Gleice Jane e Vander Loubet vão disputar as eleições do PT em Mato Grosso do Sul - Foto: Reprodução

Reunião entre a direção estadual do Partido dos Trabalhadores (PT), decide pela candidaturas da deputada estadual Gleice Jane e do deputado federal Vander Loubet para disputa da liderança do partido em Mato Grosso do Sul.

As eleições fazem parte do Processo de Eleição Direta (PED) do Partido dos Trabalhadores que vai decidir, por voto direto, o sucessor ou sucessora da atual presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann, além dos membros das direções municipal e estadual do partido em todo o país.

Entre os candidatos para assumir a direção estadual, Vander é considerado da ala mais moderada, ao centro. Já a Gleice Jane, da ala mais a esquerda do partido.

Os candidatos foram confirmados em reunião da Direção Estadual do PT da Articulação de Esquerda, que esteve reunida em Dourados neste sábado (29), no período da manhã, no Sindicato dos bancários, e no período da tarde na câmara municipal.

A definição do pleito foi realizada com a presença do candidato a presidência Nacional do PT, o historiador Valter Pomar, onde ficou definido por unanimidade que a Deputada Gleice Jane será a candidata que vai disputar com o Deputado Federal Vander Loubert a direção do PT no Mato Grosso do Sul.

As eleições internas do PT serão realizadas no dia 6 de julho. Em janeiro deste ano o Diretório nacional do partido aprovou os prazos para inscrição das chapas que concorrerão às três instâncias de direção, definidos segundo o calendário abaixo:

em nível municipal e zonal: entre 12 de março e 14 de abril

em nível estadual: entre 11 de março e 28 de abril

em nível nacional: entre 10 de março e 19 de maio

Atualmente Humberto Costa é quem comanda o cargo da presidência do PT até a realização das eleições diretas, já que a atual presidente do partido, Gleisi Hoffmann, assumiu o Ministério de Secretaria de Relações Institucionais do Brasil no fim do mês de fevereiro.

PED NACIONAL

No contexto nacional das eleições para presidente do Partido dos Trabalhadores, Edinho Silva é cotado com um dos favoritos a vencer a disputa, já que recebeu o apoio do Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Edinho é um sociólogo e político brasileiro, filiado ao Partido dos Trabalhadores. Foi Vereador do município de Araraquara (SP) deputado estadual e ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.

Além do Edinho, o atual secretário de Relações Internacionais, Romênio Pereira, será candidato pela tendência Movimento PT.

Um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, Romênio Pereira é natural de Patos de Minas (MG) e iniciou a sua trajetória no movimento sindical no início dos anos 1980 em seu estado natal. Ele já ocupou várias funções no PT-MG e também na direção nacional do partido.

Quem concorre também a presidência nacional é o historiador e membro do Diretório Nacional do PT, Valter Pomar, que registrou sua candidatura para concorrer à presidência representando o movimento Articulação de Esquerda.