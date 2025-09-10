Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Política

Engenheiro articulou fraude em licitação vencida por sua própria empresa, aponta investigação

Segundo a investigação do Ministério Público, o engenheiro Luziano dos Santos Neto atuou com Felipe Braga Martins, proprietário da empresa B2

Da redação

Da redação

10/09/2025 - 17h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Operação Spotless revelou um sofisticado esquema de fraude em uma licitação de R$ 320 mil para recapeamento em Terenos, vencida pela B2 Empreendimentos Ltda. Segundo a investigação do Ministério Público, o engenheiro Luziano dos Santos Neto atuou com Felipe Braga Martins, proprietário da empresa B2, em conluio com o prefeito Henrique Wancura Budke (PSDB) e o então secretário de Obras, Isaac Cardoso Bisneto, para direcionar o certame.

Martins também é proprietário da MB3 Construções, com contratos públicos em outros municípios, e é genro de João Baird, investigado na Operação Lama Asfáltica, da Polícia Federal. 
Apesar de atuar como responsável técnico para a B2 e outras empresas, Luziano teria orquestrado a fraude dentro da prefeitura. 

“Luziano, na qualidade de engenheiro civil, atuou como responsável técnico de ao menos três empresas do ramo de engenharia contratadas pela Prefeitura Municipal de Terenos/MS, cujos contratos superam a cifra de R$ 6.500.000,00", cita o despacho que autorizou a operação.

Conluio com empresas

A investigação aponta que Luziano dos Santos Neto foi a peça-chave para direcionar a Carta Convite nº 0010/2022. Ele teria atuado como um elo entre o poder público e os empresários, organizando reuniões e elaborando a documentação técnica da obra, uma tarefa que deveria ser da própria prefeitura.
O esquema foi planejado meses antes da abertura da licitação. Em 24 de junho de 2022, 40 dias antes da publicação do edital, Luziano organizou uma reunião presencial na prefeitura com Felipe Braga Martins, dono da B2 Empreendimentos, para tratar do certame. A investigação aponta que, nessa reunião, o grupo definiu os detalhes para garantir a vitória da empresa.

A investigação do MPMS detalha o passo a passo da fraude, que incluiu a simulação de concorrência com outras empresas para dar uma aparência de legalidade ao processo.

Em 27 de julho de 2022, nove dias antes da licitação, o então secretário de Obras, Isaac Cardoso Bisneto, questionou Luziano sobre as empresas que participariam do certame para "dar cobertura". Luziano teria cooptado as empresas Andrade Construções Eireli - EPP, Avance Construtora Eireli e Construtora Rial Ltda para apresentarem propostas, orientando uma representante a tomar cuidado para "mudar a fonte das propostas digitadas" e enviá-las em envelopes diferentes para "desviar suspeitas do conluio".

Após a B2 Empreendimentos vencer a licitação em 12 de agosto de 2022, diálogos entre Luziano e o prefeito Henrique, em outubro e novembro, indicam que ambos agiram para "agilizar o pagamento" da empresa, furando a fila da ordem cronológica de pagamentos do município.

A fraude teria continuado no contrato administrativo. Em novembro de 2022, o secretário Isaac teria providenciado um aditivo de 25% no valor do contrato. Antes disso, no entanto, ele teria solicitado propina a Luziano, que esclareceu que seria atendido por intermédio da empresa de Felipe Braga Martins.

Assine o Correio do Estado

Política

Soraya Thronicke se reúne com ministro para debater trabalho análogo à escravidão em MS

Conversa também abordou trabalho infantil, com foco especial nas ocorrências em fazendas e usinas do Estado

10/09/2025 14h46

Compartilhar

Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A senadora Soraya Thronicke (Podemos) se reuniu nesta terça-feira com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, para tratar de ações de enfrentamento ao trabalho análogo à escravidão e ao trabalho infantil, com foco em ocorrências em fazendas e usinas do Mato Grosso do Sul.

O encontro também abordou políticas de fortalecimento da agricultura familiar, qualificação profissional e apoio a trabalhadores resgatados de situações de exploração.

Durante a reunião, que também contou com a presença do secretário de Inspeção do Trabalho (SIT), Luiz Felipe de Mello, e de representantes jurídicos e parlamentares do MTE, foram discutidas estratégias para mapear as regiões mais vulneráveis à exploração de mão de obra em condições degradantes, e a necessidade de implementar ações preventivas, fiscalizatórias e de reinserção social.

“O combate a esse tipo de crime passa por prevenção, fiscalização e políticas que ofereçam alternativas dignas às populações vulneráveis, como os indígenas em nossas aldeias. A atualização do Cadastro Sujo foi um avanço, mas ainda precisamos fortalecer a responsabilização e garantir a qualificação dos trabalhadores resgatados”, afirmou Soraya Thronicke. “Como a parlamentar que mais investe na agricultura familiar em Mato Grosso do Sul, acredito que o desenvolvimento do setor é essencial para romper o ciclo da exploração”, acrescentou.

Trabalho infantil: 6 mil crianças resgatadas

Dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego como parte da Semana de Combate ao Trabalho Infantil mostram que 6.372 crianças e adolescentes foram retirados de situações de trabalho ilegal entre 2023 e abril de 2025. Apenas em 2023, foram 2.564 casos identificados; em 2024, o número aumentou para 2.741.

A maioria das vítimas era do sexo masculino (74%), com as meninas representando 26% dos casos. A faixa etária mais afetada foi de 16 a 17 anos, com 4.130 adolescentes envolvidos em atividades classificadas como prejudiciais ao desenvolvimento físico, psicológico e social. Também foram identificadas 791 crianças com até 13 anos, faixa etária em que qualquer tipo de trabalho é proibido por lei.

E o que acontece após o resgate?

