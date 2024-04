"Fruto de maturidade política, se não houvesse isso jamais conseguiríamos estar dando esse passo"

eleições 2024

Adriane Lopes (PP) foi até o Rio de Janeiro em busca de apoio do ex-presidente nas eleições municipais e fortalecer a direita em Mato Grosso do Sul

Prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), relevou que tomou café com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e marcou presença no ato "Em Favor do Estado de Direito" para buscar apoio e fortalecer a direita em Mato Grosso do Sul.

O encontro com o ex-presidente ocorreu neste domingo (21), em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro (RJ). É a segunda vez que ela comparece a uma convocação de Bolsonaro.

“Quando a gente precisa e quer uma parceria, a gente tem que demonstrar. Eu fui ao Rio de Janeiro mostrar o meu interesse em fortalecer a direita em Mato Grosso do Sul. Estive com ele, tomamos café, depois fui para a manifestação, fiquei até o final, para demonstrar que nós estamos aqui para fortalecer a direita em Mato Grosso do Sul, para buscar essa independência e também garantir que nós possamos avançar naquelas pautas que a gente acredita”, comentou Adriane Lopes, em coletiva de imprensa realizada na manhã desta segunda-feira (22), no evento de posse da Conselho de Diretores e Diretores Adjuntos das Escolas Municipais e Diretores de Emeis (Condaem).

Prefeita da Capital, Adriane Lopes e ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL). Foto: divulgação

Questionada se Bolsonaro acenou positivamente ao apoio, Adriane desviou o assunto e apenas disse que “foi muito bem recebida” pelo ex-presidente.

Também marcaram presença no evento o deputado federal, Marcos Pollon (PL); deputado estadual, João Henrique Catan (PL); deputado federal, Rodolfo Nogueira (PL), general de Exército, Walter Braga Netto; presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, entre outros.

Além de Adriane Lopes, Rafael Tavares e João Henrique Catan também disputam o apoio do ex-presidente nas eleições municipais de 2024.

Em 23 de fevereiro, Adriane Lopes recepcionou a ex-primeira dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, na pista de pouso do aeroporto de Campo Grande, com uma bíblia de presente. Na data, Michelle participou do Evento PL Mulher na Capital.

Em 25 de fevereiro de 2024, a chefe do executivo municipal também participou do ato “Pelo Estado democrático de direito, liberdade, família e futuro do Brasil", na avenida Paulista, em São Paulo.