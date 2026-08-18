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Paraguai começa a entregar compras no Brasil e facilita acesso a produtos importados

País que faz fronteira com o Brasil é um famoso reduto de compras de brasileiros devido aos preços competitivos, mas até então, compras só podiam ser feitas presencialmente

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

18/08/2026 - 18h00
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Os brasileiros que têm o Paraguai como um destino para compras internacionais agora terão mais uma facilidade, a possibilidade de compra on-line com entrega no Brasil, através de uma parceria com os Correios. Até então, o comércio no país vizinho de Mato Grosso do Sul, famoso pelos preços competitivos e atrativos de diversos produtos, era possível apenas de forma presencial.

A nova operação, com entrega via Correios, será feita inicialmente pela New Zone Importados, que tem lojas em Ciudad del Este.

De acordo com o anúncio da empresa, os brasileiros poderão acessar a plataforma online, escolher entre os produtos disponíveis, realizar a compra e receber o produto em um endereço do Brasil. As operações seguirão as normas da Receita Federal para compras internacionais, respeitando a legislação tributária vigente.

No site, os preços já estarão em dólar e real e o próprio sistema fará o cálculo do imposto. As compras até US$ 50 são isentas de importação.

Inicialmente, a operação começa com perfumes e fragrâncias, cosméticos e maquiagens, que são as categorias de maior destaque na loja, além de artigos de cama, mesa e banho, mas a proposta é ampliar gradualmente o número de categorias e itens disponíveis para entrega em território brasileiro.

O tempo estimado de entrega será no máximo em 21 dias, com cota de US$ 3 mil para cada consumidor.

"Durante muito tempo, nossos clientes brasileiros precisaram atravessar a fronteira para viver a experiência de compras. Agora queremos estar mais perto deles e levar nossos produtos diretamente para suas casas. Dar esse passo representa uma conquista histórica para a New Zone e também para Ciudad del Este, porque estamos avançando para uma nova forma de conectar nossa cidade ao consumidor brasileiro", afirma Franciele de Souza, gerente de Marketing da New Zone.

Entrega no Brasil ainda patina

Paraguai é um famoso destino para compras internacionais dos brasileiros devido à facilidade de ir até o país, que faz fronteira terrestre com o Brasil por várias cidades, e os preços mais baixos em produtos diversos, especialmente eletrônicos.

O chamada paraíso das compras dos brasileiros, onde há concentração de várias lojas, está localizado nas regiões de fronteira, sendo em Pedro Juan Caballero (PY) com Ponta Porã (MS), Ciudad del Este (PY) com Foz do Iguaçu (PR), e Salto del Guairá (PY) com Guaíra (PR) e Mundo Novo (MS).

É comum que pessoas de todo o País façam o turismo de compras presenciais no país vizinho.

No entanto,embora várias lojas paraguaias ofereçam serviços de e-commerce, não havia, até então, entrega direta para o Brasil.

Um dos fatores que torna o comércio eletrônico internacional não atrativo são as burocracias e taxações, que ocorrem neste tipo de transação.

Estrangeiros que compram presencialmente no Paraguai têm isenção do Imposto de Valor Agregado (IVA). Por ser possível ir ao país de carro ou ônibus, esta modalidade de compra presencial é bastante adotada. 

O limite de compras mensal no Paraguai para trazer ao Brasil, sem pagamento de impostos, é de 500 dólares americanos por via terrestre e 1 mil dólares americanos por via aérea ou marítima. Isso inclui todos os itens adquiridos e deve ser respeitado para evitar a cobrança de impostos adicionais na alfândega brasileira. 

No caso das compras online, a isenção é para valores bem mais baixos, de 50 dólares, com as demais passíveis de taxação, que, aliada as demais cobranças de importação aplicadas pela Receita Federal quando os produtos entram no País, acabam por aumentar o preço, fazendo com que não seja vantajosa a compra e venda.

No site da Receita Federal é disponibilizada uma calculadora de impostos, onde é possível fazer cálculos com a estimativa dos impostos para mercadorias comuns.

