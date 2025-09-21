Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

ENCONTRO

Governo brasileiro indica possível reunião de Lula com Zelensky em Nova York

Presidentes já conversaram por telefone e reuniram-se uma vez, em 2023, também nos Estados Unidos

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

21/09/2025 - 07h23
O governo brasileiro indicou que exista a possibilidade de uma reunião bilateral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelensky, em Nova York na próxima semana, apurou o Estadão/Broadcast.

O pedido da reunião bilateral foi apresentado pelo governo ucraniano, de acordo com fontes ouvidas pela reportagem. O Brasil ainda não deu uma resposta.

Nos últimos dois meses, houve tentativas fracassadas de organizar um telefonema entre ambos, enquanto Donald Trump entabulou negociações diretas com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, sobre a guerra na Ucrânia. A razão, segundo integrantes do governo Lula, foi dificuldades de agenda.

O presidente recebeu dois telefonemas de Putin e foi informado sobre as discussões para um possível acordo de paz. Também discutiu com Putin e os demais líderes do Brics a questão da guerra e as condições russas, em reunião virtual do grupo realizada no início de setembro.

Há alguns entraves para que a reunião aconteça, apesar de fontes do governo brasileiro dizerem que o interesse na reunião é mútuo O primeiro deles é que Zelensky, por motivos de segurança, compartilha poucos detalhes sobre sua agenda, o que dificulta essa definição.

Lula e Zelensky já conversaram por telefone e reuniram-se uma vez, em 2023, também em Nova York. Antes, tiveram desencontros em cúpulas do G-7, ao menos um deles marcado por versões conflitantes sobre as razões, em Osaka, no Japão, e em Kananaskis, no Canadá.

Por outro lado, o Brasil afirma ter recebido cerca de 30 pedidos de reuniões bilaterais. A definição só deve acontecer por parte da equipe de Lula de domingo, dia 21. Há estimativa de que ao menos dez possam ser concretizadas.

Na diplomacia, as confirmações são feitas com pouca antecedência, de modo a evitar constrangimentos com cancelamentos e para deixar uma brecha para avaliar pedidos de última hora que podem ser mais urgentes.

Lula embarca neste domingo para Nova York. A previsão é que chegue na cidade no início da noite. O presidente tem compromissos a partir de segunda-feira, dia 22.

O mais importante é o Debate Geral da Assembleia Geral das Nações Unidas, na terça-feira, dia 23, na qual, por tradição, o presidente brasileiro costuma fazer a abertura.

SOB NOVA DIREÇÃO

Azambuja entra para o PL para tentar pacificar partido e ampliar a bancada

Após 14 meses de negociações, o ex-governador decidiu trocar o ninho tucano também para disputar vaga ao Senado

20/09/2025 08h30

Na quarta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou regime de urgência ao projeto de lei da Anistia

Na quarta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou regime de urgência ao projeto de lei da Anistia Foto / Reprodução

Na manhã deste domingo, chega ao fim uma das negociações de troca partidária que ocupou papel de destaque na mídia sul-mato-grossense ao longo dos últimos 14 meses e provoca uma guinada de 180° nas composições políticas do Estado para as eleições gerais do próximo ano.

Trata-se da migração do ex-governador Reinaldo Azambuja do PSDB, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, para o PL, do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, com a missão de tentar pacificar a legenda, bem como fortalecer a sigla. 

Ao mesmo tempo, ele terá de comandar em Mato Grosso do Sul um arco de aliança formado também por outros partidos de centro-direita, como PP, União Brasil, Republicanos, Podemos, PSD e até o MDB, que, diferentemente de outros estados, aqui tem um viés à direita.

Em entrevista ao Correio do Estado, Azambuja recordou que as negociações para deixar o ninho tucano, onde ingressou em dezembro de 1996, ou seja, há quase 30 anos, começaram em julho do ano passado, quando foi tratar do apoio do ex-presidente Bolsonaro à candidatura do deputado federal Beto Pereira (PSDB) para prefeito de Campo Grande.

“A reunião foi no escritório do Bolsonaro em Brasília [DF] e, além do ex-presidente, também participaram o governador Eduardo Riedel, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e o secretário-geral do partido, senador Rogério Marinho [RN]. O martelo foi batido em definitivo neste ano, antes da decretação da prisão domiciliar do Bolsonaro”, revelou.

O ex-governador confirmou à reportagem que chega com a missão de unir o partido, ao mesmo tempo em que torna a legenda mais forte em Mato Grosso do Sul, e que, nesse sentido, ele já assina a ficha de filiação com mais 19 prefeitos, que também vão deixar o PSDB, além de inúmeras lideranças tucanas, incluindo ex-prefeitos, ex-deputados e ex-vereadores.

“Logicamente até as eleições do próximo ano outros nomes devem chegar, incluindo até mais prefeitos e deputados federais e estaduais, cuja janela abre em março de 2026. Quero deixar o PL mais robusto e, logicamente, vou tentar contornar os pontos divergentes, afinal, todos nós perseguimos o mesmo objetivo, que é impedir o Lula 4”, declarou. 

