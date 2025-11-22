Em reunião com Riedel, prefeitos fazem lobby por Nelsinho no Senado

O senador sul-mato-grossense Nelsinho Trad (PSD) vai tentar a reeleição para o cargo em 2026 - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Na reunião de terça-feira, realizada no auditório do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), no Parque dos Poderes, em Campo Grande, entre o governador Eduardo Riedel (PP) e 55 dos 79 prefeitos do Estado, além de tratarem sobre as diretrizes e os próximos passos do programa MS Ativo Municipalismo 2, as eleições gerais do próximo ano entraram na pauta.

Conforme apuração do Correio do Estado com alguns gestores municipais que participaram do encontro, após alinharem com Riedel o fortalecimento da parceria entre governo e prefeituras para ampliar as demandas locais e as prioridades para o próximo ano, a maioria dos prefeitos pediu a palavra para falar especificamente sobre a eleição para o Senado.

Eles reforçaram que vão trabalhar para a eleição do ex-governador Reinaldo Azambuja (PL) como senador da República e, também, pela reeleição do senador Nelsinho Trad (PSD) ao cargo, mesmo sabendo que o grupo de Riedel possa ter um outro candidato ao Senado fazendo dobradinha com Azambuja.

Os prefeitos explicaram ao governador que Nelsinho Trad é o senador de Mato Grosso do Sul que mais destinou recursos federais por meio de emendas parlamentares e atua como interlocutor deles com os ministérios em Brasília, bem como sempre deixa o gabinete de portas abertas no Distrito Federal para ajudar em qualquer tipo de dificuldade e auxiliar nas realizações de cada cidade.

Os gestores ainda reforçaram para Riedel que, durante a campanha eleitoral do ano passado, quando muitos deles disputaram a reeleição, Nelsinho teria sido parceiro para todas as horas e, portanto, seria uma traição não pedir votos para o parlamentar no pleito de 2026, assim como também trabalharão para Azambuja.

O Correio do Estado apurou que a manifestação dos prefeitos durante a reunião com Riedel foi motivada pelo fato de o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, ter lançado a pré-candidatura do ex-deputado estadual Capitão Contar ao Senado para fazer “dobradinha” com Azambuja.

Eles ficaram preocupados com terem de trabalhar para o ex-parlamentar na campanha eleitoral do próximo ano em detrimento do senador Nelsinho, que teria uma folha corrida de trabalho prestados aos seus municípios, enquanto Capitão Contar não teve muita atuação pelas cidades do interior no período em que foi deputado estadual.

Procurado pela reportagem, Nelsinho Trad agradeceu a defesa dos prefeitos à sua reeleição ao Senado. “Esses apoios foram construídos nos diferentes momentos das administrações de cada um deles. É sempre com muita atenção e consideração dispensadas”, afirmou.

A REUNIÃO

Durante o encontro, foram debatidas possibilidades de avanço em setores como infraestrutura urbana e expansão da capacidade de atendimento à saúde.

Os gestores municipais ressaltaram a importância do diálogo direto com o governo estadual, destacando que o modelo de municipalismo adotado pelo Estado busca acelerar entregas e melhorar a qualidade de vida nas cidades sul-mato-grossenses.

O governador Eduardo Riedel afirmou que o Estado manterá a cooperação ativa com as prefeituras e reforçou que o municipalismo seguirá como pilar da gestão.

“Nosso compromisso é garantir previsibilidade, para que cada município possa planejar, executar e entregar mais à população. O MS Ativo Municipalismo 2 nasce justamente da escuta, da transparência e da construção conjunta com os prefeitos. Seguiremos lado a lado, compartilhando responsabilidades e resultados”, declarou.

Riedel ainda salientou que o MS Ativo 1 representa um investimento total de R$ 1,5 bilhão por parte do Estado, do qual R$ 1 bilhão já foi executado. Os R$ 500 milhões restantes serão aplicados no início do próximo ano, em paralelo ao MS Ativo 2, que prevê mais R$ 1 bilhão em recursos. Dessa forma, 2026 começará com a conclusão do MS Ativo 1 e o início da execução do MS Ativo 2.

O governador reafirmou o compromisso de manter o planejamento conjunto, garantindo previsibilidade aos municípios e ampliando a transparência na execução das obras e das ações previstas.

O objetivo é que o MS Ativo Municipalismo 2 consolide uma nova etapa de desenvolvimento regional, com foco em resultados práticos, eficiência administrativa e integração entre Estado e prefeituras.

O presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), Thalles Tomazelli (PL), reforçou que o encontro aprofunda a pactuação entre Estado e municípios, especialmente diante do atual cenário econômico.

Conforme ele, os debates incluíram a análise do andamento do MS Ativo 1 e do MS Ativo 2, além das perspectivas de execução e repasses previstos para 2026.

“O MS Ativo 1 ainda terá repasses no ano que vem, e o MS Ativo 2 também terá 60% executado em 2026. Existem municípios com 70% do MS Ativo 1 executado, outros com 50%. O importante é que vamos concluir o MS Ativo 1 dentro do cronograma e do orçamento e, ao mesmo tempo, avançar no MS Ativo 2”, esclareceu.

A reunião, que contou com a participação e explicações dos secretários de Estado Maurício Simões (Saúde), Rodrigo Perez (Governo e Gestão Estratégica), Guilherme Alcântara (Logística) e Walter Carneiro Júnior (Casa Civil) e do vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, encerrou-se com a pactuação de novas agendas técnicas para o programa criado no primeiro ano do mandato de Riedel.

