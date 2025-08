Gerson deve usar a viagem à Ásia para conquistar apoio de Riedel ao Senado

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Na segunda-feira, o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), deputado estadual Gerson Claro (PP), embarca com a comitiva do governador Eduardo Riedel (PSDB) e empresários sul-mato-grossenses em uma missão oficial de 13 dias a três países da Ásia, a fim de prospectar investimentos e ampliar mercados para o Estado.

Porém, além de representar o Poder Legislativo na missão oficial à Índia, ao Japão e à cidade-estado de Singapura, o parlamentar deve aproveitar a viagem para conquistar o apoio do chefe do Executivo sul-mato-grossense para que seja o escolhido pelo PP para disputar uma das duas vagas ao Senado, ao lado do ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

Gerson Claro disputa a preferência da senadora Tereza Cristina, presidente estadual do PP, para ser o escolhido do partido na disputa pelo Senado. Ele tem a concorrência dos colegas de legenda, o deputado federal Dr. Luiz Ovando e o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Campo Grande, Marcelo Miglioli.

O Correio do Estado apurou que o presidente da Alems terá 13 dias para conversar com o governador e demonstrar as vantagens do nome dele para ser o candidato ao Senado pelo PP nas eleições de 2026.

Afinal, Riedel está de malas prontas para bater as asas do ninho tucano e ingressar na legenda progressista a convite de Tereza Cristina, tendo, dessa forma, poder de influenciar a parlamentar na escolha do nome do partido para concorrer ao Senado no próximo ano.

Gerson aposta que a amizade de longa data entre o chefe do Executivo estadual e a senadora progressista, aliada à provável filiação na legenda – algo que também deve ser tratada por ambos durante a missão à Ásia –, torne a opinião de Riedel crucial para Tereza na hora de fazer a escolha.

A reportagem ouviu de interlocutores do deputado estadual que, vencida essa etapa da escolha do nome do PP na disputa pelo cargo de senador em 2026, a próxima batalha de Claro também precisará de Riedel, já que, desde as eleições de 2002, todos os governadores de Mato Grosso do Sul conseguiram eleger pelo menos um senador.

Basta recordar que, em eleições mais recentes, o então governador Zeca do PT ajudou a emplacar Delcídio do Amaral (PRD) por duas vezes, bem como André Puccinelli (MDB) contribuiu nas vitórias de Waldemir Moka (MDB) e Simone Tebet (MDB), enquanto Azambuja colaborou nas eleições de Nelsinho Trad (PSD) e, mais recentemente, de Tereza Cristina.

Agora, o presidente da Alems espera que isso seja mantido no pleito de 2026 e que a ampla aliança dos partidos de centro-direita – PP, PL, União Brasil, MDB, Republicanos, Podemos e PSD – possa reeleger Riedel como governador e eleger como senadores ele e Azambuja, que assumirá oficialmente o comando do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro até a segunda quinzena deste mês.

A MISSÃO

No dia 16 de julho, Gerson Claro anunciou, durante a sessão da Casa de Leis, a participação na missão oficial à Ásia, que começa na segunda-feira e termina no dia 16. “Acompanharei oficialmente o governador a Mumbai, na Índia, a Tóquio e Osaka, no Japão, e a Singapura, quando serão apresentadas as potencialidades de Mato Grosso do Sul aos investidores desses países”, explicou.

Ele também ressaltou a importância de participar da viagem. “Para mim, é uma experiência muito positiva a oportunidade de estar levando Mato Grosso do Sul internacionalmente. Estou orgulhoso de apresentar o momento que vive o Estado. Esperamos novas parcerias para Mato Grosso do Sul, fomos convidados para representar o parlamento na visita que está sendo chamada de missão à Ásia”, pontuou.

Gerson Claro reforçou que a missão oficial terá ainda a participação do setor empresarial de Mato Grosso do Sul, bem como de outros estados. “Durante a viagem serão visitadas empresas, quando serão apresentadas aos empresários asiáticos as potencialidades de Mato Grosso do Sul, na expectativa de prospectar novos negócios e até ampliar os que existem hoje”, concluiu.

Saiba

A agenda internacional da missão oficial à Ásia terá como primeiro compromisso uma série de visitas e reuniões em Mumbai, na Índia, na quarta, quinta e sexta-feira, depois, do dia 9 a 12, a comitiva vai a Tóquio e Osaka, no Japão, e, para encerrar, do dia 13 ao dia 15, o grupo visitará a cidade-estado de Singapura.

