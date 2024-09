Em Três Lagoas, disputa por prefeitura está entre dois médicos ginecologistas

Política

O deputado Paulo Duarte (PSB) usou a tribuna da Alems para criticar o Ibama por impor barreiras, impedindo a navegação necessária para a retirada de sedimentos na hidrovia, que é de grande importância econômica para o estado.

Preocupado com a situação do Rio Paraguai, o deputado Paulo Duarte (PSB) usou a tribuna da Assembleia Legislativa (Alems) na manhã desta quarta-feira (4) para discursar sobre as questões climáticas que afetam toda a região pantaneira e vêm prejudicando a economia do estado.

Segundo o parlamentar, no Rio Paraguai há seis pontos críticos com sedimentos que estão impedindo a navegação. Ele criticou o trabalho do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) por impor barreiras, não autorizando a navegação para a retirada desses sedimentos, que são resultado de processos erosivos e de deposição alterados ao longo do tempo, como o desmatamento, manejo inadequado de terras para agropecuária, erosão marginal promovida pelo próprio rio e a contribuição das encostas.

“A minha preocupação não se trata de dragagem, se trata de sedimentos levados de forma natural e que o órgão não permite intervenção, ou seja, uma decisão isolada em Brasília, de pessoas que nunca vieram para cá, pode condenar a região inteira de Corumbá ao isolamento, ao ostracismo do ponto de vista econômico”, denunciou o deputado.

De acordo com o deputado, a hidrovia pantaneira escoa uma boa parte da produção de minério de ferro, mas, devido à falta de planejamento, esse transporte agora é realizado pela BR-262.

“Corumbá tem as melhores qualidades de minério de ferro e parte está sendo escoada pela BR-262, ou seja, aumenta a emissão de gases, que diminuem o volume de chuvas, que, consequentemente, aumentam a temperatura em todo o país, usando um transporte rodoviário mais caro, que mata pessoas e animais, com um tráfego pesado, que não foi planejado para isso. Temos que discutir a sustentabilidade, porque tudo impacta”, ressaltou.

A preocupação aumenta ainda mais porque, nos últimos anos, o país tem passado por uma severa mudança climática. Isso coloca o Pantanal em risco de desertificação em áreas que antes eram alagadas, e a redução dos volumes de chuva é preocupante. A pauta deve ser tratada "sem viés partidário, pois a questão ambiental é maior do que qualquer ideologia".

Concordando com as falas do parlamentar, o presidente da Casa de Leis, deputado Gerson Claro (PP), ressaltou que é preciso voltar os olhos para o projeto ESG – Ambiental (Environmental), Social e Governança (Governance).

“Esse é um conceito moderno, que reúne esses três pilares importantes. Não adianta procurar culpado. Temos que olhar a partir do hoje, do agora, criar políticas públicas e responsabilidades a partir daí, pois não vamos conseguir mudar a história do que já foi desmatado, mas daqui para frente sabemos que nós precisamos usar nossos rios para o desenvolvimento. Torná-los navegáveis, voltar políticas para as matas ciliares, agir com mais responsabilidade daqui para frente”, considerou.

Nível do Rio Paraguai fica abaixo de zero

Por conta das chuvas 40% abaixo da média história na bacia pantaneira desde outubro do ano passado, o nível do Rio Paraguai na régua de Ladário está abaixo de zero desde último dia 26 de agosto. A barreira do zero foi rompida 17 dias mais cedo que em 2021, ano em que o rio atingiu o segundo pior nível desde quando começou a medição, em 1900.

Em 2021, quando o rio chegou a ficar 60 centímetros abaixo de zero (o nível mais baixo já registrado foi em 1964, com 61 centímetros abaixo de zero), a régua de Ladário permaneceu no positivo até o dia 10 de setembro.

Depois daquela data o rio continuou baixando e só começou a subir em meados de outubro, com a chegada das chuvas. Mesmo assim, permaneceu abaixo de zero até 22 de novembro.

A quebra da barreira do zero ocorreu apesar da liberação de água extra da hidrelétrica do Manso, em Mato Grosso, que no final de junho e começo de julho liberou água acima da média ao longo de três semanas no Rio Cuiabá, que chegou a subir quase 70 centímetros em pleno período de estiagem.



DRAGAGEM

A partir do momento em que o rio fica abaixo de um metro na régua de Ladário, o transporte de minérios é praticamente suspenso. Agora, porém, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) promete iniciar, até meados de setembro, o trabalho de dragagem para manter o transporte durante o ano inteiro.

De acordo com a superintendência regional do DNIT, no chamado Tramo Sul, entre Corumbá e Porto Murtinho, foram identificados “18 passos críticos e 15 passos potencialmente críticos” que necessitam de intervenção.

Em alguns deles as empresas de transporte são obrigadas a desconectar os comboios e passar as 16 chatas uma por uma, o que atrasa as viagens em mais de um dia, inclusive quando o rio está em cerca de 1,5 metro.

Ainda conforme o DNIT, “a dragagem de manutenção promove um novo arranjo do leito, retirando sedimentos de um canal natural identificado e depositando-o dentro do próprio rio, em ponto que não traga riscos à navegação”.

Esta metodologia de trabalho, explica a superintendência, “visa não reduzir a altura da lâmina d'água, o que significa que a dragagem de manutenção não interfere no ciclo de transbordamento do rio”.