O ex-governador disse que chegará ao partido para “somar e multiplicar, não para dividir. “Queremos dar mais musculatura política, respeitando também as lideranças que já estão no partido. Não quero excluir ninguém”, avisou, lembrando que seu outro objetivo no PL é eleger dois senadores de direita nas eleições do próximo ano, incluindo ele mesmo.

REFORÇO 

Na sexta-feira, Azambuja informou que a lista de prefeitos do PSDB que vão para o PL ganhou o reforço do gestor de Aquidauana, Mauro do Atlântico. Ele se soma aos prefeitos Marcos Calderan (Maracaju), Thalles Tomazelli (Itaquiraí), Henrique Ezoe (Rio Negro), Juliano Ferro (Ivinhema), Josmail Rodrigues (Bonito), Rosária de Fátima (Mundo Novo), Juliano Guga Miranda (Jardim), Manoel Aparecido, o Cido (Anastácio), Neco Pagliosa (Caracol), Aldenir Barbosa, (Novo Horizonte do Sul), Weliton Guimarães (Alcinópolis), Wagner Ponsiano (Fátima do Sul), Cláudio Ferreira (Jaraguari), Ivan da Cruz Pereira, o Ivan Xixi (Paraíso das Águas), Arino Jorge (Rochedo), Erlon Fernando (Sete Quedas), Rogério Torqueti (Tacuru) e Clovis José do Nascimento, o Clovis do Banco (Taquarussu).

“Nos elegemos dentro de um grupo político sob a liderança do então prefeito Odilon Ribeiro, Reinaldo Azambuja e Eduardo Riedel. Com a decisão do ex-prefeito de marchar para o PL e o convite do Reinaldo, achamos natural o grupo se manter unido na mesma legenda. Temos compromisso com a reeleição do governador, eleger Reinaldo para o Senado e recolocar um representante de Aquidauana na Assembleia Legislativa, no caso Odilon. Juntos, vamos trabalhar pelo nosso município e o Estado”, destacou o prefeito Mauro do Atlântico. 

Com os 19 prefeitos, o PL passará a contar com 24 gestores municipais, pois já tem em suas fileiras Rodrigo Sacuno (Naviraí), Murilo Jorge (Pedro Gomes), Rodrigo Basso (Sidrolândia), Maria Lourdes (Caarapó) e Max Antonio Souza Morais (Guia Lopes da Laguna).

A cerimônia de filiação de Azambuja está marcada para as 9 horas deste domingo, no Ondara Buffet Palace, em Campo Grande.

O ato deve reunir mais de quatro mil pessoas, incluindo o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, o senador Rogério Marinho (PL-RN) e o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL).

UMA VIDA

Filiado ao PSDB desde 1996, quando disputou e venceu a eleição para prefeito de Maracaju, Azambuja derrotou Germano Francisco Bellan (PDT) e Luiz Gonzaga Prata Braga (PTB). 

Ele venceu o pleito com 44,03% dos votos válidos e, quatro anos depois, foi reeleito prefeito com 61,61% dos votos válidos, superando Albert Cruz Kuendig (PT).

Em 2006, elegeu-se deputado estadual e obteve a maior votação da história de Mato Grosso do Sul para a época, atingindo cerca de 47.772 votos válidos. Quatro anos depois, em 2010, ganhou a eleição para deputado federal com cerca de 122.213 votos válidos.

No exercício do mandato, ele se candidatou a prefeito de Campo Grande em 2012, obtendo 113.629 votos no primeiro turno, equivalente a 25,43% dos votos válidos, votação insuficiente para avançar ao segundo turno.

Apesar da derrota nas eleições municipais, Azambuja não se deixou abalar e, em 2014, concorreu ao cargo de governador e conseguiu ser eleito, derrotando o então ex-prefeito de Campo Grande, Nelson Trad Filho (PMDB), e o senador Delcídio do Amaral, que estava no PT.

Ele terminou o primeiro turno em segundo lugar, revertendo a colocação e se elegendo governador no segundo turno com 55,34% dos votos válidos contra Delcídio do Amaral. 

Em 2018, Azambuja concorreu à reeleição e, novamente, venceu, no segundo turno do pleito, derrotando o juiz federal aposentado Odilon de Oliveira (PDT) com 52.35% dos votos válidos.

Política

Haddad diz que não irá aos EUA e que fica no Brasil por possível votação da isenção do IR

O ministro declarou nesta sexta-feira, 19, para acompanhar a reunião de líderes da Câmara

19/09/2025 23h00

Ministro da Economia, Fernando Haddad

Ministro da Economia, Fernando Haddad Foto: Valter Campanato / Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou nesta sexta-feira, 19, que não vai acompanhar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na viagem aos Estados Unidos por conta da possibilidade de votação na semana que vem do projeto de lei que amplia a isenção do imposto de renda a salários de até R$ 5 mil

"Eu vou permanecer no Brasil em virtude dessa possibilidade. Nós entendemos que possivelmente os líderes se reúnam na Câmara para julgar a conveniência e oportunidade de levar à plenária semana que vem. Então, estou ficando um pouco em função disso", respondeu o ministro, ao fim da entrevista sobre a operação Cadeia de Carbono, que investiga fraudes na importação de combustíveis.
 

