Ex-secretário da gestão Bernal morre aos 64 anos

Educação

A nota de repúdio foi emitida pelo presidente da Federação, Jaime Teixeira

Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

O presidente da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul, Jaime Teixeira, divulgou uma nota de repúdio à intromissão ilegal de agentes da Polícia Militar perante alguns dos sindicatos filiados à FETEMS.

Segundo o presidente, aconteceram contatos recorrentes via ligação telefônica ou pessoalmente, com presidentes de Sindicatos Municipais filiados à federação ou à Comissão Eleitoral local por pessoas se identificando como Policial Militar falando sobre a existência de uma Ordem de Operação para o monitoramento do processo eleitoral sem a requisição de nenhuma ordem legal ou pela própria FETEMS ou de nenhum dos sindicatos afiliados.

Segundo o presidente, as abordagens aconteceram nos municípios de Itaporã e Três Lagoas e viola o princípio da Liberdade Sindical da Constituição Federal.

Em nota, a FETEMS afirmou que “a PMMS não está autorizada (por Lei e pela CF) a proceder qualquer monitoramento nas eleições sindicais da FETEMS sem que cada sindicato tenha feito tal chamamento por motivo justo e fundamentado”.

O fato será denunciado ao Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial (GACEP), já que a Ordem de Operação nunca foi apresentada por não poder ser dada com esse fim.

A FETEMS lamentou a atuação dos agentes que se prestaram ao papel de interventores das eleições sindicais, ao passo que, para tal ação, não estavam em seus locais de atuação, que são as ruas das cidades.

“Já cobramos e vamos continuar cobrando explicações do Comando da Polícia Militar do nosso Estado e do Governador, para saber se temos uma Polícia de Estado ou uma milícia a serviço dos interesses escusos”, afirmou o presidente.

Eleições

As eleições da FETEMS acontecerão no próximo dia 2 de junho com duas chapas na disputa.

De acordo com o atual presidente da Fetems, Jaime Teixeira, 23 mil professores e membros da educação de 74 sindicatos de Mato Grosso do Sul estão aptos a votar nesta disputa, em que concorrem duas chapas.

A situação é representada pela chapa 1 “Fetems forte e unida de todas e todos”, que tem como presidente Deumeires Morais, atual vice-presidente da Fetems, concorrendo ao cargo ao lado de Onivan Lima Correa, como vice-presidente.

Do outro lado da briga está a chapa 2 “Fetems para todas as pessoas”, encabeçada por Joaquim Oliveira, como presidente, e Elizângela Tiago Maia, como vice.

Segundo Joaquim, o que o fez decidir encarar a disputa para a presidência da federação foi a insatisfação com a atual diretoria.