Compra presencial

Para as compras presenciais, como já citado, o limite para isenção é de 500 dólares por via terrestre e 1 mil dólares americanos por via aérea ou marítima. 

Esses valores são válidos por um período de 30 dias. Se um viajante retornar ao Brasil antes desse prazo e realizar novas compras, essas não estarão cobertas pela isenção da cota. 

Além do valor, também existem limites quantitativos para determinados produtos, como bebidas alcoólicas, cigarros, perfumes e eletrônicos. Por exemplo:

  • Bebidas alcoólicas: até 12 litros
  • Cigarros: até 10 maços (ou 200 unidades)
  • Perfumes: até 10 unidades
  • Eletrônicos: geralmente limitados a um por categoria (por exemplo, um celular, um notebook, etc.)

Esses limites estão sujeitos a alterações, por isso é sempre bom verificar as regras atuais da Receita Federal antes de viajar.

Se as compras excederem esses limites, o viajante deve declarar os bens e pagar um imposto de 50% sobre o valor que ultrapassar a cota.

Saúde Indígena

MS tem o maior número de mortes de indígenas por falta de assistência à saúde do País

Estado registrou 14 das 62 mortes contabilizadas no País em 2025, ficando à frente de Pará e Mato Grosso, segundo relatório do Cimi.

18/08/2026 17h42

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Indígenas recebem atendimento de saúde na Aldeia Te'ýikue, em Caarapó; MS teve o maior número de mortes por desassistência à saúde indígena em 2025.

Indígenas recebem atendimento de saúde na Aldeia Te'ýikue, em Caarapó; MS teve o maior número de mortes por desassistência à saúde indígena em 2025. Foto: Divulgação.

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Mato Grosso do Sul registrou, em 2025, o maior número de mortes de indígenas por falta de assistência à saúde do Brasil, conforme dados reunidos pelo Conselho Indigenista Missionário (Cimi). Foram 14 óbitos no Estado, o equivalente a quase um quarto das 62 mortes contabilizadas em todo o País nessa categoria. 

O número coloca Mato Grosso do Sul à frente de todas as demais unidades da Federação. Depois de MS aparecem Pará, com 11 mortes, e Mato Grosso, com nove. Amazonas, Acre e Paraná tiveram seis registros cada. 

Os dados integram o relatório Violência Contra os Povos Indígenas no Brasil, Dados de 2025, elaborado pelo Cimi.

As informações sobre as mortes por desassistência foram obtidas junto ao Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), secretarias estaduais de Saúde e Secretaria de Saúde Indígena (Sesai), por meio da Lei de Acesso à Informação e de consultas a bases públicas.

MS responde por quase uma em cada quatro mortes

As 14 ocorrências registradas em Mato Grosso do Sul representam 22,6% das 62 mortes por falta de assistência à saúde identificadas no Brasil. Em outras palavras, aproximadamente uma em cada quatro mortes dessa natureza ocorreu no Estado.

A distribuição entre homens e mulheres em MS foi exatamente igual: sete vítimas eram do sexo feminino e sete do masculino. 

O relatório classifica esses casos dentro do capítulo de “Violência por Omissão do Poder Público” e utiliza a denominação “morte por desassistência à saúde”.

Portanto, o indicador não representa o total de indígenas que morreram por doenças ou outras causas em Mato Grosso do Sul, mas especificamente os óbitos enquadrados pelo levantamento nessa categoria. 

Idosos são maioria das vítimas no País

Embora o documento apresente o total de mortes por estado, o recorte de idade divulgado nesse trecho é nacional e, portanto, não permite afirmar a faixa etária das 14 vítimas especificamente de Mato Grosso do Sul.

No Brasil, indígenas com 60 anos ou mais representaram quase metade das mortes atribuídas à falta de assistência à saúde. Foram 30 óbitos nessa faixa etária, correspondentes a 48,4% do total.

Outras 17 vítimas tinham entre 20 e 59 anos, o equivalente a 27,4%. Entre crianças indígenas de até quatro anos, foram 14 mortes, ou 22,6% dos registros. Houve ainda uma morte na faixa entre cinco e 19 anos. 

