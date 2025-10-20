Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Governo do Estado firma parceria para impulsionar o empreendedorismo nos municípios

Parceria entre o governo estadual, Assomasul e Sebrae implementará o programa Cidade Empreendedora

João Pedro Flores

20/10/2025 - 19h40
O governador do Estado, Eduardo Riedel (PP) firmou parceria com o Sebrae e a Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), com o objetivo de fortalecer a gestão pública e o desenvolvimento dos municípios por meio do programa Cidade Empreendedora. O acordo aconteceu durante a abertura do 3º Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (20), no Bosque Expo, em Campo Grande. 

Riedel enfatizou a importância da colaboração permanente e franca entre o Estado e os municípios para garantir o sucesso das políticas públicas, a proteção da sociedade e o avanço da prosperidade e inclusão social em MS.

"O desafio gigante aqui é a gente conseguir proteger a sociedade sul-mato-grossense no sentido de oferecer políticas públicas cada vez mais adequadas. Isso não se faz sozinho. Isso se faz com a nossa representação política, tanto na Assembleia Legislativa quanto na bancada federal. Enfim, é o conjunto que realiza essa diretriz central de a gente avançar em torno de prosperidade e inclusão social. São dois grandes eixos que estão diretamente conectados e que só é possível nessa relação Estado-município".

Em sua fala, Thalles Tomazelli, presidente da Assomasul, enfatizou as oportunidades que devem ser dadas aos servidores, fornecendo mecanismos para que desenvolvam políticas públicas que cheguem à população de forma eficiente.

"É legal a gente ver planilha, números, estatística, mas por trás da disso tudo, existe o servidor. Ele precisa estar motivado, precisa estar olhando onde mora, o trajeto que ele faz para chegar em uma prefeitura, numa câmara. Enfim, tudo isso importa diretamente e indiretamente com o município, com a sua sociedade,  com o governo do estado. De fato, o propósito é melhorar e dar cada vez mais oportunidade para os nossos servidores".

Sob o tema “Eficiência na Gestão Pública: Saúde, Educação e Assistência Social para o Desenvolvimento dos Municípios de MS”, o congresso visa fortalecer o municipalismo, um dos pilares do atual governo de MS; promover a integração entre gestores e legisladores; e ampliar o debate sobre as melhores práticas administrativas. O evento reuniu prefeitos, vereadores, secretários e demais lideranças municipais.

Cidade Empreendedora

O programa Cidade Empreendedora é uma iniciativa do Sebrae que integra gestão pública e pequenos negócios em um ambiente de oportunidades, para estimular a economia local e desenvolver os municípios.

O programa, desenvolvido pelo Sebrae, oferece às prefeituras um pacote de soluções para impulsionar a economia local, atuando no apoio direto aos empreendedores e na melhoria do ambiente de negócios em parceria com o poder público. Desde 2018, o programa já foi implementado em 45 municípios de Mato Grosso do Sul, cobrindo 57% do estado.

Há dois eixos que sustentam o programa: Cidade de Negócios e Cidade Agro. O primeiro trabalha com análises, planejamento e entregas estratégicas para alavancar o município através do empreendedorismo.

O segundo é voltado para o agronegócio, os esforços são focados em estimular o pequeno produtor, além de criar incentivos para fomentar a economia agrícola local. Também para reduzir os impactos no meio ambiente, o eixo realiza trabalhos ecológicos como o Projeto Verdinho.

Programação do evento

No dia 21, às 15h, no palco principal, ocorre a apresentação “Sebrae Parceiro dos Municípios”, que detalhará o programa Cidade Empreendedora.

No dia 22, às 14h30, a diretora-técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha, participa do painel “Como a liderança feminina influencia na política pública” para apresentar o programa Liderança Adaptativa. 
Além disso, um stand institucional, localizado em frente à entrada principal, ficará disponível para visitação durante todo o evento, com informações sobre o Cidade Empreendedora.

Mudança à vista?

Eduardo Rocha diz que substituto pode ser definido na quinta-feira

Sérgio Luiz Gonçalves, Walter Carneiro Júnior e Cláudio George Mendonça são cotados

20/10/2025 18h40

Titular da Casa Civil, Eduardo Rocha

Titular da Casa Civil, Eduardo Rocha Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Em agenda nesta segunda-feira, o atual titular da Secretaria de Estado da Casa Civil, Eduardo Rocha, afirmou que a definição de seu sucessor deve ocorrer na quinta-feira (23), durante reunião de secretários do governo.

Rocha, que pretende disputar uma vaga na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) pelo MDB, destacou que o nome ideal precisa conhecer a política estadual e o interior do Estado, garantindo a continuidade do trabalho de articulação da Casa Civil com os municípios.

"Eu acho que tem que ser alguém que conhece a parte política do Estado, que conhece o interior, pra continuar fazendo o trabalho que a Casa Civil vem fazendo, a parceria com os municípios", disse Eduardo Rocha.

Questionado sobre critérios ou possíveis favoritos, o secretário desconversou: "Não, não. Isso não é comigo. Vamos conversar amanhã ou depois, porque temos uma reunião de secretário quinta-feira. Eu quero definir. Se ele (Riedel) fala pra mim, fica até o outro mês, eu tenho que obedecer", declarou.

Cabe destacar que o governador Eduardo Riedel (PP) deve iniciar a reforma administrativa para liberar os secretários de Estado que vão disputar cargos eletivos no pleito de 2026, evitando que a campanha atrapalhe a gestão pública em ano eleitoral.

Cotados

Titular da Casa Civil, Eduardo Rocha

Sérgio Luiz Gonçalves, Cláudio George Mendonça e Walter Carneiro Jr. estão cotados à Casa Civil / Foto: Montagem - Correio do Estado 

Entre os cotados para assumir a Casa Civil estão Sérgio Gonçalves, que tem longos anos de serviços prestados ao PP de Mato Grosso do Sul, comandado pela senadora Tereza Cristina, e, em setembro do ano passado, foi nomeado pelo governador para o cargo de secretário-adjunto da SED.

Anteriormente, Gonçalves era assessor especial na Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) e acumula ampla experiência na administração pública estadual, tendo comandado a área financeira da Secretaria de Estado de Comunicação durante a gestão do ex-governador Reinaldo Azambuja (PL).

Outro nome de destaque é Walter Carneiro Jr., primeiro-suplente de deputado federal pelo PP, com 39.860 votos nas eleições gerais de 2022.

No ano passado, foi nomeado secretário-adjunto da Casa Civil e, anteriormente, na gestão de Azambuja, atuou como diretor-presidente da Sanesul. A expressiva votação obtida nas eleições passadas o credencia como pré-candidato a deputado federal pelo PP nas eleições gerais de 2026, o que pode influenciar a decisão de Riedel, já que seu eventual nome na Casa Civil o tiraria do pleito.

Também cotado está Cláudio Mendonça, que está à frente da Superintendência do Sebrae-MS desde 2007 e mantém forte relação com o governador desde quando Riedel comandou a Famasul e o Conselho Deliberativo do Sebrae-MS.

À reportagem, disse que até o momento, não foi contatado sobre assumir a titularidade deixada por Rocha. 

Mendonça tem quase 20 anos de experiência no Sistema S, passando pela diretoria da Fiems e atualmente ocupando cargo na diretoria da Famasul. Ele também participou da diretoria da Fecomércio-MS e foi presidente do Sindicato das Indústrias de Alimentos do Estado de Mato Grosso do Sul (Siams). Caso seja escolhido, será o segundo secretário do governo Riedel ligado ao Sistema S, já que Jaime Verruck, titular da Semadesc, é oriundo do Senai-MS e da Fiems.

Para o governador, a Casa Civil é estratégica, pois sua atuação fortalece o governo estadual na consolidação de obras e políticas públicas que impactam diretamente a vida dos sul-mato-grossenses.

O titular da pasta atua na articulação do governo com deputados estaduais e federais, prefeitos e vereadores, garantindo que os avanços econômicos e sociais alcancem todas as regiões do Estado. Além disso, desempenha papel fundamental na aproximação com o governo federal e o Congresso Nacional, garantindo investimentos e conquistas para Mato Grosso do Sul.

*Colaborou Daniel Pedra

POLÍTICA

Com 54% dos votos, Rodrigo Paz é eleito presidente da Bolívia

O novo presidente foi eleito no segundo turno e é filho de um ex-presidente boliviano, Jaime Paz Zamora

20/10/2025 08h15

Com 54% dos votos, Rodrigo Paz é eleito presidente da Bolívia

Com 54% dos votos, Rodrigo Paz é eleito presidente da Bolívia FOTO: Redes sociais

Neste domingo (19), após apuração dos votos do segundo turno, o político de centro-direita Rodrigo Paz foi eleito a presidente da Bolívia e assumirá o cargo a partir de 8 de novembro.

Senador pelo Partido Democrata Cristão (PDC), Paz conquistou 54% dos votos válidos, superando os 45% obtidos pelo rival, Jorge Tuto Quiroga, conforme os resultados preliminares divulgados pelo Tribunal Supremo Eleitoral (TSE).

Rodrigo tem 58 anos, é filho de um ex-presidente boliviano, Jaime Paz Zamora, e economista de formação.

A vitória de Paz contradiz as pesquisas eleitorais no país, que colocavam Jorge “Tuto” Quiroga como vencedor das eleições presidenciais bolivianas.

Quem é Rodrigo Paz

Filho do ex-presidente Jaime Paz Zamora, Rodrigo Paz é senador por Tarija e emergiu como alternativa conservadora com discurso de renovação política. Apesar da imagem modernizante, sua candidatura está ancorada nas elites tradicionais e no empresariado de Santa Cruz de La Sierra, região mais rica do país.

Suas propostas defendem arrocho fiscal e fortalecimento das alianças comerciais com setores privados. Ainda que se posicione no campo da centro-direita, suas posições são distantes das agendas indígenas ou populares construídas nos governos de Evo Morales.

