Em São Paulo, Nelsinho trata com Kassab e Tarcísio do destino do PSD em MS

O fim de semana foi de articulações políticas para o senador sul-mato-grossense Nelsinho Trad (PSD), que esteve presente em dois eventos realizados pelo presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, em São Paulo (SP), com a participação da cúpula da legenda e até do governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, o parlamentar disse que tratou com as duas lideranças políticas nacionais, tanto do PSD quanto no Republicanos, das eleições gerais do próximo ano, bem como da realidade de Mato Grosso do Sul, que é administrado pelo último governador tucano do Brasil, Eduardo Riedel.

“O Kassab disse que ainda não desistiu de tentar trazer o Riedel para o PSD, como fez com os governadores de Pernambuco, Raquel Lyra, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Porém, falei para ele da afinidade que o governador tem com a senadora Tereza Cristina, presidente estadual do PP. Mesmo assim, ele disse que vai insistir”, revelou.

Nelsinho explicou que o primeiro evento político do PSD em São Paulo foi na noite de domingo, quando foi realizado um jantar com toda a cúpula nacional do partido, que também contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas.

“Ele fez um discurso de estadista e deixou transparecer que pode estar de malas prontas para ingressar no PSD. Arriscaria dizer até que pode ser o candidato do partido a presidente da República no próximo ano”, disse.

Ele acrescentou também que o governador de São Paulo foi muito atencioso com todos os dirigentes do PSD e tratou de pautas de interesse do Brasil.

“Outro ponto que percebi no discurso do Tarcísio foram os elogios feitos aos quadros políticos do PSD, em uma clara demonstração de que não estava entre pessoas de outro partido, mas, sim, de futuros colegas de legenda”, analisou.

O senador ressaltou a afinidade muito grande entre Tarcísio de Freitas e Gilberto Kassab, em razão do fato de o presidente nacional do PSD ser secretário estadual de Governo e Relações Institucionais de São Paulo.

“Apesar disso, dava para perceber a cumplicidade entre ambos, algo que poderemos confirmar nas eleições de 2026”, projetou.

PERMANÊNCIA

Já o segundo evento político do PSD foi na segunda-feira, quando ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung oficializou a filiação ao partido. O ato reuniu os governadores Raquel Lyra, Eduardo Leite e Ratinho Júnior (Paraná), bem como os ministros Alexandre Silveira, de Minas e Energia, Carlos Fávaro, da Agricultura e Pecuária, e André de Paula, da Pesca e Aquicultura.

Conforme Nelsinho, foi nesse ato político que foi discutida a permanência dele ou não no PSD, pois, desde o ano passado, há uma aproximação dele com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), tanto que participou do ato bolsonarista realizado no início de maio, em Brasília (DF), pela anistia dos presos pelo 8 de Janeiro.

Na oportunidade, o senador sul-mato-grossense foi assediado por Bolsonaro para trocar o PSD pelo PL, fazendo com que o partido do ex-presidente se tornasse a maior bancada no Senado, saindo de 14 para 15 senadores.

Nos bastidores políticos de Mato Grosso do Sul, já seria dada como certa a troca do PSD pelo PL por parte do parlamentar, porém, após os dois dias com Kassab em São Paulo, deu uma arrefecida no desejo dele trocar de legenda.

“Não vou negar que fui muito paparicado pelo presidente Kassab, que, a todo momento, dizia que eu era senador do PSD e ponto final. Me senti muito prestigiado, mas a política partidária é muito dinâmica e tudo pode acontecer”, declarou Nelsinho, sem deixar clara sua permanência na sigla atual.

Porém, de olho em fortalecer o PSD para as eleições gerais do próximo ano, Kassab não pretende ter nenhuma baixa nos seus quadros, principalmente de um senador, já que uma das armas utilizada por ele para ter poder de negociação política está no fato de ter uma bancada numerosa na Câmara dos Deputados e também no Senado.