Após o afastamento, a Auditoria Fiscal do Trabalho emite Termos de Pedido de Providência, que são encaminhados aos conselhos tutelares, secretarias municipais, Ministério Público do Trabalho e Ministério Público Estadual. O objetivo é garantir a inserção das crianças e adolescentes em políticas públicas de proteção.

Adolescentes a partir de 14 anos são encaminhados para programas de aprendizagem profissional, que proporcionam qualificação em ambientes protegidos, assegurando todos os direitos trabalhistas e previdenciários.

Brasilândia

Um caso emblemático citado durante o encontro envolveu a prisão em flagrante de dois gerentes de uma fazenda em Brasilândia, a 364 km de Campo Grande, no mês passado. A investigação da Polícia Civil revelou que os trabalhadores estavam alojados em currais e depósitos insalubres, sem higiene, transporte, ou suporte médico. Eles trabalhavam em jornadas exaustivas, superiores a nove horas por dia, de segunda a sábado, sem pagamento justo.

Alguns trabalhadores relatam que precisaram caminhar longas distâncias em busca de atendimento médico. Outros, que eram forçados a comprar itens de higiene e alimentação dos próprios patrões, tinham os valores descontados diretamente do salário. Nem cobertores foram disponibilizados para proteger do frio.

No momento da ação, cinco trabalhadores foram retirados às pressas do local numa tentativa de ocultar provas. Eles foram posteriormente encontrados em uma praça pública no centro da cidade. Seis vítimas foram identificadas até agora, todas vindas de outros estados e mantidas sob condições degradantes.

“As investigações pela Polícia Civil continuam no intuito de localizar e identificar mais vítimas para que esse grupo criminoso responda pelas suas práticas ilícitas”, declarou o delegado Rafael Montovani, coordenador da ação.

Os acusados continuam presos e aguardam audiência de custódia. A Justiça Federal foi comunicada, e os crimes podem resultar em penas de até 8 anos de prisão. As vítimas estão sob os cuidados do CREAS, que providenciou abrigo e alimentação.

Mapeamento e prevenção

Outro ponto discutido na reunião foi a importância do mapeamento das regiões onde são frequentes os casos de trabalho escravo e infantil. A meta é identificar a origem dessa mão de obra explorada e elaborar políticas públicas que atuem de forma preventiva, impedindo que essas populações sejam novamente submetidas à exploração.

Como denunciar?

Casos de trabalho análogo à escravidão ou infantil podem ser denunciados por qualquer cidadão. Os canais de denúncia são: Site do MPT-MS / Aplicativo MPT Pardal / Portal da Inspeção do Trabalho
Presencialmente, nas unidades do MPT-MS em Campo Grande, Três Lagoas e Dourados, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.


Assine o Correio do Estado

PROJETO DE LEI

Proposta quer autorizar porte de arma de fogo aos policiais legislativos

O relator do projeto de lei, deputado federal Marcos Pollon, considerou o projeto constitucional e defendeu a aprovação como medida de interesse público

10/09/2025 11h15

Compartilhar
Deputado federal Marcos Pollon (PL)

Deputado federal Marcos Pollon (PL) Arquivo

Continue Lendo...

O deputado federal Marcos Pollon (PL-MS) é o relator do projeto de lei 5.948/2023 que autoriza o porte de arma de fogo aos policiais legislativos das Assembleias Legislativas Estaduais e da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

O relatório de Marcos Pollon aponta a constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da proposta, além de defender sua aprovação integral como medida de interesse público e democrático.

A proposição, de autoria do senador Izalci Lucas (PL-DF), altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 (Estatuto do Desarmamento), para conceder porte de arma de fogo aos policiais legislativos das Assembleias Legislativas dos Estados e da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

O objetivo do projeto é corrigir uma distorção normativa e garantir isonomia em relação aos policiais legislativos federais.

O projeto de lei tramita na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados. Marcos Pollon foi designado como relator e protocolou o parecer favorável à aprovação da proposta.

Na visão do relator, a proposta assegura condições plenas de segurança institucional e proteção dos parlamentos estaduais e distrital, valorizando seus policiais legislativos e corrigindo a desigualdade de tratamento legal.

O parecer também destaca que não há justificativa para negar porte a policiais legislativos estaduais e distrital. O projeto de lei garante Segurança Institucional, pois servidores atuam na proteção de autoridades, no controle de acesso e na preservação da ordem dentro das Casas Legislativas. A ausência de previsão expressa gera limitações práticas e expõe servidores a riscos reais no exercício da função.

O PL 5.948/2023 fortalece a proteção institucional e garante isonomia entre servidores que desempenham as mesmas funções de segurança parlamentar em diferentes esferas.

Assine o Correio do Estado.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Homem morre em confronto com a PM após invadir casa da ex em Campo Grande
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Homem morre em confronto com a PM após invadir casa da ex em Campo Grande

2

Dois seguem foragidos após megaoperação que prendeu prefeito de Terenos
Cidades

/ 1 dia

Dois seguem foragidos após megaoperação que prendeu prefeito de Terenos

3

Desembargador ordenou megaoperação contra corrupção em Terenos com 59 alvos; confira a lista
Cidades

/ 1 dia

Desembargador ordenou megaoperação contra corrupção em Terenos com 59 alvos; confira a lista

4

Funcionária que pediu demissão após ser acusada de furto será indenizada
Cidades

/ 1 dia

Funcionária que pediu demissão após ser acusada de furto será indenizada

5

Confira a previsão do tempo para hoje (9) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul
Previsão do tempo

/ 1 dia

Confira a previsão do tempo para hoje (9) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Exclusivo para assinantes

/ 6 dias

Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Exclusivo para assinantes

/ 02/09/2025

Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste