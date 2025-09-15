Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

DESVIO DE VERBA

Ex-prefeito de Maracaju é condenado por uso ilícito de recursos previdenciários

MPMS determina o pagamento de R$ 113,3 mil e a suspensão dos direitos políticos por cinco anos

João Pedro Flores

15/09/2025 - 15h15
O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Maracaju, condenou Celso Luiz da Silva Vargas, ex-prefeito do município, e mais três réus por ato de improbidade administrativa. A condenação aponta uso ilícito dos recursos previdenciários para cobrir despesas da prefeitura. Ao todo, o prejuízo foi de R$ 63,3 mil.

A apuração do MPMS mostrou que, entre outubro de 2009 e outubro de 2011, foram feitas transferências ilegais de recursos da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos de Maracaju (PREVMMAR). As transferências tinham como justificativa alegada o pagamento da folha salarial dos servidores municipais, em meio a uma crise financeira.

Os réus resgatavam os valores aplicados em fundos de investimentos da PREVMMAR e transferiam para a conta da Prefeitura. Em média, 28 dias depois, o mesmo valor retornava à conta da PREVMMAR sem correção monetária ou pagamento de juros, o que causava prejuízos aos rendimentos do fundo previdenciário. O total transferido ao longo dos anos chegou a R$ 7,7 milhões.

O juiz determinou o ressarcimento integral do dano financeiro (R$ 63,3 mil), o pagamento do dano moral coletivo (R$ 50 mil), além da suspensão dos direitos políticos por cinco anos, proibição de contratar com o poder público por cinco anos e pagamento das custas processuais.

Na decisão, a Justiça reconheceu que o uso indevido de recursos públicos afetou a confiança dos servidores e da sociedade, gerando insegurança e descrédito em relação à administração pública. Além disso, a ação dos réus infringiu a Lei Municipal nº 1.433/2005, que proíbe, expressamente, o uso dos recursos do PREVMMAR para qualquer finalidade que não seja custeio de benefícios previdenciários e taxa de administração.

 

ARTICULAÇÃO

Tarcísio volta a Brasília para lobby pela anistia após julgamento de Bolsonaro

Ex-presidente foi condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e 3 meses de prisão em regime inicialmente fechado

14/09/2025 21h00

Tarcísio quer fazer novas articulações políticas pela votação do projeto de anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro

Tarcísio quer fazer novas articulações políticas pela votação do projeto de anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro Divulgação

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), retornará a Brasília nesta segunda-feira para fazer novas articulações políticas pela votação do projeto de anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Bolsonaro foi condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e 3 meses de prisão em regime inicialmente fechado. Ele foi considerado culpado pelos crimes de organização criminosa, golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Os outros sete réus também foram condenados. A condenação transformou a pauta da anistia em teste decisivo Tarcísio.

"Bolsonaro e os demais estão sendo vítimas de uma sentença injusta e com penas desproporcionais", disse o governador, cotado para substituir Bolsonaro nas urnas na eleição do ano que vem, após a condenação.

Para o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) Eduardo Grin, Tarcísio enfrenta um dilema: se não conseguir aprová-la, será visto pelo bolsonarismo como fraco; se insistir, arrisca romper com setores democráticos que demonstram simpatia por ele e com o próprio Centrão.

O Centrão pretende aumentar a pressão no Congresso para aprovar uma versão intermediária do projeto de anistia, em gesto a Bolsonaro. Em contrapartida, o grupo de partidos espera que o ex-presidente escolha até o fim do ano o nome de Tarcísio como seu substituto nas urnas no ano que vem.

Uma anistia ampla, para executores e planejadores do golpe, enfrenta resistência no Supremo Tribunal Federal e no próprio Congresso.

Política

Após sofrer um infarto durante agenda, deputado de MS segue em recuperação

Seis dias depois de ser submetido a cirurgia, o deputado Antônio Vaz publicou neste domingo (13) um vídeo em que aparece caminhando no hospital

14/09/2025 16h32

Reprodução Redes Sociais

O deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos), que sofreu um infarto enquanto cumpria agenda em São Paulo e teve que passar por um procedimento cirúrgico, usou as redes sociais para tranquilizar os seguidores.

O deputado participava de um curso promovido pela Fundação Republicana Brasileira, o FRB Mobiliza – Comunicação e Liderança, na terça-feira (9), quando sofreu o infarto e precisou passar por um cateterismo.

Inicialmente, ele recebeu atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, posteriormente, foi transferido para um hospital cujo nome não foi divulgado.

Durante o procedimento, a equipe médica verificou obstruções em duas veias do coração do parlamentar, e ele precisou passar por cirurgia na madrugada de quarta-feira (10).

No Instagram, o partido publicou um vídeo do deputado que, mesmo hospitalizado, comemorou a participação da senadora Damares Alves, colega de sigla, que esteve no evento Mulheres Republicanas em Campo Grande.

“O deputado Antônio Vaz passou por uma cirurgia e passa bem. Ainda no hospital, teve o cuidado de mandar um vídeo para parabenizar a iniciativa da senadora Damares Alves e de Raquel MS Correia, secretária estadual das Mulheres Republicanas no Estado do MS, e também Mariene Garcia, que é coordenadora da temática Mulher no Agro, prestigiando o evento das Mulheres Republicanas com o lançamento da temática Mulher Republicana do Agro e da cartilha Maria da Penha vai à Roça”, diz a nota do Republicanos.

Já nas redes sociais de Antônio Vaz, em um stories, ele apareceu caminhando pelo hospital, sorridente, em um vídeo com os dizeres:

“Deus nos surpreende a cada dia. Passamos por momentos difíceis, mas nunca duvidamos do Seu poder. Colocamos nossa fé e confiança em Deus e vimos a Sua grandeza e poder. Gratidão.”

 

 

