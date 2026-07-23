Riedel e Fábio Trad oficializam candidaturas ao governo de MS nos próximos dias

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O ex-deputado federal Fábio Trad (PT) e o atual governador do Estado, Eduardo Riedel (PP) oficializam suas candidaturas ao governo de Mato Grosso do Sul nos próximos dias.

Fábio Trad referencia sua candidatura durante a Convenção da Federação Brasil da Esperança neste domingo (26).

O evento reúne parlamentares e dirigentes do Partido dos Trabalhadores (PT), do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e do Partido Verde (PV) a partir das 8h no auditório da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems).

No evento, será apresentada a chapa majoritária da Federação, com Fábio Trad como governador e Dona Gilda (PT) como vice. Vander Loubet (PT) e Soraya Thronicke (PSB) concorrem ao Senado Federal pela sigla.

Também serão apresentadas e homologadas as candidaturas de 9 candidatos à Câmara Federal e de 24 à Assembleia Legislativa dos demais partidos da federação.

Estarão presentes na convenção o Ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, representando o presidente Lula, e o secretário-geral do PT, Henrique Fontana.

Estão previstas atrações culturais e apresentações de representantes dos povos originários. De acordo com a equipe de Trad, as representações culturais têm o objetivo de "tornar o evento político também uma celebração à cultura regional, trazendo a emoção das militâncias partidárias para essas eleições tão decisivas para Mato Grosso do Sul e para o Brasil".

Riedel, por sua vez, oficializa sua candidatura à reeleição durante Convenção realizada pela Federação União Progressista, formada pelo Progressistas (PP) e pelo União Brasil. O encontro acontece no dia 1º de agosto, no Comitê Central e contará com a presença da senadora Tereza Cristina (PP), presidente da Federação União Progressista.

Também serão apresentados nomes que representarão as chapas na disputa por vagas na Assembleia e na Câmara dos Deputados.

“Esta convenção representa o encontro de pessoas que acreditam em um Mato Grosso do Sul cada vez mais próspero, inclusivo e preparado para o futuro. Chegamos até aqui com muito trabalho, diálogo, planejamento e responsabilidade. Agora, queremos renovar esse compromisso com a população, reunindo forças para continuar transformando crescimento em oportunidades e melhores condições de vida para todos os sul-mato-grossenses”, afirmou Eduardo Riedel.

Riedel lidera

O governador Eduardo Riedel (PP) lidera a corrida pela administração do Estado e mantém desempenho que o colocaria, neste momento, em condições de conquistar a reeleição já no primeiro turno das eleições, conforme pesquisa de intenções de votos contratada pelo Correio do Estado e realizada pelo Instituto de Pesquisa Resultado (IPR).

Realizado no período de 9 a 13 de junho deste ano e registrado sob os números BR-00547/2026 e MS-02355/2026, o levantamento estimulado, quando são apresentadas aos entrevistados as opções com os nomes dos candidatos, indica vantagem confortável de Riedel sobre os possíveis concorrentes, reforçando o cenário favorável ao atual governador a pouco mais de três meses do início oficial da campanha eleitoral.

De acordo com a pesquisa, Riedel alcançou 46,18% das intenções de voto, enquanto bem atrás aparecem o ex-deputado federal Fábio Trad (PT), com 15,31%, o deputado estadual João Henrique Catan (Novo), com 7,53%, Renato Gomes (DC), com 4,72%, Jefferson Bezerra (Agir), com 1,28%, e Lucien Rezende (Psol), com 1,15%.

Dos entrevistados, 10,71% não votariam em nenhum deles, 1,66% afirmou que votará em branco ou nulo e 10,84% não souberam ou não quiseram responder.

Com intervalo de confiança de 95% e margem de erro de 3,5 pontos porcentuais para mais ou para menos, a pesquisa IPR/Correio do Estado ouviu 784 pessoas com 16 anos ou mais de idade, distribuídas pelos municípios de Amambai, Aquidauana, Anastácio, Campo Grande, Sidrolândia, São Gabriel do Oeste, Corumbá, Coxim, Dourados, Maracaju, Rio Brilhante, Bonito, Jardim, Naviraí, Mundo Novo, Nova Andradina, Paranaíba, Chapadão do Sul, Cassilândia, Ponta Porã e Três Lagoas.

*Colaborou Daniel Pedra