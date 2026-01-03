Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

MARTELO A SER BATIDO

Gerson garante que PP ainda pode ter candidato ao Senado

Postulante à vaga, o presidente da Assembleia Legislativa reforçou que prioridade é reeleição de Riedel a governador

Daniel Pedra

Daniel Pedra

03/01/2026 - 08h20
Às vésperas da abertura da janela partidária em março, um prazo de 30 dias para que parlamentares possam mudar de partido sem perder o mandato e que a cada ano eleitoral ocorre seis meses antes do pleito, o PP de Mato Grosso do Sul ainda não bateu o martelo sobre ter ou não um candidato ao Senado.

Formando uma federação partidária com o União Brasil, a legenda, conforme algumas das suas principais lideranças estaduais disseram ao Correio do Estado, tornou-se grande demais para se abster da disputa por uma das duas vagas de senadores que serão escolhidas pelos eleitores sul-mato-grossense no dia 4 de outubro.

Uma desses caciques é o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), deputado estadual Gerson Claro (PP), um dos postulantes à vaga de pré-candidato a senador da República pela Federação Partidária União Progressista.

Em entrevista exclusiva à reportagem, ele pontuou que disputas majoritárias não se constroem de forma individual, mas a partir do diálogo e da construção coletiva dentro de um projeto político consistente.

“Faço parte de uma federação sólida, com lideranças experientes e reconhecidas, como a senadora Tereza Cristina, presidente estadual do PP e da União Progressista, e tenho colocado meu nome à disposição para contribuir da melhor forma possível”, pontuou.

Gerson Claro revelou que há discussão em torno da pré-candidatura da federação ao Senado, mas ela será amadurecida com serenidade, ouvindo o partido, o grupo político e a sociedade.

“Qualquer decisão será tomada com responsabilidade, sempre tendo como prioridade os interesses de Mato Grosso do Sul e do Brasil. Porém, posso afirmar que essa questão não está encerrada dentro da União Progressista, entretanto, mantendo como prioridade a reeleição do governador Eduardo Riedel (PP)”, assegurou.

MESMA CARTILHA

Comunga da mesma opinião a ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil).

Para ela – com a provável chapa pura do PL para disputar as duas vagas ao Senado por Mato Grosso do Sul, já que, até o momento, são pré-candidatos pelo partido o ex-governador Reinaldo Azambuja e o ex-deputado estadual Capitão Contar –, a Federação União Progressista será obrigada a lançar pelo menos um pré-candidato ao cargo.

Na opinião dela, o nome que reúne todas as condições para ser o escolhido é o do presidente da Alems. 

A pré-candidata a deputada federal entende que a União Progressista lançará apenas um pré-candidato ao Senado porque tem o compromisso de apoiar a eleição de Azambuja, porém, como o PL caminha para ter dois pré-candidatos ao Senado, a federação terá de formar uma aliança branca, ou seja, fazer um acordo eleitoral informal com a legenda à qual oficialmente não estará coligada.

Por meio dessa informalidade, PP e União Brasil poderão pedir votos para o próprio candidato a senador e também para Azambuja e vice-versa, sem a necessidade de um documento de coligação formal registrado na Justiça Eleitoral que una os partidos em todos os níveis da disputa.

Esse tipo de aliança permite que diretórios regionais apoiem candidatos que seriam vetados pelas executivas nacionais, contornando, por vezes, regras de verticalização que exigem alinhamento das coligações em diferentes níveis.

Na prática, o partido pode lançar um candidato próprio, mas orientar, de forma velada ou explícita, seus eleitores a votarem no candidato de outra legenda. Isto é, a Federação União Progressista pedirá para que os seus eleitores destinem o primeiro voto para Gerson Claro e o segundo para Azambuja.

IMPASSE

Diante desse impasse, os próximos dois meses devem ser muito movimentados dentro da União Progressista para que seja batido o martelo para que a federação partidária tenha pré-candidato ao Senado, mesmo já concorrendo ao comando de governo do Estado com a reeleição de Eduardo Riedel.

Para os outros partidos que fazem parte da ampla aliança para a reeleição de Riedel, como o PP já tem o governador, não precisa disputar também uma das duas cadeiras de senador da República no pleito deste ano, pois seria, na linguagem popular, muita “gulodice” dos progressistas.

No entanto, tudo mudou depois que o ex-deputado estadual Capitão Contar entrou no páreo para ser o segundo pré-candidato ao Senado pelo PL ao lado de Azambuja, já que tudo estaria sendo costurado para que o ex-governador fizesse uma dobradinha com o senador Nelsinho Trad (PSD), que tentará a reeleição ao cargo.

Como essa provável dobradinha – Azambuja e Nelsinho – ficou praticamente impossível, pelo menos de forma oficial. Os caciques do PP e do União Brasil entendem que a federação partidária agora também pode lançar um pré-candidato a senador, mesmo já concorrendo à manutenção da cadeira de chefe do Executivo estadual.

Diante disso, foi dada a largada para uma briga de “cachorro grande” pelo direito de pedir votos para os eleitores de centro-direita no Estado.

Política

PF determina retorno imediato de Eduardo Bolsonaro a cargo de escrivão

Filho do ex-presidente teve mandato parlamentar cassado

02/01/2026 13h30

Foto: Agência Brasil

A Polícia Federal determinou o “retorno imediato” de Eduardo Bolsonaro ao cargo de escrivão, carreira da qual estava afastado para exercer o cargo de deputado federal. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro está foragido em território norte-americano.

Eleito deputado federal pelo estado de São Paulo pela primeira vez em 2015, Eduardo Bolsonaro teve seu último mandato cassado no dia 18 de dezembro por não ter comparecido às sessões deliberativas da Câmara dos Deputados.

Como não ocupa mais o cargo de deputado, ele deverá retornar à Polícia Federal.

O ato declaratório da corporação foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira (2) e determina “a cessação do afastamento para exercício de mandato eletivo, a partir de 19 de dezembro de 2025”. 

Fuga para os EUA

Em março do ano passado, Eduardo Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos e pediu licença do mandato parlamentar.

A licença terminou em 21 de julho, mas o parlamentar não retornou ao Brasil e já acumulava um número expressivo de faltas não justificadas em sessões plenárias.

Em setembro, Motta rejeitou a indicação do deputado para exercer a liderança da minoria na Casa, argumentando que não há possibilidade de exercer o mandato parlamentar estando ausente do território nacional.

Eduardo Bolsonaro também é réu em processo no STF por promover sanções contra o Brasil para evitar o julgamento de seu pai, Jair Bolsonaro, pela trama golpista.

FESTA DA DEMOCRACIA

Ano eleitoral começa com sessões sobre candidaturas e ilícitos para eleições 2026

Quase dois milhões de sul-mato-grossenses voltam às urnas em 04 de outubro para escolher representantes para deputados federais e estaduais, dois senadores, governador e Presidente da República

02/01/2026 13h01

Aberto à participação da sociedade em geral, a população brasileira terá a chance de submeter sugestões para elaboração e revisão dessas instruções normativas,

Aberto à participação da sociedade em geral, a população brasileira terá a chance de submeter sugestões para elaboração e revisão dessas instruções normativas, Gerson Oliveira/Correio do Estado

Com 2026 tratando-se de ano eleitoral, em Mato Grosso do Sul quase dois milhões de eleitores voltam às urnas em outubro, sendo que começam já no próximo mês as sessões no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que devem aperfeiçoar as resoluções que devem orientar as próximas Eleições Gerais. 

Neste ano, cabe lembrar, o brasileiro retorna às urnas eletrônicas (que inclusive completam 30 anos de história em 2026) para escolha de representantes dos seguintes cargos: 

  • Deputado federal,
  • Deputado estadual, 
  • Dois senadores, 
  • Governador e 
  • Presidente da República

Com isso, conforme estabelecido na edição de 22 de dezembro do Diário da Justiça Eletrônico, as audiências públicas devem acontecer entre os dias 03 e 05 do próximo mês, voltadas para receber sugestões de toda a sociedade. 

Esses encontros, cabe destacar, serão pautados por eixos temáticos específicos a serem discutidos diariamente, com o dia 03, por exemplo, voltado para: pesquisas eleitorais; auditoria e fiscalização; sistemas eleitorais e atos gerais do processo eleitoral. No dia seguinte, a pauta da audiência pública no TSE abordará o registro de candidaturas e à prestação de contas. 

"Já no dia 5, serão discutidos assuntos relacionados à propaganda eleitoral, representações e reclamações, ilícitos eleitorais, transporte especial para eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida e consolidação das normas voltadas ao cidadão nas eleições", confirma o Tribunal Superior Eleitoral em nota veiculada à imprensa.

Como participar

Aberto à participação da sociedade em geral, a população brasileira terá a chance de submeter sugestões para elaboração e revisão dessas instruções normativas, procedimento esse coordenado pelo vice-presidente do TSE, ministro Nunes Marques. 

Essas minutas das normas estarão disponíveis para consulta pública, que poderá ser feita através do Portal do Tribunal a partir de 19 de janeiro de 2026, com pelo menos 15 dias de antecedência. 

Haverá um formulário específico, disponibilizado também no Portal do TSE, por meio do qual exclusivamente os interessados poderão submeter as sugestões. Nesse mesmo documento, há ainda um espaço em que os populares podem pedir, inclusive, pelo uso da palavra durante essas audiências públicas. 

Ou seja, esse processo e respectivos prazos são válidos para toda a sociedade em geral, tanto pessoas físicas como jurídicas, o que inclui ainda  partidos políticos, entidades públicas e privadas e também associações profissionais e acadêmicas.  

Importante frisar que, as participações nas audiências serão concedidas de acordo com os temas, considerando antes tanto o que foi apresentado como o próprio tempo hábil para a sessão. 

Ou seja, em caso de mais de um representante inscrito do mesmo partido político, por exemplo, terá preferência e prioridade aquele que for representante do diretório nacional, sendo que a lista de inscrições aprovadas deve ser divulgada no Portal do TSE no próximo dia 29. 

Essas audiências devem ocorrer em formato híbrido, com as participações podendo ser tanto presencialmente quanto por videoconferência, transmitidas ao vivo pelo canal oficial da Justiça Eleitoral no YouTube e pela TV Justiça. 

Os inscritos serão previamente identificados e, quando convocadas, terão oportunidade de se manifestar pelo prazo de três a cinco minutos.

Essas audiências devem durar cerca de duas horas, com o Tribunal decidindo pela prorrogação ou não de cada audiência. 

Eleições 2026

Considerada a "festa da democracia", as eleições gerais de 2026 estão marcadas para acontecerem comumente no primeiro domingo de outubro (04), com a possibilidade de segundo turno agendada para o dia 25 do mês em questão, com cerca de três semanas corridas entre uma data e outra. 

Mais de 155 milhões de brasileiros devem ir às urnas neste ano, com Mato Grosso do Sul tendo um total de 1.968.065 de pessoas classificadas como "eleitorado apto", conforme painel elaborado pela Justiça Eleitoral. 

Desse total, pelo menos 1.692.937 tratam-se de eleitorado com biometria, o que por sua vez representa um cadastramento biométrico de pelo menos 86% da população sul-mato-grossense apta a votar. 

Neste 2026 a urna eletrônica completa 30 anos desde sua adoção, o que é considerado uma "maturidade e plenitude" do sistema eleitoral brasileiro. Com sua estreia datando das eleições municipais de 1996, a população sentiu com o passar dos anos a maior celeridade na própria apuração dos votos. 

Em outras palavras, o processo que antes levava dias, foi reduzido para apenas algumas horas de apuração, que transformou-se em sinônimo de eficiência, segurança e sigilo na hora de escolher um representante. 

Dos cargos em disputa neste ano eleitoral, cabe lembrar que, enquanto deputados são eleitos por um sistema proporcional, os senadores, governadores e presidente são escolhidos em eleições majoritárias. 

 

