, embora distribuídos em diferentes classificações profissionais.

O campo político também aparece como ocupação declarada. A relação reúne deputados, deputadas, vereadores e vereadoras. Cabe destacar que as classificações, não necessariamente indicam a profissão de origem do candidato e refletem o cargo ou a ocupação exercida no momento do registro eleitoral, finalizado no último dia 15.

Outro grupo expressivo é formado pela categoria "Outros", utilizada pelo cadastro eleitoral para reunir ocupações que não se enquadram nas classificações mais recorrentes.

Os dados mostram, portanto, que a presença militar entre os candidatos de Mato Grosso do Sul diminuiu de forma significativa em quatro anos. Ao mesmo tempo, o conjunto dos 420 registros revela um cenário profissional diversificado, no qual empresários, advogados, professores, servidores públicos, profissionais da saúde e representantes do agronegócio estão entre os segmentos que aparecem na composição das candidaturas de 2026. Abaixo, confira o levantamento realizado pelo Correio do Estado junto ao TSE das profissões mais proeminentes da lista.