Fábio Trad deve assumir função para indicar nomes do PSD a cargos federais

O ex-deputado federal sul-mato-grossense Fábio Trad, que assumiu cargo de gerente de Auditoria e Controle da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) a convite do presidente Marcelo Freixo, terá mais uma função dentro do governo Lula em Mato Grosso do Sul.

Segundo fontes ouvidas pelo Correio do Estado, Fábio Trad deve ser procurado pelo PSD para ser o responsável no Estado de indicar os nomes do partido para ocupar os cargos federais do segundo e terceiro escalão vinculados aos ministérios ocupados por representantes do partido.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nomeou para os ministérios da Agricultura e Pecuária, da Pesca e de Minas e Energia os seguintes filiados ao PSD, respectivamente, Carlos Fávaro, André de Paula e Alexandre Silveira.

Agora, caberá a Fábio Trad ser o interlocutor junto ao deputado federal Vander Loubet (PT-MS), atual coordenador da bancada federal do Estado, que recebeu a responsabilidade do PT para definir os futuros ocupantes dos cargos federais de segundo e terceiro escalão em MS por indicados dos partidos aliados.

Os partidos que compõem a base de sustentação do governo Lula devem ser procurados pelo PT para a indicação dos cargos regionais correspondentes aos ministérios onde são os titulares das pastas.

A ideia é formatar o quadro de indicações com as alas das legendas aliadas que se posicionaram em favor da candidatura de Lula nas eleições presidenciais no primeiro e no segundo turno.

De acordo com as fontes ouvidas pela reportagem, Fábio Trad teria sido indicado pelo presidente estadual do PSD, senador Nelsinho Trad, que não se sentiria confortável com tal função, depois que apoiou a candidatura do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) nos dois turnos das eleições do ano passado.

Com isso, Vander Loubet precisará procurar o ex-deputado federal Fábio Trad, que foi um dos integrantes do PSD em Mato Grosso do Sul que apoiou a candidatura de Lula nos dois turnos do pleito de 2022 e sempre manteve postura crítica ao governo anterior.

Caberá ao atual gerente de auditoria e controle da Embratur a missão de indicar os filiados da ala do PSD que sempre estiveram do lado de Lula.

O Correio do Estado foi informado que o PSD precisa compor de forma harmônica com o atual governo o provimento dos cargos regionais ligados aos ministérios comandados pelo partido, para evitar ruídos que possam chegar a Brasília (DF) de forma desnecessária.

APARAR ARESTAS

A intenção, conforme foi revelado à reportagem, é evitar que nomes declaradamente bolsonaristas venham a ser contemplados com cargos federais em detrimento daqueles que sempre estiveram do lado de Lula em Mato Grosso do Sul.

Recentemente, Vander Loubet, em uma clara demonstração de aproximação com o PSDB, manteve Euro Nunes Varanis Júnior como superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) em Mato Grosso do Sul.

Ele foi efetivado no comando do órgão federal em 2020 pelo então ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes (Republicanos), que atualmente é governador de São Paulo, eleito com apoio de Bolsonaro.

O deputado federal confirmou ao Correio do Estado que a manutenção de um bolsonarista no comando do Dnit foi um pedido pessoal do governador Eduardo Riedel (PSDB).

“O Euro Nunes era um nome defendido pelo governador, então, analisamos a situação. Ele é servidor de carreira do Dnit e se colocou à disposição para contribuir com o governo e com as pautas que nossa bancada defende”, afirmou.

Saiba: Natural de Campo Grande, o advogado e professor universitário Fábio Ricardo Trad é do partido PSD de Mato Grosso do Sul e, atualmente, ocupa o cargo de gerente de Auditoria e Controle da Embratur.

Ele foi deputado federal pelo MDB de 2011 a 2015, depois foi deputado federal pelo MDB de 2015 a 2019 e deputado federal pelo PSD de 2019 a 2023, não conseguindo a reeleição no ano passado.