Dessa forma, os extremos de idade chamam atenção no levantamento nacional: 44 das 62 vítimas eram crianças de até quatro anos ou idosos com pelo menos 60 anos, correspondendo a cerca de 71% dos registros.

Estado também aparece em outros indicadores

A liderança em mortes por desassistência à saúde não é o único indicador do relatório que coloca Mato Grosso do Sul entre os estados com números elevados relacionados à violência contra indígenas.

Em 2025, 37 indígenas foram assassinados em MS, terceiro maior número do Brasil, atrás de Roraima, com 82, e Amazonas, com 47. Das vítimas contabilizadas em Mato Grosso do Sul, 33 eram homens e quatro mulheres. 

O Estado também concentrou 18 dos 38 casos de tentativa de assassinato de indígenas registrados no País, conforme o Cimi.

Isso representa aproximadamente 47% das ocorrências nacionais dessa categoria. O relatório associa parte dos episódios registrados em MS a ataques contra comunidades e retomadas Guarani e Kaiowá. 

Outro indicador é o de invasões possessórias, exploração ilegal de recursos naturais e danos ao patrimônio. Mato Grosso do Sul contabilizou 18 ocorrências envolvendo 13 terras indígenas em 2025. 

Conflitos em territórios de MS aparecem no relatório

Entre os episódios de Mato Grosso do Sul destacados pelo documento está a situação da Terra Indígena Guyraroka, em Caarapó. O Cimi afirma que a maior parte da área permanece ocupada por fazendeiros enquanto o processo demarcatório aguarda julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF).

O relatório também relata ocorrências de intoxicação associadas à pulverização de agrotóxicos nas proximidades das moradias Guarani e Kaiowá.

Após uma retomada realizada em setembro de 2025, os meses seguintes teriam sido marcados por episódios violentos envolvendo a comunidade. 

Em outro trecho, o documento registra denúncias feitas pela comunidade de Guyraroka sobre dificuldades de acesso a serviços públicos e demora na resposta estatal diante de ameaças e conflitos territoriais. As afirmações são atribuídas às lideranças indígenas ouvidas pelo Cimi. 

Os números referentes à saúde colocam, porém, Mato Grosso do Sul isoladamente na primeira posição do levantamento: 14 das 62 mortes de indígenas classificadas como decorrentes de falta de assistência à saúde em 2025 ocorreram no Estado, mais que em qualquer outra unidade da Federação.

Rifas ilegais

Operação que prendeu influencer termina com mandados em dois estados e mira patrimônio milionário

Investigação aponta que influenciador e associados teriam construído patrimônio milionário a partir de rifas ilegais

18/08/2026 17h30

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Carros apreendidos durante a operação Roda da Sorte, em Campo Grande.

Carros apreendidos durante a operação Roda da Sorte, em Campo Grande. Paulo Ribas

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Uma investigação iniciada em Campo Grande a partir de uma denúncia anônima terminou, nesta terça-feira (18), com 13 mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão cumpridos em Mato Grosso do Sul, Paraíba e Rio de Janeiro. A Operação Rodas da Sorte, conduzida pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC), apurou a realização de rifas irregulares, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Do total de prisões determinadas pela Justiça, duas foram cumpridas em Campo Grande, uma em João Pessoa (PB) e outra no Rio de Janeiro (RJ). A investigação também contou com apoio das polícias civis dos dois estados.

A operação teve como principal alvo o influenciador digital Eduardo Rezende da Silva Razuk, conhecido nas redes sociais como Eduardo Razuk. O irmão dele, Rafael Razuk, também foi preso. Segundo a polícia, o principal investigado realizava sorteios desde 2019, utilizando principalmente redes sociais, e continuou promovendo a atividade até o período atual.

Patrimônio construído com as rifas

Segundo o delegado Pedro Cunha, titular da DERCC e responsável pela investigação, a apuração da evolução patrimonial do principal investigado foi um dos pontos que ajudaram a sustentar as medidas judiciais.

