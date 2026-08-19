Influenciador usava empresa que lavava dinheiro do tráfico em esquema de rifas

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O influenciador Eduardo Razuk, que acumula cerca de um milhão de seguidores nas redes sociais, usava duas empresas, uma da Paraíba e outra do Rio de Janeiro, para lavar o dinheiro que arrecadava com as rifas milionárias feitas por ele na internet, empresas essas que também tinham como clientes traficantes de drogas e outros criminosos.

Na manhã de ontem, a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (Dercc) deflagrou a Operação Rodas da Sorte, com o cumprimento de 13 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisão, sendo dois em Campo Grande, um em João Pessoa (PB) e outro no Rio de Janeiro (RJ).

O principal alvo da ação era Eduardo Razuk, de 32 anos, campo-grandense famoso nas redes sociais por realizar e divulgar rifas que prometiam como prêmio carros de luxo. Por lei, as rifas com fins lucrativos são proibidas no Brasil, configurando contravenção penal, sendo permitidas apenas se forem feitas sob a organização de instituições filantrópicas.

Porém, além disso, uma denúncia feita no início deste ano deu origem a uma investigação que constatou que Eduardo Razuk e seus sócios estavam lavando o dinheiro arrecadado nas rifas com a ajuda de duas empresas de fora do Estado.

A estratégia jurídica e comercial fraudulenta utilizada para mascarar a contravenção penal de exploração de jogos de azar como se fossem autorizadas é definida como “falsa roupagem lícita às rifas ilegais”.

“Valores angariados por modalidades ilícitas, eles necessitam, para ser incorporado em patrimônio das pessoas, sofrer um procedimento de lavagem de capitais. E esse procedimento é justamente para você apagar o histórico, apagar o passado ilícito desses valores. Então, a grande verdade é que o procedimento de lavagem é justamente o que impede de você saber se esse dinheiro é de uma contravenção ou de outra coisa”, explica o delegado Pedro Cunha, da Dercc.

Ainda de acordo com a investigação, a empresa do Rio de Janeiro, que intermediava as ações com a empresa da Paraíba, também tinha envolvimento com outros crimes de maior gravidade além da contravenção, como o tráfico de drogas.

“Não vislumbramos isso aqui nessa investigação específica, mas vislumbramos isso com indivíduos que têm uma relação comercial com a empresa do Rio de Janeiro que são investigados, e isso está na mídia nacional. Eles alegam que o valor é só da contravenção, mas, quando você apaga todo o histórico, são inseridos também valores oriundos de tráfico de drogas, valores de referência a facções criminosas ou furto e roubo”, afirma.

Os mandados de prisão cumpridos na Paraíba e no Rio de Janeiro foram contra os donos das empresas suspeitas de lavar o dinheiro do esquema de Eduardo Razuk.

ARRECADAÇÃO

A dimensão financeira das rifas chama atenção. Entre os carros que aparecem no perfil de Eduardo Razuk estão modelos que ultrapassam R$ 1 milhão, enquanto a participação nos sorteios era oferecida aos seguidores por valores que, em alguns casos, ficavam entre R$ 7 e R$ 8.



Razuk tem mais de um milhão de seguidores nas redes sociais e construiu sua presença na internet principalmente em torno do universo automobilístico. Além dos sorteios, publicava vídeos de veículos de alto padrão, viagens e outros registros de uma rotina marcada pela exposição de bens de elevado valor.

Ao todo, 22 veículos foram apreendidos na operação. Entre os automóveis recolhidos estão modelos de alto valor, como um Volkswagen Arteon, veículo pouco comum no Brasil, com valor estimado entre R$ 800 mil e R$ 900 mil. Também estão entre os carros uma BMW avaliada em aproximadamente R$ 1 milhão e uma RAM estimada em mais de R$ 600 mil.

Horas antes de ser preso, o influenciador estava em Angra dos Reis (RJ). Mesmo após a prisão, conteúdo relacionado às rifas continuou aparecendo em seu perfil no Instagram.

Um vídeo publicado horas depois da operação apresentava um Volkswagen Golf GTI como um dos próximos veículos destinados a sorteio.

Além de Eduardo, seu irmão Rafael Razuk também foi preso na operação, apontado como sócio no esquema.

Conforme a investigação, a movimentação financeira do irmão é suspeita, já que uma empresa cuja atividade declarada estaria relacionada à construção civil e à coleta e tratamento de resíduos teria sido utilizada para receber valores provenientes das rifas, apesar de não ter atividade regularizada para exploração desse tipo de sorteio.

ATIVIDADE

O delegado Pedro Cunha também informou que a atividade ilícita era realizada desde 2019 e que Eduardo Razuk teria apresentado uma evolução patrimonial elevada a partir daquele ano, chegando a movimentar cerca de R$ 100 milhões em seis meses em certo período dos sete anos de esquema, além de arrecadar de R$ 1,9 milhão a R$ 2 milhões por rifa.

“Ele verdadeiramente enriqueceu com a prática da contravenção penal. A partir disso ele ganhou visibilidade em redes sociais, mas ele enriqueceu às custas disso daí. Então, ao que se investiga, esse patrimônio não era anterior, esse patrimônio foi angariado pela prática da contravenção, pelo que apontam as investigações e os indícios coletados”, diz o delegado.

Em 2021, o Correio do Estado mostrou que uma rifa promovida pelo influenciador oferecia como prêmio um Ford Mustang Black Shadow que não pertencia a ele, mas a um lojista do Paraná.

Na ocasião, foram colocadas à venda 20 mil cotas por R$ 50 cada, o que representava potencial de arrecadação de R$ 1 milhão. O Mustang era avaliado, à época, em aproximadamente R$ 356,6 mil.

O veículo anunciado acabou não sendo entregue. Razuk afirmou posteriormente que teria oferecido ao vencedor a possibilidade de receber outro automóvel semelhante ou o valor correspondente em dinheiro. Segundo a versão apresentada pelo influenciador naquele momento, o ganhador teria escolhido o pagamento.

A reportagem também revelou naquele ano que Razuk já respondia a procedimentos administrativos relacionados à realização de sorteios sem autorização.

Em abril de 2020, ele chegou a ser preso em Campo Grande por suspeita de receptação de um Toyota Corolla XRS com placas paraguaias. O veículo havia aparecido em vídeos publicados pelo próprio influenciador e, posteriormente, foi localizado e apreendido pela Polícia Civil.

Agora, Eduardo Razuk e seu irmão vão responder por lavagem de dinheiro, associação criminosa e exploração ilegal de loterias.

* Saiba

Apesar de ser chamado de Eduardo Razuk, sobrenome também usado por seu irmão, há indicação de que ele teria acrescentado o sobrenome posteriormente, que também é o de uma das famílias de bicheiros mais conhecidas de Mato Grosso do Sul. O delegado Pedro Cunha, da Dercc, ressaltou, contudo, que essa informação ainda não foi examinada documentalmente de forma detalhada pela Polícia Civil.