A polícia afirma ter analisado movimentações financeiras, o conteúdo dos sorteios e a evolução dos bens desde o início das atividades. Conforme o delegado, os investigadores identificaram indícios de que o patrimônio não existia antes do início das rifas e teria sido formado a partir da atividade investigada.

“Ele verdadeiramente enriqueceu com a prática da contravenção penal. Esse patrimônio foi angariado pela prática da contravenção”, afirmou Pedro Cunha.

Em determinado período de apenas seis meses, segundo a polícia, a movimentação financeira teria ultrapassado R$ 100 milhões. O delegado ressaltou, porém, que o levantamento ainda está em andamento e que não há, neste momento, um valor total fechado para toda a movimentação investigada.

A operação também atingiu diretamente o patrimônio acumulado pelo investigado. Ao menos 22 veículos de alto padrão foram apreendidos em Campo Grande. A estimativa inicial da polícia é de que somente os carros tenham valor entre R$ 15 milhões e R$ 20 milhões. Dois relógios de luxo também foram apreendidos, além de imóveis estão entre os bens sequestrados por determinação da Justiça.

Entre os veículos estão modelos de alto valor, incluindo Porsche, BMW, Golf, Audi, Silverado e RAM. O levantamento e a avaliação individual dos bens ainda estão sendo realizados.

Dois estados brasileiros

De acordo com o diretor do Departamento de Polícia Especializada, Ivan Barreira, a apuração começou depois de uma denúncia anônima sobre a realização de rifas ilegais por influenciadores.

“Depois de uns dois meses, nós vimos que realmente não tinha nada de legal”, relatou Barreira ao explicar o início da investigação. A partir daí, os policiais passaram a identificar outros envolvidos e empresas relacionadas à estrutura utilizada para os sorteios.

A investigação apontou, segundo Pedro Cunha, uma conexão entre os envolvidos em Campo Grande e empresas do Rio de Janeiro e da Paraíba. Conforme a polícia, a estrutura teria sido utilizada para dar aparência de legalidade às rifas e também para ocultar a origem dos valores obtidos.

A polícia afirma ter identificado indícios de que uma empresa do Rio de Janeiro, que apresenta-se como prestadora de soluções para sorteios, também teria atuado para outros influenciadores no país. A investigação agora busca entender a extensão dessa estrutura.

O delegado explicou ainda que a investigação não aponta, neste caso específico, ligação dos investigados com facções criminosas. A relação mencionada na coletiva diz respeito a indícios encontrados sobre a atuação da empresa intermediadora em outros casos investigados no país.

Sobrenome Razuk

O Correio do Estado questionou sobre o sobrenome Razuk e uma possível relação dos investigados com a tradicional família Razuk já conhecida em Mato Grosso do Sul.

Pedro Cunha afirmou que não foi realizada investigação sobre vínculo familiar ou parentesco entre os investigados e outras pessoas com o mesmo sobrenome. Segundo ele, a apuração está concentrada nos fatos relacionados à operação.

O delegado acrescentou que, conforme os elementos analisados até o momento, há indicação de que o sobrenome teria sido acrescentado posteriormente e não constaria como nome de nascimento do investigado. Ele ressaltou, contudo, que essa informação ainda não foi examinada documentalmente de forma detalhada.

Mais Alvos

A polícia afirma que a Operação Rodas da Sorte ainda não encerrou a apuração. O objetivo agora é aprofundar a análise das movimentações financeiras, da evolução patrimonial e das conexões entre os investigados para identificar se outras pessoas participaram do esquema.

Segundo Pedro Cunha, a investigação também poderá alcançar outros envolvidos caso novos elementos sejam encontrados. A apuração, portanto, deve avançar para esclarecer o tamanho da estrutura, o volume efetivamente movimentado e a possível participação de outras pessoas e empresas.

A polícia também reforçou durante a coletiva que rifas com finalidade exclusivamente lucrativa não são autorizadas no país. Existem modalidades específicas permitidas pela legislação, como algumas ações de caráter filantrópico, mas sujeitas às regras e autorizações previstas. 

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